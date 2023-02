David Moyes heeft zijn West Ham-spelers uitgedaagd om hem te laten zien wie “klaar is voor de strijd” nadat hun 2-0 nederlaag bij Tottenham op zondag hen in de onderste drie plaatste.

Doelpunten van Emerson Royal en Heung-Min Son veroordeelden de Hammers tot hun eerste nederlaag in een maand, maar nadat Bournemouth en Everton zaterdag wonnen, bevinden de Oost-Londenaren zich in de degradatiezone.

Deze campagne was een schok voor het systeem van West Ham nadat ze als zevende eindigden in de Premier League en de halve finale van de Europa League bereikten tijdens de vorige campagne, en Moyes wil graag een reactie van zijn selectie zien.

“We gaan door”, zei de baas van Hammers Sky Sports na hun nederlaag tegen Spurs. “We voelen ons wat beter over onze optredens.

“Ze zijn uitgedaagd, laten we nu eens kijken wie er klaar is voor de strijd.”

Tijdens zijn persconferentie na de wedstrijd voegde Moyes eraan toe: “Ze zijn hier eerder geweest, dus ik denk dat veel van hen weten hoe ze ermee om moeten gaan.

“Ik weet wel dat ik de komende week zal kijken naar de kleur van de ogen van de spelers. Je kunt je voorstellen wat de kleur van de mijne zal zijn.”

Gebruik de Chrome-browser voor een beter toegankelijke videospeler GRATIS TE BEKIJKEN: Hoogtepunten van de overwinning van Tottenham tegen West Ham in de Premier League



West Ham mag dan in vier wedstrijden ongeslagen zijn geweest voor hun nederlaag in Noord-Londen, sinds het WK hebben ze slechts 10 doelpunten gescoord in 10 wedstrijden.

Gianluca Scamacca, de zomeraankoop van Sassuolo voor £ 35 miljoen, was alleen fit genoeg om een ​​plaats op de bank in te nemen tegen Spurs na een knieblessure, en hij kreeg gezelschap van Danny Ings, die vorige maand voor £ 15 miljoen overkwam van Aston Villa.

Dat betekende dat Michail Antonio, die dit seizoen slechts twee doelpunten maakte in de Premier League, in zijn eentje de leiding nam en dat de 32-jarige worstelde om indruk te maken, zonder schoten of aanrakingen in het strafschopgebied van de Spurs.

Moyes gaf toe dat hij bezorgd was over het gebrek aan doelpunten van West Ham Sky Sports: “Ik probeer een manier te vinden om ons meer doelpunten en meer pogingen te bezorgen. We maken niet genoeg kansen.”

Hij voegde eraan toe: “We hebben niet genoeg doelpunten gescoord, dus dat betekent dat we moeten proberen ervoor te zorgen dat we er geen tegen krijgen.

“We gingen naar Newcastle, scoorden een doelpunt en kaapten vervolgens een doelpunt uit een spelhervatting. We speelden tegen Chelsea, gingen een doelpunt tegen en kregen een doelpunt terug. Omdat we verdedigend relatief sterk waren, kregen we de kans om iets uit de verdediging te halen.” spel.

“Lange periodes van de eerste helft speelden we heel goed, maar we waren niet goed gefocust aan het begin van de tweede helft. Het zou goed zijn als we meer kansen hadden gecreëerd dan vandaag.”

Souness: West Ham kwam niet op de voorste voet

Afbeelding:

Richarlison wordt gesloten door Vladimir Coufal





Echter, terwijl Moyes het belang van defensieve soliditeit naar voren bracht, de Sky Sports experts vonden dat hij de balans tussen aanval en verdediging niet goed kreeg bij Tottenham.

“West Ham kwam bij de onderste drie in de wedstrijd en je kunt zien hoe de manager denkt”, zei Graeme Souness. “Als je kijkt naar het team waar je tegen speelt, ze hebben niet de beste tijd, dus ze zullen solide zijn in hun aanpak en de Spurs zullen niet achter de wedstrijd aan gaan, als je West Ham zoekt. bij het.

