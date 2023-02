DAX-Hauptversammlungen: Konzerne halten am Online-Format fest

Stand: 03.02.2023 11:41 Uhr

Statt Würstchen und Kartoffelsalat jetzt ein virtueller Snack: Die digitale Hauptversammlung wurde während der Pandemie eingeführt. Daran wollen sich viele Unternehmen in diesem Jahr halten – und darüber hinaus. Dies stößt jedoch auf Widerstand der Aktionäre.

Seit dem ersten Corona-Jahr ist es rund um die jährlichen Aktionärsversammlungen, wo sich Vorstand und Aufsichtsrat den Fragen der Aktionäre stellen, ruhiger geworden. Kaum Demonstrationen vor dem Veranstaltungssaal, hartnäckige Fragen aus dem Saal und lebhafte Debatten zwischen Aktionären und Unternehmensleitung auf Hauptversammlungen. Wegen der Pandemie haben Unternehmen ihre Hauptversammlungen in den vergangenen drei Jahren oft online abgehalten. Und die Mehrheit der DAX-Konzerne will daran festhalten.

Mehr als die Hälfte der 40 größten Unternehmen an der deutschen Börse planen bereits in diesem Jahr wieder eine rein digitale Hauptversammlung. Das geht aus einer Umfrage der Nachrichtenagentur dpa hervor. 22 DAX-Konzerne planen Online-Formate, nur zehn Unternehmen haben sich für ein Präsenztreffen entschieden – darunter BASF, Henkel, Airbus und Porsche. Bei sieben Unternehmen steht die Entscheidung noch aus. Ein Unternehmen machte keine Angaben.

Nachfrage nach Hybridformat

Von Aktionären gibt es viel Kritik an der rein digitalen Hauptversammlung. Deutsche Aktionärsschützer sehen die Chance für einen regen Austausch zwischen Aktionären und Unternehmensleitung gefährdet und fordern stattdessen ein hybrides Format. „Die Hauptversammlung ist ein sehr wichtiger Teil der Aktienkultur in Deutschland“, sagte Daniela Bergdolt, Vizepräsidentin der Deutschen Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz (DSW). „Der lebendige, kritische Dialog zwischen Unternehmen und Aktionären lässt sich am besten in Anwesenheit umsetzen.“

Die Möglichkeit, eine Hauptversammlung ohne physische Präsenz der Aktionäre abzuhalten, wurde zu Beginn der Corona-Pandemie eingeführt. Die Hauptversammlungen, auf denen sonst tausende Menschen zusammenkommen, um über Dividendenzahlungen, Kapitalerhöhungen und die Entlastung von Vorstand und Aufsichtsrat abzustimmen, durften online stattfinden. Im vergangenen Sommer hat der Bundestag die Sonderregelung mit gewissen Änderungen dauerhaft möglich gemacht. Auch im Internet sollen die Rechte der Aktionäre umfassend gewahrt bleiben, etwa durch ein „Live“-Abfragerecht.

Bald ein Relikt der Vergangenheit? Der kulinarische Klassiker aller Hauptversammlungen, Kartoffelsalat mit Bratwürsten. Bild: picture alliance / Soeren Stache

Planungssicherheit, günstiger und weniger CO2?

Nach Angaben von Unternehmen wie Beiersdorf, Merck, BMW, Siemens und Vonovia, die sich in diesem Jahr ebenfalls für eine Online-Hauptversammlung entschieden haben, hat sich das neue Format in der Corona-Zeit bewährt. Die DAX-Konzerne sehen verschiedene Vorteile: Sie haben mehr Planungssicherheit, schonen die Gesundheit der Beteiligten, Kosten, Aufwand und CO2-Emissionen werden durch Reisen eingespart und die Teilnahme von mehr und auch internationalen Aktionären wird ermöglicht.

Mit der Hauptversammlung online entfallen die teilweise hohen Kosten für Raummiete, Catering und Personal. Der Gesundheitskonzern Fresenius hat mit dem Online-Format in den vergangenen zwei Jahren nach eigenen Angaben rund ein Viertel der Kosten im Vergleich zu früheren Präsenzmeetings eingespart. Der Werkstoffhersteller Covestro und der Energiekonzern E.ON rechnen sogar mit Kosteneinsparungen von rund 50 Prozent. Andere Unternehmen beziffern die Differenz auf einen sechsstelligen Euro-Betrag. Viele sagten jedoch auch, dass niedrigere Kosten kein Faktor für ihre Entscheidung waren.

Verfassungsänderung erforderlich

Im vergangenen Sommer trat das Gesetz zur Einführung virtueller Hauptversammlungen von Aktiengesellschaften in Kraft. Bis August 2023 haben Unternehmen noch die Möglichkeit, Hauptversammlungen ohne Zustimmung der Aktionäre online abzuhalten. Danach bedarf es allerdings einer Satzungsänderung, die das Online-Format für maximal fünf Jahre vorgeben oder den Vorstand ermächtigen kann, die Sitzung in diesem Zeitraum online abzuhalten. Die Aktionäre müssen dieser Satzungsänderung zustimmen.

Allerdings müssen die virtuellen Veranstaltungen bestimmte Rechte der Aktionäre schützen. Dazu gehören unter anderem die Bild- und Tonübertragung, die elektronische Stimmrechtsausübung oder ein Rederecht „live“.

Diskussion über zukünftiges Format

Der Vorschlag zur Änderung der Satzung steht in diesem Jahr bei mehreren Hauptversammlungen auf der Tagesordnung. Die Unternehmen dürften auf Widerstand von Aktionären stoßen. „Aktionäre – sowohl private als auch institutionelle – werden eine Allgemeinermächtigung für die Dauer von ein oder zwei Jahren ablehnen, ohne die Ausgestaltung der virtuellen Hauptversammlung und die Aktionärsrechte festzulegen“, sagt Marc Tüngler, CEO von DSW. Die Aktionäre wollen dann konkret wissen, wie ihre Rechte im Online-Format ausgestaltet oder ggf. eingeschränkt werden und fordern eine offene und persönliche Diskussion über das künftige Format der Hauptversammlung.

Widerstand gegen Satzungsänderung bei Siemens

Nach dem Beginn der Siemens Energy DAX-Hauptversammlung am 7. Februar folgt zwei Tage später die Siemens-Aktionärsversammlung. Ein Tagesordnungspunkt wird auch eine Satzungsänderung sein, die den Vorstand ermächtigt, die Hauptversammlungen virtuell für zwei Jahre abzuhalten. Die Arbeitnehmer-Aktionärsvereinigung „Wir für Siemens“ lehnt dies ab und hat bereits angekündigt, dagegen zu stimmen. Auch die Fondsgesellschaften Union Investment und Deka Investments werden gegen einen entsprechenden Tagesordnungspunkt stimmen. Das hatte die „Wirtschaftswoche“ berichtet.

„Wir sind nicht grundsätzlich gegen die virtuelle Hauptversammlung – wenn die Rahmenbedingungen dies rechtfertigen oder erforderlich machen“, sagte DSW-Vizepräsident Bergdolt. „Aber jetzt, wo uns Corona nicht mehr in den virtuellen Raum zwingt, sollte Siemens die Gelegenheit nutzen, den Aktionären persönlich gegenüberzutreten.“ Gerade weil Siemens auf eine 175-jährige Firmengeschichte zurückblickt, die auch von einem guten Verhältnis zu den Gesellschaftern geprägt war.