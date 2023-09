Davante Adams ist nicht glücklich und ließ es die Fußballwelt wissen.

Der erfahrene Receiver der Las Vegas Raiders rief den Safety der Buffalo Bills, Taylor Rapp, heftig zur Rede und deutete an, dass Rapp nicht verstehe, wie die NFL gespielt werden solle.

3 Davante Adams von den Raiders verließ nach dem Treffer das Feld Bildnachweis: Getty

„Deshalb sind Sie dabei, wenn Sie uns am Ende des Spiels mit 25 Punkten in die Luft jagen“, sagte Adams am Mittwoch. „Vielleicht wird dieser Mann das Feld sehen, wenn er lernt, das Spiel richtig zu spielen. Bis dahin wird er wohl von solchen Spielen leben müssen, schätze ich.“

Adams‘ Zorn rührt vor allem von einem schweren Schlag her, den Rapp letzten Sonntag bei Buffalos 38:10-Heimsieg gegen die Raiders versetzte.

Als das Spiel praktisch vorbei war, Las Vegas 28 Meter zurücklag und kaum noch drei Minuten im letzten Viertel übrig waren, schoss Raiders-Quarterback Jimmy Garoppolo den Ball fast 50 Yards weit.

Der Passversuch auf Adams wurde beinahe abgewehrt und in die Dreifachdeckung geworfen.

Als sich der Ball der Endzone näherte, landeten Adams und drei Bills-Verteidiger auf dem Boden.

Adams wurde nach dem Treffer von Rapp getroffen, der seine Schulter senkte und Helm-an-Helm-Kontakt mit Adams hatte.

„War es unnötig? Ganz klar“, sagte Adams. „Aber bestimmte Spieler spielen auch auf eine bestimmte Art. Manche Leute geraten außer Kontrolle, fliegen herum und haben da draußen nicht wirklich einen wahren Sinn.“

„Ich meine, wenn man auf der einen Seite ein halbes Feld spielt, rennt man über und trifft jemanden auf der anderen Seite des Feldes am Kopf.“

3 Rapp erholte sich im vierten Viertel gegen die Raiders von einem Fumble, aber seinen größten Einfluss bekam Adams zu spüren Bildnachweis: Getty

Adams wurde nach dem Treffer vom Feld entfernt und auf eine Gehirnerschütterung untersucht.

Er kehrte nicht zum Spiel zurück.

Adams war einst ein vertrauenswürdiger Receiver von Aaron Rodgers in Green Bay und ist sechsmaliger Pro Bowler und dreimaliger All-Pro-Auswahl.

Er kam letztes Jahr zu den Raiders, um mit Derek Carr, Adams‘ ehemaligem College-Teamkollegen, zusammenzuarbeiten.

3 Rapp wurde nach seinem Schlag gegen Adams vorgeworfen, das Spiel nicht zu kennen Bildnachweis: Getty

Dieses kurze Wiedersehen endete, als Las Vegas auf Carr verzichtete und der langjährige Raider sich den New Orleans Saints anschloss.

Während seiner zehnjährigen Karriere erzielte Adams 781 Empfänge für 9.787 Yards und 88 Touchdowns.

Rapp, ein ehemaliger Zweitrunden-Pick, hat in der NFL nicht annähernd einen so großen Namen wie Adams.

Der Safety gewann mit den Los Angeles Rams einen Super Bowl und stand in 48 seiner 59 gespielten Spiele in der Startelf.

Aber Rapp war bei Buffalos ersten beiden Wettkämpfen in dieser Saison kein Starter, und Adams gab sich alle Mühe, darauf hinzuweisen, dass Rapp nicht die nötige Abstammung hat, um am Ende eines Blowouts einen derart heftigen Schlag über das gesamte Feld zu landen.

Adams begann seine Antwort über Rapp damit, dass er nicht „zu viel darüber reden“ wolle.

Dann ging der angesehene Raiders-Receiver verbal gegen Bill vor, der ihn aus einem bereits entschiedenen Spiel warf.