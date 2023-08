Real Madrid prüft angesichts der Kreuzbandverletzung von Thibaut Courtois Torwartoptionen und es wurde Kontakt zu den Vertretern von David de Gea aufgenommen.

De Gea steht nach seinem Abgang von Manchester United im Sommer als Free Agent zur Verfügung.

Real prüft auch die Situation von Kepa Arrizabalaga. Der Chelsea-Stopper ist zwischen den Pfosten das Top-Ziel des FC Bayern München und strebt eine Kauf-Kredit-Vereinbarung an.

Der belgische Nationalspieler Courtois soll sich im Training eine Verletzung des vorderen Kreuzbandes im linken Knie zugezogen haben und wird sich in den kommenden Tagen einer Operation unterziehen.

Der 31-Jährige hat seit seinem Wechsel von Chelsea im August 2018 über 200 Spiele für den Verein absolviert und ist in der spanischen Hauptstadt nahezu allgegenwärtig.

Weitere folgen….

