Frankfurt Am Montag setzte der deutsche Aktienmarkt den positiven Trend der vergangenen Woche fort: Der Leitindex Dax stieg in der ersten Handelsstunde um 0,3 Prozent bei 16.202 Punkten. Am Freitag lag das Frankfurter Börsenbarometer 1,3 Prozent höher bei 16.148 Punkten.

Gute Nachrichten kommen am Montag aus China. Der vom Wirtschaftsmagazin „Caixin“ ermittelte Einkaufsmanagerindex für das Verarbeitende Gewerbe liegt trotz eines leichten Rückgangs weiterhin über der Expansionsschwelle von 50. Damit sind die Zahlen besser als befürchtet.

Dennoch sagt „Caixin“-Ökonom Wang Zhe: „Eine Reihe aktueller Wirtschaftsdaten deuten darauf hin, dass Chinas Erholung angesichts wichtiger Probleme wie dem Mangel an inländischen Wachstumstreibern, der schwachen Nachfrage und den düsteren Aussichten noch keinen festen Halt gefunden hat.“

Lesen Sie jetzt weiter Erhalten Sie Zugriff auf diesen und alle anderen Artikel im Web und in unserer App 4 Wochen lang kostenlos. Weiter