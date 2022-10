David de Gea scherzt, als Spieler von Manchester United Cristiano Ronaldos 700. Vereinskarrieretor auf dem Trainingsgelände mit Luftballons feiern

David de Gea scherzte, er sei überrascht, dass Cristiano Ronaldo nur 700 Tore in seiner Vereinskarriere erzielt hat, in einem lustigen Beitrag, in dem er den wegweisenden Treffer seines Teamkollegen feierte.

Ronaldo erzielte am Sonntagabend beim 2: 1-Sieg von Manchester United in Everton das historische Tor, als er fast die halbe Länge des Spielfelds rannte, bevor er den Ball mit seinem linken Fuß an Jordan Pickford vorbeibohrte.

Getty Nur 15 Minuten nach seiner Einwechslung im Goodison Park erzielte Ronaldo sein 700. Tor in seiner Vereinskarriere

Twitter @ManUtd Und der Kader von Man United zollte ihm am Montag Tribut

Spieler wie Antony, Bruno Fernandes und Trainer Erik ten Hag lobten den fünfmaligen Ballon d’Or-Gewinner nach dem Spiel.

Und am Montag kam die gesamte Mannschaft zusammen, um Ronaldo Tribut zu zollen, als sie für ein Foto in der Umkleidekabine ihrer Trainingsbasis in Carrington posierten, mit einigen Luftballons, auf denen die Nummer 700 stand.

Man United veröffentlichte das Bild auf seinem Social-Media-Konto und Torhüter De Gea witzelte: „Nur 700? [crying laughter emoji]”

Ronaldo widmete sein Tor den Fans von Man United, als er in seiner Instagram-Geschichte ein Bild von ihm postete, das auf die reisenden Fans der Red Devils im Goodison Park mit der Überschrift „Das ist für Sie“ zeigt.

Über Ronaldos Leistung sagte Micky Gray von talkSPORT: „Es ist einfach umwerfend und es ist ein Beweis für ihn selbst, wie er sich benimmt, wie er während seiner gesamten Karriere auf sich selbst aufpasst.

„Natürlich hat er am Anfang der Saison Frust gezeigt und wollte Manchester United verlassen, aber er ist da und wenn er gerufen wird, hat er die großen Ziele.

Getty Ronaldo unterstrich einmal mehr seine Größe

„Das Tor war fantastisch, es war wie Ronaldo vor sieben oder acht Jahren, der den Ball in und um die Mittellinie aufhob und mit dem Tempo, das er hat, durch diese Gänge platzte, auf seinen linken Fuß und den Ball im nächsten vergrub – es war ein verdienter Siegtreffer und der verdiente 700. seiner Vereinskarriere.

„Was dieser Typ in seiner Karriere erreicht hat … er war am Ende, seine Beine sind weg, er wird nicht für Man United spielen, nun, er hat sie gerade wegen eines fantastischen Finishs im Goodison Park drei Punkte geholt!

„Es ist unglaublich, was der Mann erreicht hat. Niemand kann an allem zweifeln, was Cristiano Ronaldo in seiner Karriere erreicht hat.

„Er hat es in der Premier League nicht nur einmal geschafft, er ist jetzt zurückgekommen und hat es zweimal geschafft. Er verließ United zum ersten Mal und ging nach Spanien, wo er eine Menge Tore erzielte, er hat es in Italien getan …

AFP Ronaldo hat 144 Tore und zählt für Man United

„Vergessen wir nicht, dass er in der letzten Saison über 20 Tore erzielte und alle dachten, er sei mit 37 Jahren fertig, aber er produziert einfach weiter.

„Die Kritik, die Ronaldo bekommt, liegt nur daran, dass er es ist, aber wenn er seine Karriere beendet, werden wir noch Jahrzehnte lang über Cristiano Ronaldo sprechen.

„Was auch immer er jetzt erreicht, egal wie lange er noch bei Manchester United ist, ob er im Januar geht oder nicht, wir haben jeden einzelnen Moment genossen, in dem wir ihn in den letzten 20 Jahren beobachtet haben.

„Und wenn ich das hinzufügen darf, ich habe es geliebt, gegen ihn zu spielen. Er ist einfach ein Phänomen.“