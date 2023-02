David de Gea heeft Peter Schmeichel’s Manchester United ‘clean sheet record’ geëvenaard met een subliem optreden tegen Leicester.

De Spanjaard was de sleutel in de 3-0 zege in de Premier League en hield de Foxes op afstand nadat ze een dominante start hadden gemaakt op Old Trafford.

Getty De Gea had reden tot feest met twee ongelooflijke reddingen

getty Hij staat nu op gelijke hoogte met een clublegende

De Gea reageerde briljant door Harvey Barnes en Kelechi Iheanacho te ontkennen, waardoor het paar met hun hoofd in hun handen achterbleef over hoe ze waren tegengehouden.

En dat gaf de ploeg van Erik ten Hag het perfecte platform om drie punten te pakken, waarbij hij profiteerde van de losbandigheid van Leicester met een doelpunt van Marcus Rashford tegen de gang van zaken in de 25e minuut.

Rashford voegde er later nog een toe, voordat Jadon Sancho er drie van maakte, waarmee hij een einde maakte aan elke dreiging van het bezoekende team.

De Gea’s waarde voor United kwam niet alleen tot uiting in de overwinning, maar gedurende zijn hele carrière, toen hij de buitengewone prestatie behaalde om het nulrecord van de legendarische Schmeichel te evenaren.

Beide iconische nummer 1’s van de ploeg staan ​​nu op 180 shutouts in alle competities, ondanks enkele statistische verschillen.

Een aantal verkooppunten beweren dat De Gea de grens al is gepasseerd, maar United heeft bevestigd dat er een wedstrijd is waarin hij niet de volledige 90 minuten volbracht, dus de nul is niet van hem.

lucht sporten De Gea’s eerste stop was ongelooflijk

lucht sporten Maar de tweede was nog beter

Er bestaat echter geen twijfel over zijn impact, hij heeft een aantal records behaald sinds hij in 2011 voor £ 18,9 miljoen tekende bij Atletico Madrid.

De indrukwekkende cijfers van De Gea helpen United vliegen