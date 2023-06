DC Young Fly erinnert sich an den verstorbenen Partner Jacky Oh über sein neues Comedy-Special.

Der Wild N‘ Out Star, zusammen mit Mitarbeitern Chico-Bohne Und Karlous Millerwidmete ihr neues Netflix-Comedy-Special 85 Legenden des Südghettos an Jacky, die Mutter seiner drei Kinder, deren Tod am 1. Juni bestätigt wurde. Sie war 33 Jahre alt.

Am Ende der Show wird auf dem Bildschirm ein Familienfoto angezeigt, das Jacky und DC Young Fly mit ihren Kindern zeigt –Nova6, Nala2 und Prinz’Nehemia10 Monate – gekleidet in passenden Schwarz-, Weiß- und Lavendel-Looks zum Muttertag 2023.

Die Hommage lautet: „In Hingabe und liebevoller Erinnerung an Jacklyn ‚Jacky Oh‘ Smith.“

Jackie hat das Foto zuvor auf Instagram mit der Überschrift geteilt: „Ich mache viel … aber Mama zu sein ist mein Favorit.“

Die Sondersendung wurde am 20. Juni uraufgeführt, einen Tag nachdem DC Young Fly eine weitere rührende Hommage an seinen verstorbenen Partner ausgesprochen hatte, dessen Todesursache nicht bekannt gegeben wurde.