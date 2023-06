Manchester United wird voraussichtlich nach seiner Hochzeit an diesem Wochenende die Gespräche mit David De Gea über einen neuen Vertrag wieder aufnehmen.

De Geas Vertrag läuft am Freitag, den 30. Juni, um Mitternacht aus, aber der 32-Jährige genießt die private Zeit mit seiner Familie in Spanien und United möchte diese Zeit nicht unterbrechen.

Man geht davon aus, dass United zu gegebener Zeit die persönlichen Gespräche mit De Gea fortsetzen wird.

De Gea, der 2011 von Atletico Madrid zu Man Utd wechselte, hat seit seinem Wechsel nach Old Trafford 545 Spiele bestritten und zu Beginn dieser Saison den Rekord des Vereins ohne Gegentor gebrochen und damit Peter Schmeichel übertroffen.

Der Spanier hat eine harte Saison mit mehreren aufsehenerregenden Fehlern und zunehmender Kritik an seinen Defiziten im Ballbesitz hinter sich, konnte sich aber dennoch den Golden Glove Award der Premier League sichern.

United hat für die nächste Saison verschiedene Torwartoptionen, auch wenn die Gespräche mit De Gea scheitern, da Dean Henderson von seiner Leihe bei Nottingham Forest zurückkehrt und Tom Heatons Vertrag verlängert wird.

Himmel in Italien berichten, dass United voraussichtlich den Torhüter Andre Onana von Inter Mailand verpflichten wird, der zuvor bei Ajax mit Man Utd-Trainer Erik ten Hag zusammengearbeitet hat.

Warum Ten Hag einen Wechsel bei Nr. 1 wünschen würde

Ben Grounds von Sky Sports:

Ten Hag erkannte aufgrund seines bevorzugten Spielstils bei Ajax sofort, dass De Gea nicht passen würde. Sein Profil entsprach nicht den Kriterien, die auf dem ballbesitzorientierten Ansatz seines neuen Managers basieren.

Es gab sofort Startschwierigkeiten, wie die 0:4-Demütigung in Brentford zeigte – eine „Katastrophe“ für De Gea, aber das Ergebnis davon, dass die Stärken derjenigen, die Ten Hag zur Verfügung standen, nicht ausgenutzt wurden.

Die Schuld könnte auf beiden Seiten liegen, und der United-Boss hat zugegeben, dass es auf dem Weg dorthin mit Schmerzen verbunden sein wird, wenn er versucht, United nach seinem Image zu formen. Es wurden Lehren daraus gezogen, als der Torwart angewiesen wurde, gegen Teams mit hohem Pressing lange zu schießen.

United hat wegen Andre Onana Kontakt zu Inter Mailand aufgenommen und sich David Raya von Brentford und Diogo Costa von Porto angesehen. Ten Hag unterstützte öffentlich De Gea, aber der Niederländer garantierte nie, dass er in der nächsten Saison die Nummer 1 sein würde, selbst wenn er geblieben wäre.

Dean Henderson ist nach dem Ende seiner Leihfrist an Nottingham Forest zurück beim Verein, sodass United sich für einen internen Aufstieg entscheiden könnte.

Für De Gea wurde jede herausragende Leistung durch Konzentrationsschwächen dekontextualisiert. Ten Hag ist weiterhin bestrebt, eine Mannschaft aufzubauen, die sich im gesamten Spielaufbau wohlfühlt, mit einem Torwart, der nicht zögert, von seiner Linie zu kommen.

Wir erinnern uns, wie der Schuss von Said Benrahma bei der Niederlage gegen West Ham durch ihn hindurchgehen konnte und wie er in gewisser Weise an allen drei Toren Sevillas im Rückspiel beteiligt war, die United aus der Europa League katapultierten.

Dann gab es Kritik daran, dass Ilkay Gündogans zweite Niederlage im FA-Cup-Finale von United gegen Manchester City so weit kommen konnte, ohne dass De Gea seine Füße wieder in Ordnung brachte.

Wie oft war er in den entscheidenden Momenten, in den entscheidenden Spielen der Mann für das große Ereignis?

De Geas Wunsch ist es, weiterhin auf höchstem Niveau zu spielen. Einen weiteren lukrativen Zahltag in Saudi-Arabien zu nehmen, wäre ein Eingeständnis, dass diese Tage hinter ihm liegen.

United hat diesen Sommer noch andere Probleme zu bekämpfen. Über die langwierige Übernahme hinaus besteht der Wunsch, mindestens einen neuen Stürmer zu rekrutieren, wobei das Interesse weiterhin an Atalantas Rasmus Hojlund besteht.

Es besteht die Hoffnung, dass das Transferbudget durch Spielerverkäufe in Verbindung mit der Zukunft von Kapitän Harry Maguire, Fred, Scott McTominay und Anthony Martial erhöht werden kann.

Aber all das würde in der Hackordnung nach unten verschoben, wenn im Endspiel des De-Gea-Rätsels ein Platz auf Platz 1 frei bleibt.

Machte De Gea den Unterschied, dass er zum Erfolg im Carabao Cup einen Platz unter den ersten Vier schaffte, oder wäre der 14-Punkte-Rückstand auf Man City mit einem anderen Torhüter geringer gewesen?

Nachdem er jede Minute gespielt hat, hat er auf jeden Fall seinen Teil dazu beigetragen – aber das Ausmaß, in dem seine Anwesenheit das Schicksal von United bestimmte, bleibt bestehen.

Damit alle unzähligen Probleme von United gelöst werden können, würde sich herausstellen, dass das Fehlen eines Stammspielers oberste Priorität und einzige Sorge für Ten Hag darstellt.

