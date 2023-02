Dax steigt nach günstiger Inflationseinschätzung

Äußerungen zur Inflationsentwicklung des US-Notenbankchefs Jerome Powell am Vortag gaben dem deutschen Aktienmarkt am Mittwoch ebenfalls Auftrieb. Aus dem Handel stieg der Dax um 0,60 Prozent auf 15.412,05 Punkte. Bis zum Jahreshoch von rund 15.520 Punkten am vergangenen Donnerstag bleibt also nicht mehr viel übrig. Der MDax für mittelgroße Werte stieg zur Wochenmitte um 0,14 Prozent auf 29.218,64 Punkte. Die US-Aktienmärkte fielen hingegen nach ihren von Powell getriebenen Vortagesgewinnen wieder.

Der Fed-Chef hatte unter anderem gesagt, dass der Prozess des Inflationsrückgangs begonnen habe, auch wenn er sich noch in einem „sehr frühen Stadium“ befinde und weitere Fortschritte noch einige Zeit in Anspruch nehmen dürften. „Powell hatte die Gelegenheit, einen Wechsel zu einer aggressiveren Haltung zu signalisieren, und hat sie verpasst“, sagte Bill Adams, Chefökonom der Comerica Bank. Kurzfristig wird die Fed wahrscheinlich noch ein oder zwei Zinserhöhungen vornehmen und dann abwarten.