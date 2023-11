David Fincher möchte, dass Hollywood wieder an die Arbeit geht – The Hollywood Reporter

Von links, alle tragen Gucci: A$AP Rocky, Jodie Comer, Gucci-Kreativdirektor Sabato De Sarno, Julia Garner und Elliot Page bei der LACMA Art + Film Gala am Samstagabend.

Stefanie Keenan/Getty Images

„Ich habe noch nie in meinem Leben so viele Prominente an einem Ort gesehen“, sagte ein Künstler bei der LACMA Art+Film Gala 2023 am Samstagabend.

Wie hochkarätig war die 12. jährliche Veranstaltung? So prominent, dass man einen weltberühmten Star belauschen konnte – in einem echten „Stars sind genau wie wir“-Moment – ​​der sagte: „Ich möchte wirklich hinaufgehen und sie treffen.“

Sein Freund spornte ihn an: „Mach es einfach.“

„Tatsache ist aber, dass ich immer cool bleibe“, sagte der Star ablehnend. „Ich spiele es immer cool.“

Unter den wenigen hundert Gästen, die in der von Gucci gesponserten Gala saßen, hätte er über jede Menge hochkarätiger Talente sprechen können. Leonardo DiCaprio, Kim Kardashian, Brad Pitt, A$AP Rocky, Blackpink’s Rosé, Billie Eilish, Keanu Reeves, Andrew Garfield, Jessica Chastain und Pedro Pascal waren nur einige der Namen, die den Abend genossen, bei dem Spenden in Höhe von 5 Millionen US-Dollar gesammelt wurden um das filmorientierte kuratorische Programm des LACMA sowie die umfassendere Mission des Museums zu unterstützen.

Jedes Jahr feiert die LACMA Art+Film Gala – unter dem gemeinsamen Vorsitz von DiCaprio und Eva Chow – einen bildenden Künstler und einen Filmregisseur und bringt die Welten des Kinos und der bildenden Kunst zusammen. Die diesjährigen Preisträger waren David Fincher – dessen neuester Film Der Mörder In den Hauptrollen sind Michael Fassbender und die Künstlerin und Aktivistin Judy Baca zu sehen, die für ihr 800 m langes Wandgemälde bekannt ist Große Mauer von Los Angeleseines der längsten Kunstwerke der Welt.

Leonardo DiCaprio und Lily Gladstone Billy Farrell/BFA.com

Nachdem die Gäste draußen eine Cocktailstunde genossen hatten und die VIPs vor Chris Burdens Urban Light-Skulptur mit Straßenlaternen in Los Angeles, die als roter Teppich der Party diente, für die nötigen Fotos standen, zog die Party nach drinnen zu einem Abendessen von Mattia Agazzi, der mit einem Michelin-Stern ausgezeichneten Köchin der Gucci Osteria in Beverly Hills, in Zusammenarbeit mit Küchenchef Joachim Splichal.

Der Hollywood-Reporter sah, wie Jodie Turner-Smith Quinta Brunson, Odessa A’zion und Eilish einholte. Salma Hayek und Ehemann François-Henri Pinault – der Eigentümer der Gucci-Muttergesellschaft Kering und der neue Eigentümer von CAA – saßen mit Jessica Chastain zusammen, die ein Metallic-Kleid von Gucci trug. Paris Hilton und Mutter Kathy Hilton posierten mit Kardashian. Colman Domingo, der Star von Rustinsaß im Gespräch mit David Oyelowo, dem Hauptdarsteller der neuen Paramount+-Serie Gesetzeshüter: Bass Reeves. Und der neue Kreativdirektor von Gucci, Sabato De Sarno, war mit allen dabei, von Julia Garner und Elliot Page bis hin zu Heidi Klum und Jodie Comer.

Von links: Andrew Garfield, Daisy Edgar-Jones und Jodie Comer, alle tragen Gucci Stefanie Keenan/Getty Images

Im Mittelpunkt der Gespräche standen oft der laufende SAG-AFTRA-Streik und die Frage, ob er kurz vor seiner Lösung steht, ein Thema, das Fincher in seiner Rede auf der Bühne ansprach. „Wir müssen diese überaus talentierten Leute wieder an die Arbeit bringen. Wir müssen es sehr bald tun“, sagte der Regisseur, der von Pitt vorgestellt wurde, der in drei von Finchers Filmen mitgespielt hat.

