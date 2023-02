Dash Mini Wafelijzer Ontbijt op bed, iemand? Het hartvormige wafelijzer van Dash kan worden gebruikt voor die heerlijke, met siroop doordrenkte ontbijtlekkernijen of zelfs hartige hash browns en panini’s. Als wafelharten een beetje te liefdevol en cheesy voor je zijn, onthoud dan dat je ze altijd ondersteboven kunt houden en wat creatief bijsnijden kunt gebruiken om ze in iets veel meer te veranderen … “brutaal”.

Prijs: $9,99+

Lego Vetplanten Lego-vetplanten zijn het perfecte cadeau als je speciale iemand een voorliefde heeft voor het doden van kamerplanten. Met de 771-delige kit kun je samen met je partner iets bouwen zonder je zorgen te hoeven maken over de vroegtijdige ondergang van je groene vrienden, die wat kleur en karakter kunnen brengen in je woon- of werkruimte.

Prijs: $ 44,99+

Catalonië deken hoodie Ware liefde is comfortabel genoeg om elkaar heen zijn dat het je niet uitmaakt hoe belachelijk je eruitziet – en het wordt niet veel comfortabeler dan een deken met capuchon. De truien van Catalonia zijn geweldig om tijdens de koudere maanden lekker knus op de bank te zitten, en ze zijn verkrijgbaar in tal van kleuren en patronen, zodat je er elk een kunt vinden die bij je stijl past.

Prijs: $ 34,99+

Courant Mag:1 Essentials magnetische oplader (met optioneel monogram) De magnetische Qi-oplader van Courant werkt uitstekend om ’s nachts een Android-telefoon of een MagSafe-compatibele iPhone op te laden. In tegenstelling tot de meeste technologie valt het echter niet op als een doorn in het oog op je nachtkastje. Elk is bedekt met een gladde stof of kwaliteitsleer, en voor een extra $ 10 kun je het monogram krijgen voor wat extra chic.

Prijs: $40+

Fujifilm Instax Mini 11 Weinig apparaten zijn zo charmant voor het vastleggen van sociale gebeurtenissen en het documenteren van het dagelijkse leven als de Instax-camera’s van Fujifilm. De Mini 11 is onze favoriet van het stel, namelijk omdat hij een groot gebruiksgemak en fotokwaliteit biedt binnen een betaalbaar pakket. Er is gewoon iets speciaals aan instantfilm, omdat elke foto uniek is.

Prijs: $ 69,95+

Apple AirPods (derde generatie) De AirPods van de derde generatie zijn de perfecte plek als je je iPhone-liefhebbende valentijn een set draadloze oordopjes wilt schenken. Ze zijn qua geluid een stapje hoger dan het model van de laatste generatie, maar je partner zal waarschijnlijk niet denken dat je te veel hebt uitgegeven zoals ze zouden doen als je zou poneren voor de AirPods Pro. Bovendien bieden ze IPX4-waterbestendigheid en hetzelfde grote gebruiksgemak als eerdere modellen.

Prijs: $ 174,95+

iRobot Roomba j7 Plus Je hoeft geen ruzie te maken over wie vast komt te zitten met stofzuigen als je een robovac hebt. De iRobot Roomba j7 Plus is onze topkeuze voor robotstofzuigers dankzij de slimme functie voor automatisch in kaart brengen en het zelfledigende reinigingsstation. Bovendien mag je het in de iRobot-app een naam geven als een huisdier, een huisdier dat je kan helpen opruimen in plaats van andersom.

Prijs: $799+

Xi’an beroemd voedsel door Jason Wang en Jessica K. Chou Als je goede herinneringen hebt aan samen Chinees eten, probeer dan thuis je eigen noedels en knoedels te maken. Xi’an Famous Foods is een uitstekende keten van noedelwinkels in New York City, en hun al even uitstekende kookboek kan je helpen bij het bereiden van enkele van hun prachtig hartige recepten zonder ooit een voet buiten je deur te zetten.

Prijs: $ 19,29+

Amazon Kindle (2022) Als je partner een grote lezer is, is Amazons nieuwste instapmodel Kindle de e-reader die je moet kopen. Het heeft USB-C opladen en een scherm dat net zo scherp is als het scherm op de Kindle Paperwhite, maar het wordt geleverd in een kleinere, meer betaalbare verpakking. Het wordt zelfs standaard geleverd met 16 GB opslagruimte, wat meer dan genoeg is voor de leescollectie van de gemiddelde persoon.

