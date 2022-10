Dax steigt – Kanada senkt Zinserhöhungen

Der Dax baute am Mittwoch seine jüngsten Kursgewinne aus. Der deutsche Leitindex schloss 1,09 Prozent höher bei 13.195,81 Punkten. Der MDax für mittelgroße Werte stieg um 1,70 Prozent auf 24.211,78 Punkte. Rückenwind für die Börsen beiderseits des Atlantiks kam aus Kanada: Die Notenbank des Landes hatte ihren Leitzins weniger stark als erwartet erhöht.

Die Bank of Canada hat eine Rallye bei riskanten Vermögenswerten ausgelöst, schrieb Marktanalyst Michael Hewson vom Handelshaus CMC Markets. Der Schritt der kanadischen Währungsbehörden deutet darauf hin, dass die Zentralbanken beginnen, die Möglichkeit in Betracht zu ziehen, dass übermäßig aggressive Zinserhöhungen der Wirtschaft mehr schaden als nützen könnten. Marktexperte Andreas Lipkow ergänzte: „Die Hoffnung auf eine baldige konjunkturelle Erholung im Euroraum und ein Nachlassen des Inflationsdrucks machen die Anleger zuversichtlicher für den deutschen Gesamtmarkt.“

In Deutschland sorgt die bereits gut angelaufene Berichtssaison für Gesprächsstoff. So sieht sich die Deutsche Bank nach überraschenden Milliardengewinnen im dritten Quartal für den drohenden Wirtschaftsabschwung gewappnet. Die Aktien schlossen mehr als ein Prozent höher.

Auch die Aktien von Mercedes-Benz legten um gut ein Prozent zu. Die als „stark“ bezeichneten Quartalszahlen und der angehobene Jahresausblick des Autobauers kamen am Markt gut an. Allerdings schränkte der Experte Philippe Houchois vom Analysehaus Jefferies ein, dass die operative Marge der Marke Mercedes „nicht gerade überragend“ sei.

Unter den besten Werten im Dax stieg Fresenius um rund vier Prozent. Der neue Chef Michael Sen hatte in einem Interview mit der „Frankfurter Allgemeinen Zeitung“ schnelle Erfolge bei der Neuausrichtung des angeschlagenen Ärzte- und Klinikkonzerns versprochen.

Dank einer zuletzt überraschend guten Entwicklung übertraf der Elektronikhändler Ceconomy seine Umsatzprognose für das abgelaufene Geschäftsjahr trotz des eingetrübten Konsumumfelds. Mit einem Plus von rund 13 Prozent sicherte sich das Papier den ersten Platz im Small-Cap-Index SDax.

Auf der anderen Seite belasteten schlechte Branchennachrichten die Halbleiteraktien. Die Aktien von Infineon und die des Zulieferers Aixtron gehörten zu den schwächsten Papieren am deutschen Aktienmarkt. Texas Instruments sorgte für düstere Stimmung. Der US-Chipkonzern hatte mitgeteilt, dass sich die Geschäftsschwäche der gesamten Branche im Laufe des dritten Quartals verstärkt habe.

Der EuroStoxx 50 stieg um 0,55 Prozent auf 3605,31 Punkte. Cac 40 aus Paris und FTSE aus London legten in ähnlicher Höhe zu. In New York legte der Dow Jones Industrial zum Handelsschluss in Europa knapp 1 Prozent zu.

Der Euro stieg zum ersten Mal seit Mitte September über die Parität und wurde am späten Nachmittag bei 1,0068 $ gehandelt. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs auf 1,0023 (Dienstag: 0,9861) Dollar festgelegt. Der Dollar kostete somit 0,9977 (1,0141) Euro.

Am Rentenmarkt fiel die Umlaufrendite von 2,19 Prozent am Vortag auf 2,11 Prozent. Der Rentenindex Rex stieg um 0,52 Prozent auf 127,62 Punkte. Der Bund-Future gewann 0,46 Prozent auf 138,86 Punkte.