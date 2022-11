David Murray: West Indies Cricket Great Dead im Alter von 72 Jahren

CNN

David Murray, ein Wicketkeeper für das West Indies Cricket Team in den 1970er und 1980er Jahren, ist im Alter von 72 Jahren gestorben, teilte Cricket West Indies am Samstag mit.

Der barbadische Cricketspieler gab 1973 sein internationales Debüt und nahm laut Cricket West Indies an 19 Tests, 10 eintägigen Länderspielen und 114 erstklassigen Spielen teil. In den 1980er Jahren galt er als einer der besten Wicketkeeper des Spiels.

Murrays Vermächtnis wurde jedoch durch seine Entscheidung, 1983 an einer „Rebellentournee“ in Südafrika teilzunehmen, beschmutzt. Murray akzeptierte zusammen mit einigen anderen Cricket-Größen Westindiens die Bezahlung, um in das Apartheidsland zu reisen, um Spiele zu spielen gegen südafrikanische Mannschaften, obwohl Südafrika vom International Cricket Council, dem globalen Dachverband des Cricket, vom internationalen Wettbewerb ausgeschlossen wurde.

Das Kontrollgremium von West Indies Cricket verhängte lebenslange Verbote für diejenigen, die nach Südafrika gereist sind. Murrays Entscheidung führte dazu, dass er und seine Teamkollegen aus der Welt des Cricket geächtet und in ihren karibischen Ländern in Ungnade gefallen waren, wo sie als Ausverkaufer angesehen wurden.

In den Jahren nach der Tour wurden Murray und seine Familie wegen seiner Rolle bei den Rebellentouren aus Australien ausgewiesen, wo seine Frau ihre kleine Tochter zur Welt brachte. Sie seien auch in der Karibik nicht willkommen, sagte er 2013 gegenüber CNN.

„Sie wollten nicht, dass ich zurückkomme“, sagte Murray. „Die Politik hat sich eingemischt“

In einer Erklärung, in der er sein Beileid aussprach, sprach CWI-Präsident Ricky Skerritt Murrays Vermächtnis an, erwähnte jedoch weder das Verbot noch die darauf folgende Kontroverse, die Murrays Karriere umgab.

„Er wird als Mitglied des großartigen Kaders der Westindischen Inseln in Erinnerung bleiben, der über ein Jahrzehnt lang das Weltcricket dominierte“, sagte Skerritt. „David war ein begnadeter Wicket-Keeper und ein stylischer Schlagmann mittlerer Ordnung. Er liebte das Cricketspiel und spielte mit einem Lächeln im Gesicht.“

Murray war auch Teil eines Familienerbes von Cricket-Größe. Sein Vater war der legendäre westindische Schlagmann Sir Everton Weekes und Murrays Sohn Ricky Hoyte wurde ebenfalls ein erfolgreicher Cricketspieler und vertrat laut Cricket West Indies das A-Team von Barbados und Westindien als Wicketkeeper und Schlagmann.

„Im Namen von Cricket West Indies möchte ich Ricky und anderen Mitgliedern von Davids Familie und Freunden mein aufrichtiges Beileid aussprechen“, sagte Skerritt in seiner Erklärung.