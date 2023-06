Frankfurt Am deutschen Aktienmarkt liegt der Fokus erneut auf der runden Marke von 16.000 Punkten. Im Morgenhandel notierte der Dax nahezu unverändert bei 15.937 Punkten.

Bereits am gestrigen Mittwoch hatte der Leitindex versucht, die Marke zu überwinden, doch bei 15.994 Punkten war Schluss. Zum Handelsschluss standen an der Frankfurter Wertpapierbörse 15.949 Punkte auf der Anzeigetafel, ein Plus von 0,6 Prozent.

Der Dax bewegt sich seit fast drei Monaten seitwärts in einer Spanne von 700 Punkten. Abgesehen vom unhaltbaren Sprung auf das Rekordhoch von 16.427 Punkten endete die Aufwärtsbewegung bei rund 16.300 Punkten, während die Spanne auf der Abwärtsseite rund 15.600 Punkte unterstützte. Vieles spricht dafür, dass diese Spanne auch in den kommenden Handelstagen das Maß aller Dinge bleiben wird.

