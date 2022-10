David Moyes exklusiv: West Ham-Chef über die „Big Six“, die Reise seiner Mannschaft und gezielte Auswärtsverbesserungen | Fußball Nachrichten

David Moyes und Auswärtssiege bei den „Big Six“-Traditionsklubs in der Premier League gehen nicht Hand in Hand.

Bei West Ham muss Moyes die Hammers noch zu einem Sieg bei Man City, Liverpool, Chelsea, Arsenal, Tottenham oder Manchester United führen. Die Hammers haben aus ihren letzten 19 Spielen in der Liga nur zwei Punkte gegen die Top-Teams geholt, darunter eine 0: 1-Niederlage gegen Liverpool letzte Woche und eine 1: 2-Niederlage gegen Chelsea an der Stamford Bridge zu Beginn der Saison.

Aber sie haben eine weitere Chance, diesen düsteren Lauf zu beenden, wenn sie nach Old Trafford reisen, um sich der Seite von Erik ten Hag zu stellen, und zwar live Super Sonntag an Sky Sportsund während Moyes glaubt, dass seine Mannschaft diesem schwer fassbaren Sieg näher kommt, von dem er glaubt, dass er ihnen helfen kann, den nächsten Schritt zu machen, besteht er darauf, dass die Beständigkeit, die seine West Ham-Mannschaft in den letzten beiden Spielzeiten auf den Plätzen sechs und sieben gezeigt hat, größer ist wichtig.

„Ein Sieg bei einem ‚Big Six‘-Klub würde sich gut anfühlen, aber Konstanz ist der Schlüssel“

„Wir waren nah dran [to a win away at a ‚Big Six‘ side],“ er sagte Sky Sports.

„Bei Chelsea haben wir neulich wahrscheinlich verloren, weil eine Entscheidung nicht in unsere Richtung gegangen ist. Wir haben dieses Spiel bis etwa zur 80. Minute gewonnen.

„Es gab viele Dinge, die nicht in unsere Richtung gegangen sind, aber ja, wir versuchen, den nächsten Schritt zu machen, und ich wünschte, ich könnte es sofort tun.

Darwin Nunez führt Liverpool Anfang dieses Monats mit 1: 0 gegen West Ham





„Ich wünschte, ich könnte versprechen, dass wir eines der besten Teams auswärts schlagen werden, aber ich würde lieber in der Premier League konstant bleiben, als ein Spiel in Old Trafford oder Anfield zu gewinnen.

„Was würde ein Sieg bei einem Big-Six-Klub bewirken? Es würde sich wirklich gut anfühlen, aber es wäre nicht so gut, wie ein beständiges Team zu haben, die Spiele zu gewinnen, die wir gewinnen sollten, zu versuchen, wettbewerbsfähig zu sein und durchzuhalten.

„Es ist immer schwer, in ein Old Trafford, in ein Anfield oder ins Etihad-Stadion zu gehen. Diese Spiele waren schon immer sehr schwierig.“

Moyes‘ schwierige Bilanz in Old Trafford

David Moyes Rekord auswärts bei Man Utd





Eine Reise nach Old Trafford wird die Fans von Moyes oder West Ham nicht mit allzu großer Aufregung erfüllen.

Der schottische Chef, der 51 Spiele für Man Utd verbracht hat, hat in 15 Auswärtsspielen der Premier League in Old Trafford als Manager nicht gewonnen. Er hat neun seiner letzten elf hochkarätigen Besuche bei seinem ehemaligen Verein als Manager verloren – er hat zwei seiner drei Besuche in der Premier League bei West Ham verloren.

Er hat nur einen Sieg in 17 Auswärtsspielen bei United, wobei sein einziger Sieg in Form des 1: 0-Sieges von West Ham in der dritten Runde des Ligapokals im September 2021 erzielt wurde.

Trotz der schlechten Bilanz von West Ham waren die beiden Mannschaften in den letzten Spielzeiten in Bezug auf die Ligapositionen viel näher beieinander, und Moyes besteht darauf, dass im Moment nicht viel zwischen den beiden Mannschaften liegt, da er einen Sieg anstrebt, der die Hammers innerhalb von drei Punkten bringen würde der Mannschaft von Ten Hag in dieser Saison.

