DAX vor moderatem Plus: Anleger machen Pause

Die Aufwärtsbewegung des DAX könnte nach den jüngsten Kursgewinnen an Fahrt verlieren. Auch Konjunkturdaten aus den USA werden bestimmen, wie es heute weitergeht.

Vor dem Xetra-Launch bewertete Broker IG den DAX um 0,12 Prozent auf 14.331 Punkte. Gestern schloss der deutsche Leitindex um 0,6 Prozent höher bei 14.313,30 Punkten. Seit dem Jahrestief Ende September hat er sich um mehr als ein Fünftel erholt.

„Auf der einen Seite wird der Aktienmarkt von der Zuversicht gestützt, dass die Inflation ihren Höhepunkt erreicht hat und die Fed nicht allzu weit davon entfernt ist, die Zinserhöhungen auszusetzen“, sagte Konstantin Oldenburger, Analyst beim Online-Broker CMC Markets. Unterstützend ist auch, dass sich das Wirtschaftswachstum nicht so schlecht entwickelt hat wie im Sommer angenommen.

Anleger erwarten am Dienstag die Veröffentlichung der US-Erzeugerpreise für Oktober. Als Indikator für zukünftigen Preisdruck gelten die Preise, die Hersteller für ihre Produkte verlangen. Die Marktteilnehmer werden nach Daten Ausschau halten, die den kürzlich nachlassenden Inflationsdruck in den USA bestätigen.

Der Nikkei schloss 0,1 Prozent höher bei 27.990 Punkten. Die Börse in Shanghai stieg um ein Prozent. Der Index der großen Unternehmen in Shanghai und Shenzhen legte um 1,1 Prozent zu.

FedEx will US-Mitarbeiter vorübergehend entlassen

Die Frachtsparte des US-Paketdienstleisters FedEx will Mitarbeiter in einigen US-Märkten vorübergehend freistellen. Grund sind die aktuellen AGB. Der DHL-Rivale will die wirtschaftliche Entwicklung weiter beobachten und bei Besserung der Geschäfte die betroffenen Mitarbeiter zurückholen. Einigen Mitarbeitern sollen Festanstellungen in anderen Bereichen angeboten werden, in denen Personal benötigt wird. Das Unternehmen gilt ebenso wie sein heimischer Rivale UPS als Barometer der US-Wirtschaft, da es Waren aus den unterschiedlichsten Branchen transportiert.

Credit Suisse verkauft Verbriefungsgeschäft an Apollo

Die Credit Suisse verkaufte ihm im Rahmen ihrer weitreichenden Unternehmensrestrukturierung einen grossen Teil ihres Kreditverbriefungsgeschäfts (Securitized Products Group) und damit verbundene Finanzierungstransaktionen an den US-Finanzinvestor Apollo Global Management. Nachdem die Bank die Transaktion bereits Ende Oktober angekündigt hatte, gab sie heute den Abschluss der definitiven Transaktionsvereinbarung bekannt. Der Abschluss der Transaktion wird für Mitte 2023 erwartet. Die Credit Suisse geht davon aus, dass Apollo die meisten Mitarbeitenden übernehmen wird.