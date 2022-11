Dax wird negativ – Siemens und MTU heben sich positiv ab

Nach anfänglichen Kursgewinnen rutschte der Dax am Donnerstag ins Minus. Der Abschlag war mit 0,34 Prozent auf 14.188 Punkte überschaubar. Auch überraschend starke Geschäftszahlen und Prognosen von Siemens und MTU mit entsprechend hohen Kursgewinnen für beide Aktien konnten dem Dax keinen Auftrieb mehr geben. Am Dienstag war der Leitindex auf den höchsten Stand seit mehr als fünf Monaten gestiegen. Auch Börsenmakler sprechen nach der fulminanten Kursrallye der vergangenen Wochen zunehmend von einer Konsolidierung.

Der MDax fiel am Donnerstag weiter um 0,92 Prozent auf 25.375 Punkte. Der EuroStoxx 50 verlor 0,7 Prozent.

Mit einem Plus von 6,4 Prozent übernahm Siemens mit Abstand die Führung im Dax. Sie stiegen auf den höchsten Stand seit März. Analyst Gael de-Bray von der Deutschen Bank sprach von einem „sehr ermutigenden Ausblick“ des Industriekonzerns für das Geschäftsjahr 2022/23. Im Schlussquartal lagen die Auftragseingänge zehn Prozent über den Markterwartungen.

Die MTU-Aktie legte um 5,3 Prozent zu, der Triebwerkshersteller peilt für 2025 einen operativen Gewinn in Milliardenhöhe an. Für dieses Jahr plant das Unternehmen einen Rekordabsatz und will in den kommenden Jahren noch weiter nach oben gehen.

Die RWE-Aktie geriet gegen Mittag zunächst unter Druck, erholte sich aber wieder und legte zuletzt um 1,6 Prozent zu. Eine Gewinnsteuer für Stromversorger in Großbritannien könnte weniger streng ausfallen als befürchtet, vermuteten Händler.

Der Euro fiel am Donnerstag, zuletzt wurden 1,0327 Dollar gezahlt. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Vortag auf 1,0412 US-Dollar festgelegt.

Die Kurse deutscher Staatsanleihen legten deutlich zu. Der Rentenindex Rex stieg um 0,60 Prozent auf 128,28 Punkte. Dagegen fiel die Umlaufrendite von 2,09 Prozent am Vortag auf 1,97 Prozent. Der Bund-Future fiel um 0,36 Prozent auf 140,18 Punkte.