David Warner: Der australische Batter gibt den Einspruch gegen das Sandpaper-Gate-Verbot im Streit um das Überprüfungsverfahren auf | Cricket-Nachrichten

Der australische Auftaktspieler David Warner hat seinen Antrag auf Aufhebung seines dauerhaften Führungsverbots beendet und sich besorgt darüber geäußert, dass ein von Cricket Australia eingerichteter Überprüfungsprozess einen „öffentlichen Prozess“ gegen seine Rolle im Newlands-Ballmanipulationsskandal beinhalten würde.

Der ehemalige Test-Vizekapitän wurde 2018 für ein Jahr aus dem Elitespiel und 2018 lebenslang aus Führungspositionen verbannt, nachdem ihm zugesprochen wurde, die Hauptrolle in „Sandpaper-Gate“ gespielt zu haben.

Der Vorstand von Cricket Australia hat ein unabhängiges Verfahren für Spieler und Mitarbeiter eingerichtet, die langfristige Sperren überprüfen möchten, sodass Warner beantragen kann, dass seine lebenslange Sanktion von einem unabhängigen dreiköpfigen Gremium aufgehoben wird.

Am Vorabend von Australiens zweitem Test gegen die Westindischen Inseln sagte Warner, er habe seinen Antrag an das Überprüfungsgremium zurückgezogen, weil er nicht bereit sei, seine Familie oder Teamkollegen „weiteren Traumata und Störungen“ auszusetzen.

„Einige Dinge sind wichtiger als Cricket“, sagte der 36-Jährige am Mittwoch in einem Beitrag in den sozialen Medien.

„Sie wollen ein öffentliches Spektakel veranstalten, um nach den Worten des Gremiums eine ‚Reinigung‘ zu haben. Ich bin nicht darauf vorbereitet, dass meine Familie die Waschmaschine für die schmutzige Wäsche der Grillen ist.“

Cricket Australia (CA) zeigte sich enttäuscht über das Ergebnis, respektiere aber Warners Entscheidung.

„Unsere Absicht war es, David die Möglichkeit zu geben, bei einer unabhängigen Anhörung zu demonstrieren, warum sein lebenslanges Führungsverbot abgeändert werden sollte, und wir haben unseren Verhaltenskodex entsprechend geändert“, sagte ein CA-Sprecher.

„Wir haben Davids Wunsch unterstützt, dass diese Diskussionen hinter verschlossenen Türen geführt werden.“

Cameron Bancroft sagte in einem Interview mit Fox Sports Australia, Warner habe vorgeschlagen, den Ball während Australiens drittem Testspiel gegen Südafrika zu manipulieren



Warner sagte, der Anwalt, der das Überprüfungsgremium unterstützte, habe ein „unregelmäßiges Verfahren“ ausgeheckt, das seinen Fall in ein öffentliches Spektakel verwandeln würde.

Er sagte, er habe das Gremium letzte Woche aufgefordert, seine Verfahrensentscheidung zu überdenken, aber am Mittwoch antwortete das Gremium mit einer „abweisenden Ablehnung der wesentlichen Angelegenheiten“.

„Es scheint, dass das Gremium … stattdessen entschlossen ist, einen öffentlichen Lynchmord durchzuführen“, fügte Warner hinzu.

Warner begrüßte letzten Monat die Möglichkeit, sich bei dem Gremium zu bewerben, kritisierte CA jedoch auch dafür, dass es Monate gedauert habe, den Prozess einzurichten.

Bild:

Warner hat sich seit seiner Sperre wieder als Schlüsselspieler für Australien in allen Formaten etabliert





Warner war einer von drei australischen Spielern, die während des „Sandpaper-Gate“ sanktioniert wurden.

Warners Teamkollege und ehemaliger Testkapitän Steve Smith wurde ebenfalls für ein Jahr und für drei Jahre von Führungsrollen ausgeschlossen.

Der frühere Test-Schlagmann Cameron Bancroft wurde für neun Monate und für ein weiteres Jahr von Führungsrollen gesperrt.

Sowohl Smith als auch Bancroft haben öffentlich über „Sandpaper-Gate“ gesprochen, aber Warner hat sich an seine Meinung gehalten.

Mit der Verletzung des regulären Testkapitäns Pat Cummins wird Smith Australien gegen Westindien im Adelaide Oval anführen, nachdem er auch für einen Ashes Test gegen letztes Jahr vertreten war.