Sonntag, 30. Oktober, 15:00 Uhr



Beginn 16:15 Uhr





„Ich gehe gerne zurück nach Old Trafford, aber es ist nie ein Spiel, auf das man sich wegen der Schwierigkeit freut“, sagte er.

„Als ich Manager war und gegen das Team von Sir Alex Ferguson spielen wollte, war es, wow, mit der Qualität der Spieler, die sie immer hatten.

„Du wusstest immer, dass dir harte Spiele bevorstehen, aber im Laufe meiner Zeit hatten wir sogar bei Everton einige große Spiele dort und stellten sie vor große Herausforderungen.

„Ich hoffe, wir haben Zeit, das zu tun und sie erneut herauszufordern.

Erik ten Hag, Chef von Manchester United, sagt, sein Team sei sich bewusst, dass es für einen „harten Test“ gegen West Ham sein Bestes geben müsse.



Er fügte hinzu: „Es ist einfach, über die drei Punkte zu sprechen, aber wir stellen fest, dass wir in den letzten ein oder zwei Saisons gegen Man Utd konkurrenzfähig waren. Wir haben versucht, sie hart zu pushen, und wir sind nah dran.

„Können wir in dieser Saison nah dran sein?

„Ich denke, United hat eine gute Mannschaft. Sie haben gute, stabile Spieler geholt und sie haben bereits gute Spieler, also denke ich, dass es am Sonntag ein hartes Spiel wird.“

„Letztes Jahr haben sie uns mit einem Punkt Vorsprung auf den sechsten Platz in der Liga geschlagen. Es ging alles bis zum letzten Spiel der Saison. Wenn Sie also darüber sprechen, ob es im letzten Jahr oder so viel zwischen den beiden Mannschaften gab, nein da ist nicht.“

Der Manager von West Ham, David Moyes, hat den Job von Erik ten Hag bei seinem ehemaligen Verein Manchester United gelobt, glaubt jedoch, dass seine eigene Mannschaft vor ihrer Reise nach Old Trafford in Form kommt.



Die West-Ham-Reise …

David Moyes auf der Seitenlinie gegen Bournemouth





Nach einem schwierigen Saisonstart steht West Ham nun wieder in der oberen Hälfte der Premier League, sechs Punkte hinter dem Tabellensechsten United.

Die Hammers haben jetzt drei ihrer letzten fünf Ligaspiele gewonnen, nach nur einem ihrer vorherigen sieben, und Moyes besteht darauf, ruhig zu bleiben und mit seiner Erfahrung eine Schlüsselrolle dabei zu spielen, seiner Mannschaft zu helfen, ihr Schicksal zu wenden.

„Hier bei West Ham sind wir wahrscheinlich seit zweieinhalb Jahren auf einem großartigen Aufstieg“, sagte Moyes. „Als wir reinkamen, standen wir rückblickend kurz vor dem Abstieg.

„Könnten wir oben bleiben? Wir sind im November reingekommen und dachten, wir haben gute Arbeit geleistet und das Team am Laufen gehalten.

„Dann wurden wir in der nächsten Saison Sechster und dann Siebter und erreichten das Halbfinale eines europäischen Wettbewerbs. Manchmal ist es sehr schwer, auf diesem hohen Plateau zu bleiben und so weiterzuspielen.

„Meine Erfahrung bei Everton hat mir gesagt, dass wir nach einem guten Jahr ziemlich oft ein schlechtes Jahr hatten. Dann wurden wir ein regelmäßigeres Team, das oft endete, sicherlich in den meisten Jahren unter den ersten acht.

„Ich sehe Ähnlichkeiten mit West Ham“, fügte er hinzu.

„Was passieren muss, ist eine kleine Wachstumsphase, in der Sie akzeptieren, einen schlechten Patch zu haben, aber wenn Sie sich Sorgen machen, wenn Sie zwei oder drei Spiele verlieren, beginnt sich das auszubreiten, und das ist keine gute Sache weil du anfängst zu denken, dass du nicht ganz so gut bist

„Uns ist jedoch klar, dass wir versuchen, das Team aufzubauen und einige neue Spieler zu integrieren.“

Moyes: Ich würde gerne einen Pokal für West Ham gewinnen

Starke Heimform, aber Auswärtsform braucht Arbeit

KOSTENLOS ZU SEHEN: Höhepunkte von West Hams Sieg gegen Bournemouth



Ein weiterer Schlüsselfaktor für die Wende bei West Ham war ihre Form im London Stadium. Sie haben in allen Wettbewerben sechs Siege in Folge hinter sich und drei ihrer vier Premier League-Siege in dieser Saison wurden im Osten Londons erzielt.

