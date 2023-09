Washington, D.C., wohl eine der mächtigsten Städte der Welt, hat laut Polizeistatistiken ein großes Kriminalitätsproblem; die Gewaltkriminalität ist im Vergleich zum letzten Jahr um 39 Prozent gestiegen.

Um gegen die Kriminalität vorzugehen, wurde an diesem Wochenende eine Ausgangssperre für Jugendliche verhängt, die Jugendliche und Kinder in den Zielvierteln betraf.

„Ich hoffe, dass diese Ausgangssperre einen Unterschied macht“, sagte Jasmine Goodman, eine Gründerin von Teaching Rambunctious Adolescents Peaceful Positude, kurz TRAPP Stars. Die Organisation betreibt eine Anlaufstelle, die täglich mehr als 40 junge Menschen betreut und ihnen soziale und pädagogische Unterstützung bietet.

„Ich habe im vergangenen Sommer viele Jugendliche durch Waffengewalt und sinnlose Gewalt verloren. Deshalb bete ich, dass es funktioniert, und hoffe, dass die Kinder es befolgen“, sagte sie.

Forensiker und Polizisten arbeiten am 22. Juli 2021 am Ort einer Schießerei vor einem Restaurant in Washington, DC. (Brendan Smialowski/AFP/Getty Images)

In diesem Jahr kam es zu einer Reihe aufsehenerregender Gewaltvorfälle, an denen junge Menschen sowohl als Opfer als auch als Täter beteiligt waren.

Letzte Woche hat ein 16-jähriges Mädchen bei einem Streit um süß-saure Soße vor einem Restaurant ein anderes Mädchen tödlich erstochen. Im Juli erwischten Überwachungskameras vier Teenager auf der Flucht, nachdem ein Lyft-Fahrer, ein ehemaliger afghanischer Dolmetscher, tödlich erschossen worden war. Man hört einen der Teenager sagen: „Du hast ihn getötet.“ Im Mai wurde ein zehnjähriges Mädchen, das im Auto ihrer Eltern saß, durch eine verirrte Kugel getötet.

Die Metropolitan Police Department gibt an, in diesem Jahr bisher zwölf Opfer von jugendlichen Tötungsdelikten im Zusammenhang mit Schusswaffen registriert zu haben.

ANSEHEN | Warum Washington, D.C. eine Ausgangssperre für Kinder unter 17 Jahren verhängt: Die Stadt Washington, D.C. führt eine Ausgangssperre für Kinder unter 17 Jahren ein Die lokale Regierung in Washington, D.C. führt in bestimmten Vierteln, in denen die Kriminalität zunimmt, eine Ausgangssperre für Kinder unter 17 Jahren ein. Einige fragen sich jedoch, ob der Schritt einen Unterschied machen wird.

Funktionieren Ausgangssperren?

Aufgrund der Ausgangssperre dürfen Personen unter 17 Jahren in acht bestimmten Stadtteilen zwischen Mitternacht und 6 Uhr am Wochenende und zwischen 23 Uhr und 6 Uhr an Wochentagen das Haus nicht verlassen. Zuwiderhandelnde werden zur Abteilung für Jugendrehabilitation gebracht, bis ihre Familienangehörigen ausfindig gemacht werden oder sie mit der Familie oder sozialen Unterstützungsdiensten in Verbindung gebracht werden.

Bei einer öffentlichen Sicherheitsbesprechung am 17. August sagte Polizeichefin Pamela Smith, dass die Ausgangssperre nicht als Strafmaßnahme gedacht sei, mit der Absicht, junge Menschen zu verhaften, sondern vielmehr die Sicherheit der Jugendlichen in DC zu gewährleisten.

Ungefähr ein Dutzend anderer Städte in den Vereinigten Staaten haben kürzlich Ausgangssperren für Jugendliche erlassen oder wieder in Kraft gesetzt, darunter die Städte Wildwood und Ocean City in New Jersey, Memphis, Tennessee, und Vicksburg, Miss.

Laut Katherine Hazen, Forschungsprofessorin für Strafjustiz und Gesundheitswissenschaften an der Northeastern University in Boston, gibt es jedoch gemischte Beweise dafür, ob sie funktionieren oder nicht.

