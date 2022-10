David Moyes hat eine miserable Bilanz gegen die frühere Mannschaft, als Ex-Man United-Star Carlos Tevez West Ham vor 15 Jahren seinen letzten Sieg in Old Trafford bescherte

Manchester United empfängt am Sonntagnachmittag West Ham, während David Moyes versucht, seinen schrecklichen Rekord in Old Trafford zu überwinden.

Beide Mannschaften gehen nach Siegen in Europa in dieses Duell, als die Red Devils Sheriff Tiraspol mit 3:0 besiegten und die Hammers mit 1:0 gegen Silkeborg gewannen.

getty United gewann Mitte der Woche überzeugend in Europa

Die Mannschaft von Erik ten Hag ist nun in sieben Spielen in allen Wettbewerben ungeschlagen und strebt an, es acht zu schaffen, wenn sie an diesem Wochenende die Männer von Moyes empfangen.

Der Chef von West Ham – ein ehemaliger Chef von Old Trafford – hat dort noch nie ein Spiel gewonnen, während er auf der Auswärtstribüne saß, vier Unentschieden spielte und elf seiner 15 Besuche verlor.

Seine beiden vorherigen Begegnungen in diesem Spiel endeten mit einer 0: 1-Niederlage, wobei Marcus Rashfords Tor die beiden Mannschaften in der vergangenen Saison trennte.

Ten Hag wird nicht nur die Bilanz seines gegnerischen Trainers sehen, sondern auch von der Form seines Teams in diesem Spiel ermutigt sein.

Die Gastgeber haben seit 2007 jedes Mal gewonnen, wobei die Hammers auswärts bei United mehr Spiele verloren haben als bei jedem anderen Verein.

Inzwischen haben die Red Devils nur gegen Tottenham mehr Heimspiele gewonnen als gegen West Ham.

An diesem Tag im Jahr 2007 war es bestimmt Tevez, als wir Manchester United mit 1:0 besiegten, um das Great Escape abzuschließen! ❤️ pic.twitter.com/PdhH45PVRT — West Ham United (@WestHam) 13. Mai 2019

Getty Moyes hat noch nie in Old Trafford gewonnen

Der letzte Sieg für die Auswärtsmannschaft kam vor 15 Jahren dank eines Siegers des ehemaligen Man United- und Man City-Stars Carlos Tevez.

Diese miserable Bilanz für Moyes wird Musik in den Ohren der Fans von Man United sein, da ein weiterer Sieg in dieser Serie sie in die Top 4 der Premier League bringen kann.

Für West Ham könnten sie mit einer Niederlage in die untere Hälfte rutschen, also hoffen sie auf ein Wunder, um mit wichtigen drei Punkten aus Old Trafford herauszukommen.