DAX verliert: US-Jobdaten schrecken Anleger ab

Stand: 10.07.2022 16:17 Uhr

Ein starker US-Arbeitsmarktbericht lässt die Hoffnungen der Anleger auf vorsichtigere Zinserhöhungen durch die US-Notenbank fallen. Der DAX baut seine Verluste aus, die Wall Street startet schwach.

Am frühen Nachmittag verlor der DAX mehr als ein Prozent auf 12.330 Punkte. Zu Beginn der Woche spekulierten Anleger noch, dass die US-Notenbank das Tempo der Zinserhöhungen drosseln könnte. Die derzeitige Stärke des US-Arbeitsmarktes dürfte diese Hoffnung zunichte machen.

Die Wall Street öffnet niedriger Auch an der Wall Street zeigen die Kurspfeile nach Süden: Auch der Dow Jones verliert mehr als ein Prozent auf 29.530 Punkte. Der breitere S&P 500 ist sogar noch schwächer und fiel um 1,7 Prozent auf 3680 Punkte. „Mit diesem Beschäftigungsbericht scheint es klar, dass wir auf dem Weg zu einer weiteren deutlichen Zinserhöhung durch die Fed sind, wobei der Markt eine Zinserhöhung um 75 Basispunkte bei ihrer nächsten Sitzung einpreist“, sagte Paul Craig, Portfoliomanager bei Quilter Investoren.

Euro unter Druck Am Devisenmarkt reagierte der Euro auf die US-Daten mit Kursverlusten gegenüber dem Dollar, machte dann aber wieder etwas Boden gut. Die europäische Gemeinschaftswährung wird derzeit bei 0,9757 $ gehandelt. Im Wochenverlauf hatte sich der Euro zunächst wieder der Dollarparität angenähert, bevor die Weltleitwährung angesichts der zunehmenden Risikoaversion der Anleger wieder Stärke zeigte.

Ölpreis steigt Die Ölpreise steigen am Ende der Woche weiter an. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent stieg um rund zwei Prozent. In der vergangenen Woche sind die Ölpreise deutlich gestiegen. Ausschlaggebend war eine deutliche Förderkürzung der Ölallianz OPEC+.

Energiekrise trifft Landesbanken und Commerzbank Laut der Ratingagentur Moody’s müssen sich Banken aufgrund steigender Energiepreise auf zunehmende Probleme in ihren Kreditbüchern einstellen. In Deutschland wurden laut einem Bericht von Moody’s die Commerzbank, die Bayerische Landesbank (BayernLB), die Landesbank Hessen-Thüringen (Helaba) und die Landesbank Baden-Württemberg (LBBW) überdurchschnittlich stark getroffen. Der Anteil der Kredite an Energie- und Versorgungsunternehmen liegt bei den vier deutschen Finanzinstituten über dem EU-Durchschnitt. Zudem setzt die Finanzierung von Gewerbeimmobilien deutsche Institute den Sekundäreffekten der Energiekrise aus. Neben dem gewerblichen Immobilienfinanzierer Aareal Bank mit Sitz in Wiesbaden weisen auch die Kreditbücher der BayernLB, der Helaba, der LBBW sowie der DZ Bank, der Hamburg Commercial Bank und der DekaBank einen signifikanten Anteil gewerblicher Immobilien auf, der darüber liegt dem EU-Durchschnitt. Die Commerzbank sieht sich potenziellen Risiken in Höhe von 45 Milliarden Euro durch Firmenkunden ausgesetzt, die von volatilen Energiepreisen betroffen sind. Das entspricht 9,3 Prozent des Gesamtportfolios der Bank.

Ende des Chip-Booms eingeläutet Negative Impulse für die Aktienmärkte kamen Ende der Woche aus dem Technologiesektor: Nach dem PC- und Elektronik-Boom in der Corona-Pandemie schnallten die Verbraucher inflationsbedingt den Gürtel enger und beendeten damit die goldenen Zeiten der Chipindustrie abrupt . Der weltgrößte Hersteller von Speicherchips und Smartphones, Samsung, meldete im abgelaufenen Quartal einen unerwartet starken Rückgang des Betriebsgewinns. Gleichzeitig warnte der US-Chiphersteller AMD vor einer deutlich schwächeren Umsatzentwicklung. Technologieaktien stehen daher weltweit unter Druck.

Adidas wirft Rapper Kanye West ab? Im DAX gehört die Adidas-Aktie zu den größten Verlierern. Der Sportartikelhersteller stellt seine Partnerschaft mit dem US-Rapper Kanye West in Frage. West hatte Adidas vorgeworfen, das Design der von ihm entworfenen „Yeezy“-Schuhe kopiert zu haben. Die in Kooperation mit Wests Label „Yeezy“ produzierten Produkte seien für Adidas schon immer sehr profitabel gewesen, sagte ein Makler.

Cannabis-Aktien fragten nach Biden-Vorstoß Jenseits der großen Indizes sticht die Synbiotic Aktie mit einem zweistelligen prozentualen Anstieg positiv hervor. Papiere von Tilray Brands sind mit Abstand der aktivste Wert auf der Handelsplattform Tradegate, und auch Aurora Cannabis legt mit regem Handel massiv zu. Hintergrund der starken Kursgewinne bei Cannabis-Aktien ist ein Vorstoß von US-Präsident Joe Biden, den Besitz von Marihuana in den USA zu entkriminalisieren. Biden wies die Justiz- und Gesundheitsministerien per Präsidialerlass an, die Überprüfung der Einstufung von Cannabis zu beschleunigen. Biden betonte, Marihuana werde derzeit mit Heroin gleichgesetzt und als gefährlicher eingestuft als die synthetische Droge Fentanyl. „Das macht keinen Sinn“, kritisierte er auf Twitter. Die Credit Suisse kauft Obligationen zurück Die krisengeschüttelte Schweizer Bank Credit Suisse hat angekündigt, Schuldtitel zurückzukaufen. Drei Milliarden Franken will sie dafür ausgeben, wie sie heute ankündigte. Die Ratingagentur S&P stellte am Donnerstagabend „steigende Risiken“ bei der Bank fest. Nach Milliardenverlusten durchläuft die Credit Suisse eine umfassende Restrukturierung. Details will sie aber erst bei der Vorlage der Zahlen für das dritte Quartal am 27. Oktober bekannt geben.

Die EnBW kauft noch mehr Flüssiggas aus den USA Der Energieversorger EnBW hat seine geplanten Flüssiggasbezüge aus den USA aufgestockt und das im Juni dieses Jahres angekündigte Abnahmevolumen des Unternehmens Venture Global LNG aus Arlington im US-Bundesstaat Virginia um 0,5 Millionen Tonnen pro Jahr erhöht. Damit bezieht die EnBW ab 2026 jährlich zwei Millionen Tonnen LNG von dem US-Unternehmen. Die Lieferverträge haben eine Laufzeit von 20 Jahren.

Musk gibt Beginn der Produktion von Tesla-Aufliegern bekannt Nach Angaben von Firmenchef Elon Musk ist der um Jahre verzögerte halbelektrische Sattelzug von Tesla nun in Produktion gegangen. Musk kündigte an, dass die ersten Fahrzeuge am 1. Dezember an den Getränke- und Lebensmittelriesen Pepsi ausgeliefert werden. Zahlen waren zunächst nicht bekannt. Dies ist die Version mit einer Reichweite von rund 800 Kilometern.