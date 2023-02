Bestuurswisselingen in de Premier League zijn normaal en er zijn het hele seizoen al veel wisselingen geweest.

Betfair heeft nu David Moyes als favoriet met rapporten die suggereren dat een vertrek uit het London Stadium op handen is, maar ze nemen ook geen risico op Chelsea’s malaise die Graham Potter aan het roer houdt.

Chelsea is gezakt naar de tiende plaats, nog verder sinds de aanstelling van Potter uit Brighton, die nu ver boven de Blues staat op de ranglijst als zevende.

De mannen van Potter hebben slechts drie punten behaald uit hun laatste vier wedstrijden.

Het team uit West-Londen heeft er al acht verloren en zeven gelijkgespeeld in 23 wedstrijden en behoort tot de middenmoot, met vier punten achterstand op Brentford.

Dit alles ondanks grote uitgaven in de transferperiode van januari om te proberen hun kansen op een plaats in de top vijf te vergroten, wat in dit stadium absoluut uitgesloten is.

Maar Moyes is bij even money de favoriet geworden om als volgende te vertrekken, aangezien de Hammers in de degradatiezone zijn gedropt.

Southampton, Everton, Chelsea en Aston Villa hebben dit seizoen de zaken al veranderd.

Premier League zaklopen en de volgende manager die de kansen verlaat

Betfair-kansen

David Moyes: 1/1

Graham Potter: 5/4

Antonio Conté: 10/1

Geen manager om te vertrekken: 1/11

Gary O’Neil: 12/1

Patrick Vieira: 14/1

West Ham zit in de problemen, verloor er dit seizoen al 13 en is zojuist in de degradatiezone gezakt door Bournemouth’s vier punten in twee wedstrijden.

Normaal gesproken is er in deze fase van het seizoen minstens één ploeg die eruit springt voor definitieve degradatie, maar dit seizoen zijn er minstens zes in gevaar die de punten moeten behouden.