Ihr einziger Auswärtssieg in der Premier League in dieser Saison war ein 1:0 bei Aston Villa im August, und Moyes, der die Atmosphäre im London Stadium lobte, möchte eine Verbesserung der Auswärtsform seiner Mannschaft sehen, beginnend bei Manchester United.

„Wenn du gewinnst, gibt dir das das Gefühl, überall hinzugehen und Ergebnisse zu erzielen“, sagte er.

„Bei den Auswärtsspielen blicken wir weiterhin auf Nottingham Forest zurück, wo wir Chancen verpasst haben, und wir blicken weiterhin auf die Entscheidungen bei Chelsea zurück.

David Moyes, Manager von West Ham, lobte seine Spieler, nachdem sie Silkeborg mit 1:0 besiegt hatten, um ihre Gruppe in der Europa Conference League anzuführen.



„Wir sind neulich Abend nach Anfield gefahren und haben spät ein paar wirklich große Chancen verpasst, um das 1: 1 zu erzielen. Ich denke, wir waren in all unseren Auswärtsspielen in dieser Saison konkurrenzfähig. Aber dort haben wir das verpasst Da haben wir keine weiteren vier oder fünf Punkte auf dem Brett, um wirklich an der Spitze herauszufordern.

„Wir müssen hart daran arbeiten, das zu verbessern, aber gleichzeitig wollen wir, dass das London Stadium ein schwieriger Ort zum Spielen bleibt.

„Das Publikum ist mit uns. Jeder ist in das Gefühl des neuen Stadions hineingewachsen. Wir hatten letzte Saison in Europa einige brillante Nächte und wir haben einige großartige Ergebnisse erzielt, zum Beispiel gegen Liverpool. Wir hatten einige atemberaubende Spiele im Stadion.“ .

„Ich denke, die Fans sehen eine wirklich engagierte Gruppe von Spielern, und wenn Sie das bekommen, kaufen die Fans das und unterstützen Sie. Also hoffen wir, dass wir das fortsetzen können.“

‚Schön, die ECL-Vorstufe sortiert zu haben'

Moyes strebt ein starkes Finish vor der Weltmeisterschaft an

Kurt Zouma feiert mit Teamkollegen nach seinem Tor gegen Bournemouth





West Ham hat jetzt nur noch fünf Spiele vor der Halbzeitpause für die Weltmeisterschaft.

Die Qualifikation für die K.-o.-Runde der Europa Conference League ist gesichert und der Fokus richtet sich nun darauf, die Tabelle der Premier League weiter nach oben zu schieben und vor der Weltmeisterschaft im Ligapokal gegen Blackburn anzutreten.

Moyes ist sehr daran interessiert, dass seine Mannschaft mit einem Höhepunkt in die Pause geht, bevor er es als Rennen um das Ziel bezeichnet, wenn die Premier League am zweiten Weihnachtstag wieder aufgenommen wird.

Er sagte: „Es wird wichtig sein, mit einem Hoch in die WM-Pause zu gehen, aber wenn ich ehrlich bin, denke ich, dass sich wahrscheinlich alle schon auf eine Pause freuen.

„Es gab diesen Punkt in der Ferne und eine Zeit, in der wir wissen, dass wir es schaffen werden, aber es ist wirklich wichtig, dorthin zu gelangen und sich in eine wirklich gute Position zu bringen, bevor man in die Pause geht.

„Das liegt daran, dass wir, wenn wir im Dezember zurückkommen, das Gefühl haben könnten, dass wir ziemlich schnell ein Rennen bis zur Ziellinie haben.“

Sieh dir Man Utd gegen West Ham live an Sky Sports Premier League am Sonntag ab 16 Uhr; Anpfiff um 16.15 Uhr.