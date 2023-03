LONDEN – Een Labour-leider heeft er bij Keir Starmer op aangedrongen een onderzoek in te stellen naar de decriminalisering van drugs, in strijd met het huidige partijbeleid.

Labour-collega en voormalig Britse minister van Binnenlandse Zaken David Blunkett vertelde een aflevering van POLITICO’s Westminster Insider-podcast dat er een “open debat” zou moeten zijn over hoe slachtoffers van drugs worden behandeld.

Starmer, een voormalig hoofdaanklager, heeft herhaaldelijk duidelijk gemaakt dat hij geen voorstander is van een wetswijziging om drugs te decriminaliseren.

“Ik denk niet dat we drugs moeten decriminaliseren”, zei de Labour-leider vorige maand. “Ik heb uit de eerste hand gezien welke schade drugsgebruik heeft en doet aan het leven van mensen.”

Hij voegde eraan toe: “We zijn niet bezig met het decriminaliseren van drugs.”

Toen Blunkett begin jaren 2000 minister van Binnenlandse Zaken was, degradeerde hij cannabis van een klasse B- naar een klasse C-drug. Het werd later terug opgewaardeerd naar B.

Blunkett vertelde Westminster Insider dat hij denkt dat de U-bocht verkeerd was, maar dat “het marginaal was” gezien de komst op de markt van sterkere vormen van cannabis.

Hij voegde eraan toe: “Ik ben geen voorstander van legalisering. Decriminalisering is een interessant alternatief. Het is niet hetzelfde als legalisatie. Maar dit zijn zulke delicate politieke kwesties.”

Op de vraag of drugs gedecriminaliseerd moeten worden, zei hij: “Ik denk dat er argumenten voor zijn.”

Blunkett maakte duidelijk dat hem nooit was gevraagd om Starmer zijn advies over binnenlandse zaken te geven, maar voegde eraan toe: “Als ik dat zou doen, zou het zijn … onderzoek, om de voorbeelden te nemen van wat er in de wereld aan het veranderen is en goed te onderzoeken of ze meer gevaar hebben gecreëerd of dat ze logischer zijn en dat mensen zich verstandig gedragen.’”