„Es gibt einen Verschiebungseffekt, den wir manchmal auch bei der Hotspot-Polizeiarbeit beobachten … wenn Beamte ein bestimmtes geografisches Gebiet im Visier haben. Man sieht tatsächlich, dass Kriminalität dazu neigt, um die Ecke zu wandern und einfach in eine andere Straße zu gehen“, sagte sie.

Der gleiche Effekt sei bei Ausgangssperren zu beobachten, sagte sie. „Es wird früher am Tag rund um die Ausgangssperre passieren und nicht während der Ausgangssperre.“

Katherine Hazen ist Forschungsprofessorin für Strafjustiz und Gesundheitswissenschaften an der Northeastern University in Boston. Sie sagt, die Forschung zur Wirksamkeit von Ausgangssperren sei gemischt. (David Leopardi)

Hazen wies auch darauf hin, dass Ausgangssperren junge Menschen, die zu Hause nicht sicher sind, einem höheren Risiko aussetzen könnten.

„Die meisten Straftaten ereignen sich tatsächlich zwischen Personen, die im selben Haushalt leben. Es ist also gemischt, ob das Ziel, die Jugend zu schützen, erreicht werden kann.“

Ausgangssperren waren vor 30 Jahren an der Tagesordnung, nachdem der damalige Präsident Bill Clinton 1994 ein Verbrechensgesetz erlassen hatte.

„Gesetze wie dieses werden in den Vereinigten Staaten in der Regel in Wellen verbreitet. Wir sehen eine große Anzahl von Städten, die diese Verordnungen erlassen. Sie setzen sie für eine Weile durch und hören dann irgendwie mit der Durchsetzung auf“, sagte Hazen.

Aber wenn es einen Anstieg der Gewalt gebe, kämen Ausgangssperren „wieder in Mode“, sagte sie.

Skepsis und Hoffnung

Unter den Teenagern, die sich bei TRAPP Stars aufhalten, herrscht eine gewisse Skepsis.

„Es spielt keine Rolle, wie spät es ist, wenn etwas passiert. Es ist, was es ist“, sagte Maxine Jackson, 15. „Es hält nichts auf.“

Kennedy Bryants Leben wurde von Gewalt geprägt, als ein enger Freund eines frühen Morgens erschossen wurde, als er Lebensmittel in sein Haus brachte. Sie unterstützt die Ausgangssperre, sagt aber, dass noch mehr getan werden muss. (Jennifer Barr/CBC)

Kennedy Bryant, ebenfalls 15, hat kürzlich einen engen Freund durch Waffengewalt verloren. Die Freundin sei eines Morgens erschossen worden, als sie Lebensmittel ins Haus brachte, sagte sie.

Bryant unterstützt die Ausgangssperre, sagte jedoch, dass mehr getan werden müsse, um die Gewalt einzudämmen.

„Hören Sie auf, Waffen in die Hände der falschen Leute zu geben“, sagte sie. „Wenn es nicht Ihrer Sicherheit dient – ​​zum Beispiel wenn Sie keine Lizenz dafür haben – sollten Sie es nicht haben.“

Maxine Jackson geht seit drei Jahren zu TRAPP. Sie glaubt nicht, dass die in ihrer Nachbarschaft verhängte Ausgangssperre in Washington die Sicherheit beeinträchtigen wird. (Jennifer Barr/CBC)

Goodman stimmt zu, dass mehr getan werden muss, um die Sicherheit von Kindern zu gewährleisten, etwa durch Schul- oder Gemeinschaftsprogramme, die Kindern und Jugendlichen einen Ort bieten, an dem sie anderswo sein können.

„Weitere Dinge, die die Schulen unseren Jugendlichen bieten können, sind, dass sie sagen können: ‚Oh ja, schauen Sie, ich kann heute nicht nach draußen gehen. Ich muss zu meinem Programm gehen‘“, sagte Goodman.

„Ich bin traurig und es ist wirklich beschissen, weil man diesen Kindern so sehr helfen kann, dass sie zwei Monate lang keinen Ärger haben (aber) die Straße kriegt sie immer.“

Was die Ausgangssperre betrifft, sagte Goodman, dass die DC-Beamten ihre volle Unterstützung hätten.

„Ich stehe an ihrer Seite“, sagte Goodman. „Wir wollen nur sicherstellen, dass wir in Sicherheit sind. Du kommst sicher nach Hause. So viele Babys und so viele ältere Kinder und Kleinkinder sterben hier erneut durch verirrte Kugeln.“

„Ich bete dafür.“