“Moyes heeft Pablo Fornals, Manuel Lanzini en Said Benrahma weggelaten. Het zijn allemaal creatieve spelers en als het in het begin van het spel is en het een beetje een uitputtingsslag is, begrijp ik waarom je zo begint.

“West Ham creëerde niet veel. Je hoopt de 0-0 te houden en die spelers later in de wedstrijd misschien in te halen.

“Wat West Ham-fans zal irriteren, is dat ze hier vandaag zijn gekomen en dat ze een bokser zijn die de hele wedstrijd een tegenstoot gaf. Ze kwamen niet op de voorste voet en waren de agressor, breng de wedstrijd naar de Spurs. Tottenham Hotspur wist ze de hele tijd op afstand te houden.

“De woede die de supporters zullen voelen, is dat ze naar een derbywedstrijd gingen, ze mogen elkaar niet en ze hebben het niet geprobeerd. Ze hadden één schot op doel in 90 minuten, dat is geen team met een goede start. .”

Door de nederlaag heeft West Ham de komende maanden serieus werk te doen om hun overleving in de Premier League veilig te stellen – en Jimmy Floyd Hasselbaink zegt dat de spelers zich schrap moeten zetten voor een mentaal zware confrontatie.

“Het gaat niet om de manager. Het gaat om de spelers en je trots. Je wilt niet op je cv dat je naar beneden bent gegaan en dat is de trots. Dat is wat er aan de hand is”, zei hij.

“Je moet in de eerste plaats voor jezelf en je gezin spelen. Je moet je mouwen opstropen en rennen en de basis goed doen. Dat heeft niets te maken met het feit dat de manager onder druk staat.”

“Vandaag was een derby en ik zag het bit tussen hun tanden niet om hier te komen en een resultaat te behalen, ook al is het een gelijkspel. Ik zag niet dat ik het echt wilde halen en dat is wat ik voor mij miste met West.” Ham.”

‘West Ham-spelers doen Moyes tekort’

Afbeelding:

West Ham-spelers tijdens de nederlaag tegen Tottenham





Het is niet verwonderlijk dat de worstelingen van West Ham Moyes en zijn positie bij de club onder druk hebben gezet. Maar Souness zegt dat het nu aan de spelers is om de situatie op te lossen.

“De spelers zullen weten dat de manager onder druk staat en ze zullen weten dat de supporters niet blij zijn”, zei hij.

“Het is aan hen – ze moeten doorgaan. Graaf een resultaat uit, wees moeilijk om tegen te spelen, wees agressiever dan het team waar je tegen speelt.

“Het is niet gemakkelijk om manager te zijn, maar soms heb je alles gezegd wat je tegen spelers kunt zeggen. David Moyes zal dit jaar niets anders zeggen dan vorig jaar, toen ze een heel goed seizoen hadden.”

“Het is aan de spelers. We hadden het erover dat ze een van de beste waren in spelhervattingen. De prestaties zullen hetzelfde zijn, maar ze vallen niet met dezelfde agressie aan. Daarom maken ze geen doelpunten van spelhervattingen De spelers doen de manager tekort in wat hij wil.

“Hij zal ze nu dezelfde dingen vertellen als de afgelopen twee jaar. Dus wat is er veranderd?

“Zijn houding ten opzichte van het spel zal niet zijn veranderd, zijn woorden zullen niet zijn veranderd, training zal niet anders zijn geweest. Hier en daar wat aanpassingen en hij zal ze vragen om dezelfde dingen te doen die hij ze heeft gevraagd. de afgelopen twee jaar hebben gedaan en op die manier boekten ze resultaten.

“Dan ga je 180 miljoen pond uitgeven, zodat je selectie op papier beter is. Is het echt allemaal de schuld van de manager?”