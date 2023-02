Dave Chisnall verslaat Gerwyn Price en Jonny Clayton op weg naar de overwinning op Luke Humphries in de finale van de Intwetten Baltic Sea Darts Open, waarmee hij zijn vierde PDC European Tour-titel binnenhaalde.





Dave Chisnall viert overwinning in Kiel (Afbeelding: Jonas Hunold/PDC Europe)

Dave Chisnall pakte zijn vierde PDC European Tour-titel toen hij het seizoen 2023 opende met een 8-5 overwinning op Luke Humphries in de finale van de Intwetten Baltic Sea Darts Open-titel in Kiel op zondagavond.

Tijdens het openingsevenement van de £ 175.000 European Tour van het jaar werd een recordaantal maxima geland gedurende de drie dagen in de Wunderino Arena, voordat Chisnall vertrok met de hoofdprijs van £ 30.000.

Humphries had in 2022 vier European Tour-titels gewonnen en deed een poging om zijn nummer 1 plaatsing te ondersteunen met nog een succes – maar zag dat Chisnall te sterk bleek in een vermakelijke beslisser.

Chisnall pakte de eerste drie legs zonder antwoord en profiteerde van vier vroege gemiste dubbels van Humphries om de leiding te nemen.

Humphries sloeg terug naar niveau, landde onderweg benen van 13 en 12 darts, en deelde ook de volgende twee voordat Chisnall wegreed.

Legs van 12 en 13 darts gaven Chisnall ademruimte, en dubbel vijf gaf hem een ​​derde opeenvolgende leg – en hoewel Humphries de volgende nam om zijn hoop levend te houden, dubbel vijf voor een 13-darter bezegelde glorie.

2023 Interwetten Baltic Sea Darts Open Derde Ronde Luke Humphries 6-3 Dimitri Van den Bergh Dirk van Duijvenbode 6-3 Michael Smith Ryan Searle 6-2 Martijn Dragt Keegan Brown 6-4 Peter Wright Jonny Clayton 6-2 Stephen Bunting Steve Beaton 6-4 Joe Cullen Martin Schindler 6-2 Damon Heta Dave Chisnall 6-4 Gerwyn Prijs Kwartfinales Luke Humphries 6-4 Dirk van Duijvenbode Ryan Searle 6-1 Keegan Brown Jonny Clayton 6-2 Steve Beaton Dave Chisnall 6-4 Martin Schindler Halve finales Luke Humphries 7-6 Ryan Searle Dave Chisnall 7-5 Jonny Clayton Laatste Dave Chisnall 8-5 Luke Humphries

“Ik heb een geweldig toernooi gehad”, zei Chisnall, die in de finale acht keer 180 sloeg. “Luke is fenomenaal, dus ik ben blij dat ik van hem heb gewonnen.

“Je hebt altijd een beetje geluk nodig en ik denk dat zowel Jonny Clayton als Martin Schindler me allebei hadden kunnen verslaan, maar ik heb diep gegraven.

“Ik speel goed darts op dit moment en hopelijk blijft het zo. Ik speel graag voor (Duitse fans), ze waren een geweldig publiek en gaven me zoveel respect.”

Chisnall’s gemiddelde van 101,31 in de finale werd verbeterd door zijn sensationele 107,04 gemiddelde om Gerwyn Price in de derde ronde van zondagmiddag te verslaan.

Vervolgens passeerde hij de Duitse favoriet Martin Schindler in de kwartfinales voordat hij een buitengewone halve finale won met Jonny Clayton met 7-5.

Clayton sloeg terug van een 2-0 achterstand met finishes van 122 en 120 in een vijf-leg burst om met 5-2 omhoog te gaan – alleen voor zeven gemiste dubbels in leg acht om een ​​keerpunt te bewijzen.

Chisnall kapitaliseerde en pakte vijf legs op rij zonder een dubbel te missen – een landing van een 11-darter, een two-tops 100 checkout en 88 op de bull om zijn plek in een tiende European Tour-finale veilig te stellen, waar hij een vierde titel claimde.

Wereld nr. 5 Humphries verlaat Kiel met £ 12.000 als tweede na voor het eerst een nederlaag te hebben geleden in een finale van de Europese Tour.

Het beste reekshoofd was in vorm toen hij Dimitri Van den Bergh en Dirk van Duijvenbode versloeg om de halve finale te bereiken, waar hij in de slotfase van de wedstrijd twee gemiste matchdarts van Ryan Searle overleefde.

Premier League-ster Clayton versloeg Stephen Bunting en Steve Beaton op zondag toen hij de laatste vier bereikte, terwijl Searle’s run naar hetzelfde podium hem Martijn Dragt en Keegan Brown zag verslaan met het verlies van slechts drie legs voordat hij werd uitgeschakeld door Humphries.