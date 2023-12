DAX – Tagesausblick: DAX Ziel 16290 in bovenste Tuchfühlung (Vorbörse ~16300)

Meer extreme DAX Bullenstatus, teilweise überhitzend. Vorbörse 16300. Hier is de hete DAX-voorspelling. Vanaf de DAX Kursmustern is hier de dag vóór 17:30 Uhr Folgendes ab…

VDAX NIEUW – WKN: A0DMX9 – ISIN: DE000A0DMX99 – Kurs: 13,28 Pkt (VIX)

DAX-indexfuture – WKN: 846959 – ISIN: DE0008469594 – Kurs: € 16.311,00 (EUREX)

DAX- WKN: 846900 – ISIN: DE0008469008 – Kurs: 16.215,43 Pkt (XETRA)

Basiswaarden/ actieve Kurs: XETRA DAX Schlusskurs 16215



DAX-vorborse: 16300

VDAX NIEUW: 13.28

XETRA DAX bredere standaard: 16290 + 16332(ATR)/16356(R3) + 16529

XETRA DAX-specificaties: 16098/ATR)/16075(S3) + 16050 + 15915 + 15680/15660

DAX – Tagesausblick – Fr, 1.12.23: DAX Ziel 16240 erreicht, DAX Ziel 16290 in Reichweite

Normaal: De DAX zou de soul 16290 (Big Picture Horizontal) beschikbaar kunnen hebbennachdem achtersteven schon das DAX Ziel 16240 (Gap fill) was eremptt.



De vorige taktet werd rond 16300 verspreid.



Oberhalb von 15915 lag in een opkomende trend in een exzessief bullisch Sentiment-Umfeld vor.

SEHR BULLISCH: Uber 16290 stijgt op van DAX heute bis 16332(ATR)/16356(R3) en kaal auch bis 16529 (Allzeithoch).

BÄRISH: Eerste kleine Eintrübung würde der DAX intra day Chart heute nach eeninem Start bei ~16300 onder 16199 leiden. Dien dan de DAX heute bis 16123 en 16098/ATR)/16075(S3), aber kaum onder 16050 in.



Eerst onder 15915 We beginnen met nieuwe trends en beginnen met grotere Pullbacks vanaf 15680/15660 of 15336.

DAX Fazit: Extreme DAX Bullenstatus, teilweise überhitzend. Ziele: 16290, 16356 en 16530.

Viel Erfolg wünscht Rocco

Grafieken

Pfeillogic:

BLAUWE ROUTE kreeg de voorkeur, met het hoogste algehele uiterlijk, ca. 60%



GRUN = beste geval Verlauf



ROT = worst case Verlauf