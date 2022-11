Dave Chappelle sollte nicht immun gegen die Kritik eines schwarzen Kritikers sein: NPR

Bildunterschrift umschalten NBC/Will Heath/NBC

Es könnte das GIF eines schwatzenden Waschbären gewesen sein.

Oder das beschnittene Foto von mir, wie ich mit einem Schüler und einem Lehrer stehe, nachdem ich an einer High School gesprochen hatte, und behauptete, ich hätte meine Liebe zu der „hässlichsten weißen Frau“ gestanden [I] finden konnte.“ Oder die Nachricht, dass ich „meine weiße Frau glücklich machen muss“, obwohl meine Ehe 2015 endete.

Diese Nachrichten, die über Twitter an meine virtuelle Haustür geliefert wurden, nachdem ich es gewagt hatte, eine Kolumne zu schreiben, in der ich die jüngsten Comics von Dave Chappelle kritisierte Samstagabend live Monolog, waren Teil einer strafenden Flut von Antworten in den sozialen Medien, die darauf abzielten, mich als schwarzen Mann anzugreifen. Laut diesen Schmähreden war ich ein Verräter meiner Rasse, ein keksfressender Ausverkaufer, ein Schwachkopf, Onkel Tom/Sambo, der seinen jüdischen Zahlmeistern erlaubte, sein Schreiben zu diktieren.

Alles dafür, dass ich die Frechheit hatte zu sagen, dass ich von Chappelles letzter Aufführung enttäuscht war.

Natürlich ist es schwierig zu sagen, bei welchen dieser Accounts es sich um Bots oder böswillige Hacker gehandelt haben könnte, die mehr daran interessiert sind, Spaltung und Hass zu säen, als irgendein logisches Argument. Aber einige der Argumente, die in diesen Räumen vorgebracht wurden, spiegelten dennoch Rechtfertigungen und Verteidigungen wider, die ich von echten Menschen vorgetragen gesehen hatte – und verkörperten versehentlich meine Besorgnis über Chappelles ursprüngliche Kommentare, die diejenigen ermutigten, die schreckliche Stereotype über Juden glaubten.

Und wie immer war es entmutigend, dass wir anscheinend dieselben Diskussionen über Stereotypisierung und Fairness führen, die einst vor Jahren gelöst schienen – neu entfacht von einem Darsteller, dessen schräge und provokative Komödie die Nerven berührt, ohne wirklich eine Lösung anzubieten.

Ein genialer Standup-Comic

Chappelles Superkraft als Performer – etwas, womit er in der Vergangenheit prahlte – ist seine Fähigkeit, ein Publikum zu kontrollieren, Lachen zu bringen, wenn er will, und fassungslose Stille in anderen Momenten. In der Tat ist sein SNL-Monolog eine Meisterklasse darin, gerade genug zu sagen, damit die Fans seine Worte verteidigen können, während sie ihre provokanteren Implikationen umgehen.

Die Frage – zumindest für mich – war, ob Chappelle die antisemitischen Aktionen von Kanye West und Kyrie Irving herunterspielte und stillschweigend verdeckte. Chappelle tanzt in seinem Monolog um das Thema herum, bemerkt, wie viele jüdische Menschen in Hollywood arbeiten, und sagt dann: „Sie könnten nach Hollywood gehen, Sie könnten anfangen, irgendwelche Linien zu verbinden, und Sie könnten vielleicht die Illusion übernehmen, dass die Juden Showbusiness betreiben.“ Die Verwendung des Wortes „Wahn“ in diesem Satz klingt angemessen.

Aber im nächsten Moment sagt er: „Es ist nicht verrückt zu denken. Aber es ist verrückt, es in einem Klima wie diesem laut auszusprechen.“ Was die Frage aufwirft: Wann ist es jemals ein gutes Klima, um das alte Vorurteil wiederzubeleben, dass jüdische Menschen konspirieren, um große Institutionen im Gleichschritt zu leiten – ein Vorurteil, das verwendet wurde, um alle Arten von Unterdrückung, einschließlich des Holocaust, zu rechtfertigen?

