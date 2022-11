Dax nach US-Wahl und starkem Lauf leicht unter Druck

Die Unsicherheit nach den wichtigen Zwischenwahlen in den USA bremste die Erholungsrallye im Dax. Der deutsche Leitindex fiel am frühen Nachmittag des Mittwochs um 0,48 Prozent auf 13.622,84 Punkte, nachdem er am Vortag den höchsten Stand seit Mitte August erreicht hatte.

Der MDax der mittelständischen Unternehmen verlor 1,07 Prozent auf 24.217,44 Punkte. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 fiel zuletzt um 0,51 Prozent.

„Märkte schätzen Gewissheit, aber die ist noch nicht da, wenn es um Midterms geht“, kommentierte Konstantin Oldenburger, Analyst bei CMC Markets, in Anspielung auf die US-Wahlen mitten in der vierjährigen Amtszeit von Präsident Joe Biden. Welche Partei künftig im Kongress das Sagen haben wird, ist derzeit noch unklar. Ein zuletzt prognostizierter überwältigender Sieg der Republikaner ist trotz einiger Erfolge noch nicht eingetreten.

Mit Blick auf die Statistik macht der Marktexperte den Anlegern Mut: „In der Vergangenheit haben die Midterms die Weichen für die weitere Kursentwicklung gestellt und diese war überwiegend positiv letzten 19 Zwischenwahlen seit dem Zweiten Weltkrieg.

In der unsicheren Lage mieden Anleger in Deutschland konjunkturell sensible Chemiewerte. BASF, Bayer und Covestro verloren zwischen 2,1 und 4,7 Prozent.

Die Verunsicherung der Anleger spiegelte sich auch in teilweise deutlichen Kursschwankungen einzelner Titel wider. Wertpapiere von Siemens Healthineers waren nach schwachem Start um knapp 4,8 Prozent ins Plus gedreht, davon verbleiben aktuell 3,1 Prozent. Der Medizintechnikkonzern geht für das im Oktober begonnene Geschäftsjahr von einer Abschwächung des Geschäfts aus und rechnet mit einem Rückgang des bereinigten Ergebnisses je Aktie und einem nahezu stagnierenden vergleichbaren Umsatz. Analysten blieben bei den ersten Reaktionen ruhig.

Auch bei Adidas haben die Anleger einen weiteren Stimmungsdämpfer gut verarbeitet. Weil die Partnerschaft mit dem Rapper Kanye West und seiner Marke Yeezy inzwischen beendet ist, musste das Herzogenauracher Unternehmen seine Umsatzprognose erneut kürzen. Der jüngsten Freude der Börsenmakler über den Abgang des neuen CEO von Puma tat dies jedoch keinen Abbruch – nach anfänglichen Verlusten weiteten sie ihre Erholung um 2,6 Prozent aus.

Auch viele andere Unternehmen legten Geschäftszahlen vor – darunter Bilfinger, das um fast 14 Prozent einbrach. Der Industriedienstleister wurde durch die Kosten seines Sparprogramms belastet.

Die Aktien von Vantage Towers sind um rund 12 Prozent gestiegen und näherten sich ihrem März-Rekordhoch. Der Telekomkonzern Vodafone bringt seine Anteile an seiner Funkturmtochter in ein Joint Venture mit den Finanzinvestoren GIP und KKR ein.

Der Euro notierte am frühen Nachmittag bei 1,0027 $. Die Europäische Zentralbank hat am Dienstag den Referenzkurs auf 0,9996 US-Dollar (Montag: 0,9993 US-Dollar) festgelegt. Der Dollar kostete somit 1,0004 (1,0007) Euro.

Am Rentenmarkt fiel die Umlaufrendite von 2,27 Prozent am Vortag auf 2,20 Prozent. Der Rentenindex Rex stieg um 0,23 Prozent auf 126,71 Punkte. Der Bund-Future stieg um 0,15 Prozent auf 137,26 Punkte.