Prijs: $ 74,99+

Mophie Powerstation 10K-standaard met MagSafe Mophie’s Powerstation 10K ondersteunt volledige MagSafe draadloze oplaadsnelheden met compatibele iPhones, en dankzij de sterke metalen standaard kan hij op je bureau staan ​​als oplaadstandaard wanneer je niet onderweg bent. Het beschikt ook over een stevige capaciteit van 10.000 mAh / 37 Wh, die zelfs een iPhone-batterij van Max-formaat kan opladen van leeg naar volledig opgeladen met energie over.

Prijs: $ 129,95

Garmin Vivomove Sport Je partner hoeft geen grote, computerachtige smartwatch te dragen om zijn of haar fitnessdoelen te bereiken. De Garmin Vivomove Sport vertegenwoordigt de perfecte combinatie van vorm en functie, een smartwatch die eruitziet als een traditioneel uurwerk, maar de mogelijkheid biedt om uw hartslag en verschillende trainingen bij te houden. Het formaat is ook geweldig voor kleinere polsen – iets wat niet gezegd kan worden van de nieuwste wearable van Apple.

Prijs: $ 149,99

Notitieboekjes van papier leer Een kwaliteitsnotitieboekje is niet alleen een plek om dingen op te schrijven; het is een klein aandenken dat iemand in je leven kan motiveren om hun gedachten op orde te houden. Deze leren notitieboekjes van Papier zijn verkrijgbaar in een scala aan mooie kleuren en ontwerpen en kunnen worden aangepast met initialen met een monogram op de voorkant of een van de verschillende verijdelde accenten.

Prijs: $ 55

We zijn niet echt vreemden: Couples Edition Je zou verbaasd zijn wat voor nieuwe dingen je over iemand kunt leren, zelfs na jaren van daten – je hoeft het alleen maar te vragen. De Couples-editie van We’re Not Really Strangers bevat 150 vragen die u met uw partner kunt delen en die zeker tot verhelderende, diepgaande gesprekken zullen leiden. En als oprechte openhartigheid niet gemakkelijk komt, overweeg dan om de kaarten te combineren met een beetje vloeibare moed.

Prijs: $20+

Netgear GS308 netwerkswitch Wat is er romantischer dan ethernetpoorten? Je zou kunnen stellen dat er weinig grotere tekenen van toewijding zijn dan je te settelen met acht poorten met prachtig onbeheerde gigabitverbindingen. Oké, als je valentijn een zijdelingse blik krijgt voor dit geschenk, kun je een klacht indienen bij onze eigen nieuwsverslaggever Jon Porter omdat hij het suggereert (of bij mij omdat ik hem serieus neem).

Prijs: $ 21,99+

Kook dit boek door Molly Baz Samen koken is een geweldige gedeelde ervaring, maar het kan een beetje stressvol zijn als je niet de meest bedreven chef-kok bent. Gelukkig, Kook dit boek legt een aantal voortreffelijke gerechten neer met een geweldig ontwerp en uitstekende foto’s, om nog maar te zwijgen van scanbare QR-codes voor gemakkelijke toegang tot instructievideo’s. Het klaarmaken van ontbijttaco’s of pastrami gebraden kip is nog nooit zo eenvoudig geweest.

Prijs: $ 23,78+

Alessi Pulcina espressomachine (drie kopjes) Een goede kop espresso is als een kunstwerk, en Alessi’s eigenzinnige Pulcina-pot heeft een modern ontwerp dat geschikt is voor een galerij. De espressomachine met drie kopjes is de perfecte maat voor een cafeïnekick voor twee na het eten, en hij ziet er geweldig uit in elk huis, of je nu kiest voor het rode handvat of het gitzwarte alternatief.

Prijs: $ 90,98+

Kodak M35 filmcamera De kleine M35 van Kodak is in feite een wegwerpcamera die herbruikbaar is met 35 mm-filmrolletjes naar keuze. De charmante shooter is een leuke manier om analoge fotografie te leren kennen en een aantal low-fi-afbeeldingen te maken, die je privé kunt koesteren of kunt scannen en uploaden naar het ‘gram zodat de hele wereld ze later kan zien.

Prijs: $ 17,99+

De steengroeve

(pc, playstation, xbox) Spelen De steengroeve zal zeker zorgen voor een aantal goede (en spannende) date-avonden die binnen worden doorgebracht. In de interactieve slasher-film van Supermassive Games speel je om beurten tieneradviseurs, het soort dat onvermijdelijk belast is met het toezicht houden op een kamp dat wordt geteisterd door bovennatuurlijke gebeurtenissen. Raak gewoon niet te boos als een van jullie iemands favoriete personage laat vermoorden.