Fans online bestanden darauf, dass ich nicht fair war, und bemerkten, dass Chappelle auch scherzte: „Es gibt viele Schwarze in Ferguson, Missouri. Das bedeutet nicht, dass wir den Ort leiten.“ Aber ich habe auch auf seinen allerletzten Witz geachtet, in dem er anmerkte, wie schwierig es ist, über kontroverse Themen zu sprechen, und schlau hinzufügte: „Ich hoffe, sie nehmen mir nichts weg. Wer auch immer sie sind.“

Angesichts der Tatsache, dass es nur eine Gruppe von Menschen gab, über die er gesprochen hatte, die das Showgeschäft führen könnten oder nicht, war es schwer vorstellbar, dass sich Chappelles „sie“ auf irgendjemand anderen bezog.

Der Monolog wurde von Jonathan Greenblatt, CEO der Anti-Defamation League, kritisiert hat das getwittert Chappelle hatte den Antisemitismus normalisiert und populär gemacht und gefragt: „Warum löst unser Trauma Applaus aus?“ Das ist eine gute Frage; Auf jeden Fall zog Chappelle ein Publikum an und zog mit fast 5 Millionen Zuschauern die größten Einschaltquoten der Saison an.

Aber Chappelle hat auch einen bekannten Verteidiger: Ex Tägliche Show Gastgeber und langjähriger Freund Jon Stewart. Erscheint bei Stephen Colbert Die Late-ShowStewart, der oft über sein eigenes jüdisches Erbe scherzt, wehrte sich gegen die Idee, dass Chappelle den Antisemitismus normalisierte, und schien Bemühungen zu kritisieren, die darauf abzielten, West und Irving an den Rand zu drängen.

„Ich glaube nicht, dass Zensur und Strafen der Weg sind, um Antisemitismus zu beenden oder Verständnis zu erlangen“, sagte er. Etwas später fügte Stewart hinzu: „Jemanden dafür zu bestrafen, dass er einen Gedanken hat – ich glaube nicht, dass dies der Weg ist, seine Meinung zu ändern oder Verständnis zu erlangen.“

Verteidigungen, die das Ziel verfehlen

Im Nachgang zu meiner Kolumne tauchten einige klassische Verteidigungen auf.

Er ist ein Komiker, kein Journalist, sagten einige (was ich in meiner Kolumne angemerkt habe). Aber diejenigen von uns, die das schon eine Weile machen, wissen, dass Humor, der in unfairen und ungenauen Stereotypen verwurzelt ist, zu Ideen werden kann, die die Menschen, die Gegenstand dieser sind, beeinflussen Mit Vorurteilen muss man sehr lange leben.

Einige Fans bestanden darauf, dass die Beobachtung, wie viele Juden im Showbusiness arbeiten, nur eine Tatsache sei. Aber natürlich ist der Sinn solcher Beobachtungen oft, Beweise für eine dunklere Schlussfolgerung zu liefern: dass Juden das Showbusiness kontrollieren, um es für andere zu einem gefährlichen Tabu zu machen, sie zu kritisieren.

Das Seltsame an dieser Perspektive ist, dass ich ähnliche Gefühle von einigen Weißen gehört habe, die der Meinung sind, dass es Tabus gibt, wenn es darum geht, darüber zu diskutieren, wie Schwarze über Rassismus sprechen.

In meinem Buch von 2012 Race-Baiter, beschreibe ich einen Kommentar des ehemaligen Fox News Channel-Moderators Bill O’Reilly, der den Bürgerrechtler Jesse Jackson, die liberale Überwachungsgruppe Media Matters – und, ähm, mich – beschuldigte, ein Klima geschaffen zu haben, in dem Rassismusvorwürfe „Millionen von Weißen“ bedeuten Die Amerikaner werden nicht einmal mehr daran denken, mit Schwarzen über Rassen zu diskutieren.“ Er nannte mich „einen der größten Rennköder des Landes“. Sprechen Sie über die Schaffung eines Klimas für einen konstruktiven Dialog.