Pitt scherzte über die hohen Standards von Fincher beim Schießen. „Hier sind einige Dinge, die Sie bei einem David Fincher-Shooting hören werden: ‚Lassen Sie uns das jetzt drehen, bevor wir alle das Interesse am Leben verlieren.‘ „Okay, wir haben die unscharfe Version.“ Jetzt versuchen wir es mit einem, das im Fokus steht.‘ „Das war Scheiße, ohne mein Verschulden.“ Und ein persönlicher Favorit: „Ich möchte, dass ihr Spaß habt, aber dafür sind Samstage und Sonntage da.“ Der Schauspieler lobte den Regisseur weiter und sagte: „Wenn man mit ihm zusammenarbeitet, wird man wissen, wie sich Exzellenz anfühlt.“ Seine Filme – sie haben immer unser Sicherheitsgefühl herausgefordert. Wie er sagt: ‚Wenn wir nicht da draußen sind und mit Kettensägen jonglieren, tun wir uns selbst keinen Gefallen.‘“ Er lobte Fincher auch für „die unzähligen technischen Fortschritte, die er in unsere Branche gebracht hat“, dafür, dass er dazu beigetragen habe, die Karrieren zahlreicher Kameraleute voranzutreiben und für all die Karrieretipps, die er „angehenden jungen Regisseuren“ großzügig gibt. Pitt fügte hinzu und bezog sich dabei auf eine beliebte Netflix-Funktion: „Er hat sogar die Schaltfläche ‚Intro überspringen‘ erstellt, die Sie heute Abend wahrscheinlich verwenden werden.“

Die Preisträger David Fincher und Judy Baca Presley Ann/Getty Images

In seiner Rede erinnerte sich Fincher daran, dass er ein Kind war, das Künstler werden wollte – „eine Handvoll der großen Kugelschreiber meines Vaters leerte und tagelang bei winzigen ästhetischen Ausdauerwettbewerben verloren ging“ –, bevor er das Zeichnen aufgab. Was den Beruf angeht, für den er sich letztendlich entschieden hat: „Ich glaube, ich habe Regie nie als künstlerisch betrachtet, weil es so viele echte Künstler brauchte, um einen bestimmten Tag zu überstehen“, sagte Fincher. Mittlerweile ist er jedoch zu diesem Thema gekommen. „Ich habe in Los Angeles mehr hochkarätige Künstler getroffen als an jedem anderen Ort, an dem ich jemals gelebt oder gearbeitet habe … Die Wüste hier hat den Schweiß und die Tränen von Generationen von Filmkünstlern absorbiert, Menschen mit angeborenem Verständnis für ihr Handwerk und mühelosem Stil , Menschen, die zu lyrischen Einsichten und tiefgreifenden Lösungen fähig sind.“

In einer scheinbaren Erwiderung auf Martin Scorseses jüngsten Kommentar zum sterbenden Zustand des Kinos fuhr Fincher fort: „Ich möchte diese Gelegenheit auch nutzen, um darauf zu bestehen, dass das Kino nicht tot ist. Es ist nicht einmal annähernd so. Seit mehr als 30.000 Jahren malt der Mensch, seit etwas mehr als 100 Jahren spielt er mit Bausteinen des Kinos. Wir sind kaum in der Lage, den Kopf aufrecht zu halten oder uns umzudrehen. Wir kriechen nicht einmal. Das wahre Kino, das resonante Spiel von Ideen und Verhaltensweisen mit gefälschten, angedeuteten oder sogar ignorierten Handlungsstrukturen, wurde durch das Aufkommen von Ton, Farbe oder Streaming nicht geschmälert. Es hat sich weiterentwickelt und wird dies auch weiterhin tun, aber wir müssen es vorantreiben, seine Zugfestigkeit testen und dürfen niemals davor zurückschrecken, seine Auswirkungen und seinen Wert in Frage zu stellen.“

Von links: Jennifer Lopez, Eva Chow, Co-Vorsitzende der LACMA Art + Film Gala, und Lee Jung-jae, alle tragen Gucci Phillip Faraone/Getty Images

