De 2022/23 Champions League-ronde van 16 wordt deze week hervat terwijl Premier League-clubs strijden om de kwartfinales van de competitie te bereiken.

Chelsea en Tottenham moeten vechten om de achterstand in de heenwedstrijd weg te werken, terwijl Liverpool al op het punt staat na een vernederende 5-2 nederlaag tegen regerend landgenoot Real Madrid.

getty De finale van de Champions League wordt weer in Istanbul gehouden

Chelsea en Spurs leden beide met 1-0 verlies tegen respectievelijk Borussia Dortmund en AC Milan, maar hebben een kans om hun Europese reis voort te zetten.

Manchester City is ook geen onbekende in het vroegtijdig verlaten van de Champions League en ze hebben nog werk aan de winkel na een 1-1 gelijkspel met RB Leipzig.

Elders zal een van Bayern München en Paris Saint-Germain naar huis gaan, met nog veel wendingen die nog moeten komen.

Loting Champions League: datum en tijd

De loting voor de kwartfinales vindt plaats op vrijdag 17 maart.

De ballen worden getrokken in het House of European Football in Nyon, Zwitserland.

Ook wordt er geloot voor de halve finales.

Het is gepland om te beginnen om 11.00 uur Britse tijd en talkSPORT zal volledige verslaggeving van de trekking hebben.

Het zal ook gratis beschikbaar zijn om te streamen op de website van de UEFA.

AFP Liverpool werd verslagen toen ze in Parijs tegenover Madrid stonden

Loting Champions League: Ronde van 16 wedstrijden

Dinsdag 7 Maart

Benfica tegen Club Brugge (2-0)

Chelsea v Borussia Dortmund (0-1) – LIVE op talkSPORT

Woensdag 8 Maart

Bayern München v Paris Saint-Germain (1-0) – LIVE op talkSPORT

Tottenham v AC Milaan (0-1)

Dinsdag 14 Maart

Manchester City v RB Leipzig (1-1)

Porto v Inter Milaan (0-1)

Woensdag 15 Maart

Real Madrid v Liverpool (5-2)

v Napels tegen Frankfurt (2-0)

Loting Champions League: wie kan tegen wie spelen?

Er zijn geen zaden in de kwartfinales of landenbescherming.

Daarom kan elke combinatie van de vier Premier League-teams tegen elkaar worden geloot als ze vooruitgang boeken.

De loting voor de halve finale zal ook worden gemaakt, zodat Liverpool, City, Chelsea en Spurs hun potentiële weg naar Istanbul in kaart kunnen brengen als ze uit hun laatste 16 wedstrijden komen.

Kwartfinales: loting op 17 maart – gelijkspel op 11/12 april en 18/19 april

Halve finales: loting op 18 maart – gelijkspel op 9/10 mei en 16/17 mei

Finale: 10 juni in het Atatürk Olympisch Stadion in Istanbul.