Tatsache ist, dass unsere moderne mediale Argumentationskultur nicht viel Raum für nuancierte Diskussionen zulässt. Um das Problem auf Chappelle zurückzubringen, fand ich meine Kommentare jedoch ziemlich maßvoll.

Ich habe ihn nicht als Antisemiten bezeichnet. Ich habe nicht einmal gesagt, dass er nicht lustig ist. Ich habe ihm vorgeworfen, dass er „ein Problem, das geschnitten und getrocknet werden sollte“ verschleiert hat. Und dafür bestand ein Fan darauf, dass ich „Gift spucke“, ein anderer beschuldigte mich, „eine andere schwarze Person angegriffen zu haben“, und ein dritter bestand darauf, dass ich „schwarze Haut und einen weißen Verstand“ habe.

(Es gab auch ein paar Plakate, die meine Kolumne zu benutzen schienen, um alle oder die meisten Schwarzen als Antisemiten zu bezeichnen – eine weitere Perversion meiner Worte, um einem schrecklichen Vorurteil zu dienen.)

Die Heuchelei ist erstaunlich. Chappelle selbst sagte: „Es sollte nicht so beängstigend sein, über irgendetwas zu sprechen.“ Aber einige, die behaupten, seine Fans zu sein, sind entschlossen, es jedem unheimlich zu machen, ihm nicht zuzustimmen. Denn wer sich dorthin traut, muss nicht schwarz genug sein.

Diese Idee kann so allgegenwärtig sein, dass Bill Maher, als ich das letzte Mal eine große kritische Kolumne über Chappelle schrieb, sie mit einem Witz in seiner HBO-Show kommentierte Echtzeit Das ließ mich davon überzeugt sein, dass er dachte, eine weiße Person hätte meine Worte geschrieben. (Maher sprach über einen „Knick“, den er bei einigen Weißen vermutete, weil sie sich selbst scharf kritisieren wollten, was er als „weißen Abscheu“ bezeichnete.)

Unnötig zu sagen, dass ich anderer Meinung bin. Schwarze Leute, wir wissen das: Wenn Bigotterie ihr hässliches Gesicht zeigt, ist das Letzte, was wir im öffentlichen Raum brauchen, Mehrdeutigkeit und Beidseitigkeit.

Wenn die Polizeibrutalität gegen Schwarze zunimmt, müssen wir unmissverständlich sagen, dass Black Lives Matter ist. Und wenn Antisemitismus auftaucht, sogar von einigen der bekanntesten schwarzen Künstler in Musik und Sport, sollten wir ihn vorbehaltlos anprangern.

Natürlich gibt es Spannungen zwischen Schwarzen und Juden über den Zugang zu weißen Privilegien, Unterschiede in der Unterdrückung und eine Vielzahl anderer Themen. Es gibt berechtigte Wut unter Schwarzen, wenn einige Menschen weiße Privilegien nutzen, um der Unterdrückung zu entkommen, der wir ausgesetzt sind. Aber wie ich letztes Jahr in meiner Kolumne über Chappelle betont habe; Nur weil einige Mitglieder einer Gruppe ihre Privilegien auf schreckliche Weise nutzen, ist das kein grünes Licht, um unfaire Vorurteile gegen alle in dieser Gruppe zu verbreiten.

Diese Spannungen lassen sich am besten in einem Umfeld lösen, das falsche Annahmen und Vorurteile auf allen Seiten unmissverständlich ablehnt. Und darauf zu bestehen, ist kein Verrat an irgendjemandes Rasse – es ist einfach das, was wir in einer freien und fairen Gesellschaft erwarten sollten.