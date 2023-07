David de Gea könnte mit Cristiano Ronaldo wiedervereint werden, da Al Nassr einen Sommerwechsel plant.

Der spanische Torwart ist ein Free Agent, da sein Vertrag bei Manchester United am 30. Juni ausläuft.

2 De Gea ist nun ein Free Agent, nachdem er Manchester United verlassen hat Bildnachweis: Getty

2 Er wurde mit einem Wechsel zu Ronaldo bei Al-Nassr in Verbindung gebracht Bildnachweis: Getty

De Gea wurde ein Vertrag zu reduzierten Konditionen im Old Trafford angeboten, ohne dass eine endgültige Einigung zwischen Spieler und Verein erzielt werden konnte.

Während die Gespräche mit den Red Devils laufen, erwägt der 32-Jährige seine Optionen woanders.

Laut The Sun bereitet sich Al Nassr darauf vor, ihm einen potenziellen Vertrag über 250.000 Pfund pro Woche für einen Wechsel nach Saudi-Arabien anzubieten.

Es bleibt abzuwarten, ob De Gea daran interessiert ist, nach Saudi-Arabien zu wechseln, wo er sich mit seinem ehemaligen Teamkollegen Ronaldo zusammentun würde.

Ronaldo und De Gea spielten 18 Monate lang Seite an Seite, nachdem der portugiesische Star im Sommer 2021 von Juventus zu Man United zurückkehrte.

Ronaldo war der Wegbereiter der Saudi Pro League, nachdem Stars wie Karim Benzema, N’Golo Kante, Edouard Mendy und Ruben Neves in den Nahen Osten gezogen waren.

Al Nassr wird voraussichtlich auch Marcelo Brozovic von Inter Mailand verpflichten, was bedeutet, dass er sich Ronaldo und möglicherweise De Gea anschließen wird, da die saudi-arabische Mannschaft in der nächsten Saison den Rivalen Al-Ittihad um den Titel schlagen will.

Da Benzema und Kante jedoch für Al-Ittihad auflaufen, bedeutet dies, dass die Konkurrenz hart sein wird.