Prijs: $ 19,93+

Motorola Talkabout T482-radio’s Er is gewoon iets vertederends en persoonlijks aan een één-op-één-gesprek via een walkietalkie. Ze zijn natuurlijk functioneel voor dagelijks gebruik thuis of als je aan het kamperen en wandelen bent, maar er komt ook een puberale duizeligheid bij kijken als je ze thuis gebruikt (of bij je respectievelijke huizen, als je dichtbij genoeg bent) met je aanzienlijke ander.

Prijs: $ 99

Ember Mok 2 (14-ounce) Laat uw favoriete drankje nooit koud worden, zelfs niet als u nog maar een paar druppels nodig heeft. De Ember Mug 2 is een geweldig cadeau voor elke koffie- of theeliefhebber die de neiging heeft om afgeleid te worden voordat ze hun kopje op hebben, vooral omdat ze hiermee de slimme mok op de perfecte drinktemperatuur kunnen zetten en die temperatuur tot wel 80 uur kunnen vasthouden. minuten.

Prijs: $ 119,95+

Maison Balzac feestbril Met een Maison Balzac-bril kun je een feestje vieren met je geliefde, zelfs als jullie met z’n tweeën zijn. Het chique glaswerk is er in allerlei leuke en opvallende vormen die net zo geschikt zijn voor witte wijn als voor cocktails. Onnodig te zeggen dat jij en je partner uiteindelijk op zoek kunnen gaan naar elke gelegenheid om ze uit te schakelen met wat bubbels.

Prijs: $45+

Sonos zwerven De Sonos Roam is een fantastisch klinkende Bluetooth-speaker die geweldig is voor onderweg en voor thuisgebruik dankzij de naadloze integratie met de rest van het Sonos-ecosysteem. Hij ondersteunt ook handsfree spraakopdrachten en heeft een waterdicht ontwerp, zodat je hem mee kunt nemen naar het strand of zelfs je eigen douchespeaker kunt maken.

Prijs: $179+

Google Pixel Buds A-serie Ondanks hun leeftijd zijn de Google Pixel Buds A-Series een geweldig paar draadloze oordopjes met goede microfoons en een geweldige geluidskwaliteit voor de prijs. Ze werken het beste met Android-telefoons, maar ze kunnen met vrijwel elk Bluetooth-apparaat worden gebruikt en beschikken over voldoende passieve ruisonderdrukking om je goed van de buitenwereld te isoleren.

Prijs: $79+

NASA-missiepatches Als je partner gefascineerd is door de ruimte, zijn er allerlei zieke NASA-patches die je kunt helpen verzamelen, die betrekking hebben op een reeks historische missies en ruimtevaartuigen. Ze zijn geweldig voor het versieren van een spijkerjasje, het decoreren van een thuiskantoor of het aantrekken van zo ongeveer alles wat je graag zou willen laten opvallen met een miniatuur Hubble-telescoop.

Prijs: $ 5,75+

Ikea Symfonisk boekenplankspeaker De Symfonisk-boekenplankluidspreker van Ikea is de meest betaalbare manier om te beginnen met het bouwen van een wifi-verbonden luidsprekeropstelling voor thuis of om toe te voegen aan een bestaand Sonos-ecosysteem. De kleine, veelzijdige luidsprekers klinken geweldig en passen vrijwel overal en in elk interieur. Je kunt er ook een stel opzetten voor luisteren in meerdere kamers of ze zelfs gebruiken als surrounds voor een Sonos-soundbar.

Prijs: $ 119,99

Geschokt Horrified is een coöperatieve tafelgame waarin je het moet opnemen tegen de klassieke horrorfilmmonsters, waaronder Dracula, de Wolf Man, de Invisible Man, de Mummy en het monster van Frankenstein. Het is net zo leuk om met z’n tweeën te spelen, aangezien er maximaal vier spelers in kunnen en de moeilijkheidsgraad kan worden aangepast van beginnersvriendelijk tot slopend, afhankelijk van hoeveel je wilt dat het je op de proef stelt.

Prijs: $ 39,99

Nanoleaf Mini Driehoeken (10 stuks) Er komt meer bij kijken dan alleen kaarsen aansteken. Gelukkig zijn de Nanoleaf Mini Triangles aan de muur te monteren verlichtingspanelen waarmee je je leefruimte beter kunt accentueren. Je kunt ze via een app instellen op allerlei leuke – of zelfs romantische – kleuren en patronen, of ze synchroniseren met je smart home-systeem voor handige automatiseringen.

Prijs: $ 99,99