Die Preisträgerin der bildenden Künstlerin Baca wurde von Eva Longoria vorgestellt, die die Wandmalerin für ihre Praxis lobte, die sich der Schaffung „gemeinschaftsbasierter öffentlicher Kunstprojekte“ widmete und dafür, dass sie „ihre Spuren buchstäblich in der ganzen Stadt hinterlassen hat, von K-Town bis Boyle Heights, von den San Vom Fernando Valley bis zum Echo Park, von der Promenade von Venice bis zum Freeway 110 hat Judy mit Gemeinden in ganz Los Angeles zusammengearbeitet, um die kahlen Mauern der Stadt in wunderschöne Denkmäler für ihre Menschen in Vergangenheit und Gegenwart zu verwandeln.“ Longoria fügte hinzu, dass Baca „keine Kunst machen wollte, die nur von Menschen in Galerien gesehen werden würde.“ Tatsächlich waren wir draußen und sie fragte: „Kannst du glauben, dass ich hier bei LACMA bin?“ Die ganze Existenz meiner Kunst bestand darin, dagegen anzukämpfen.‘ Aus diesem Grund hat sie so viele Wandgemälde auf der Straße angefertigt, damit sich die Menschen daran erfreuen können, denn man muss nicht in einer Institution sein, um Künstlerin zu sein. Sie verstand die Kraft der Kunst und wie Kunst den Entrechteten eine Stimme gibt und welches Potenzial öffentliche Räume haben, ihren Geschichten Gehör zu verschaffen. Sie wollte Kunst im Dienste des sozialen Wandels und der sozialen Gerechtigkeit schaffen.“

Baca arbeitete mit mehr als 400 jungen Menschen zusammen, um das zu schaffen Große Mauer von Los Angeles, das die Geschichte der Stadt anhand von Bildern und Geschichten traditionell unterrepräsentierter Gemeinden erzählt. Sie nahm ihre Ehre entgegen und sagte: „Heute Abend sind Hunderte, wahrscheinlich Tausende von Menschen mit mir auf der Bühne“ und erinnerte sich: „Ich habe mehr als die Hälfte meines Lebens im LA River gemalt, mit über 400 Jugendlichen in der brennenden Sonne, während ich den Verschwundenen zuhörte.“ Fluss, zu Beton gehärtet, die Narbe dort tätowiert, wo einst der Fluss verlief, und die Geschichte von verschwundenen Menschen erzählen.“ Baca plant derzeit, die Große Mauer von Los Angeles dank eines Zuschusses der Andrew W. Mellon Foundation in Höhe von 5 Millionen US-Dollar auf eine Länge von einer Meile zu erweitern, und bis nächsten Juni im LACMA – als Teil der Ausstellung Painting in the River of Angeles – erstellt neue Abschnitte des Kunstwerks, die schließlich an den LA River übertragen werden, um sich dem Wandgemälde anzuschließen.

In seiner Rede zum Auftakt des Abends begrüßte LACMA-CEO und -Direktor Michael Govan die Gäste und verwies auf die Fortschritte beim im Bau befindlichen neuen Museumsgebäude, das von Peter Zumthor entworfen wurde. Er sagte: „Ich freue mich, heute Abend berichten zu können – wir sind 70 Jahre alt.“ Prozent fertig.“

Camilla Orner, Nyajuok Gatdet, Jiahui Zhang, Heather Diamond Strongarm und Agel Akol tragen die neue Abendkollektion von Gucci Ancora Notte. Michael Kovac/Getty Images

Der Abend war auch ein großer LA-Moment für Guccis de Sarno, der im vergangenen Januar dem Haus beitrat und im September seine erste Kollektion in Mailand zeigte. Bei der LACMA Art+Film Gala stellte der Designer seine erste Abendkollektion für das Luxuslabel namens Gucci Ancora Notte vor. Es wurde bei der Veranstaltung von einer Reihe von Models getragen, darunter Mariacarla Boscono, Vittoria Ceretti, Kirsty Hume, Abbey Lee, Jiahui Zhang, Fadia Ghaab, Nyajuok, Violet Hume, Heather Strongarm, Agel Akol, Camilla Orner und Sam Case.

Lenny Kravitz tritt während der LACMA Art+Film Gala 2023 auf der Bühne auf. Michael Kovac/Getty Images

Nach dem Abendessen gingen die Gäste wieder nach draußen, wo Jennifer Lopez, die zusammen mit Ben Affleck anwesend war, den Künstler des Abends, Lenny Kravitz, vorstellte, der ein ohrenbetäubendes Set spielte.

Die Gala wurde auch von Audi gesponsert, das Stars in Elektrofahrzeugen zur Veranstaltung brachte und viele zum Chateau Marmont brachte, wo die Afterparty des Abends stattfand.