Dating-Kolumne über einen bösen Jungen: Dieses Date hatte ein böses „Ende“

Als er das Restaurant betrat, fiel mir buchstäblich das Herz in die Hose. Ein echter Bad Boy, groß, gebräunt, muskulös und tätowiert, grinste er mich an. Aber am Ende des Abends wusste ich, warum ich mich endlich mit etwas „Vernünftigem“ verabreden sollte.

Böse Jungs und Frauen, Anziehungskraft wie Scheiße und Fliegen. Das ist ein ungeschriebenes Gesetz und kaum eine Frau kann sich vor dieser schwarzen Magie schützen. Als Kevin den Hauptraum des Restaurants betrat, schien es, als müssten alle sofort gehen, weil es nicht genug Platz für ihn, sein Ego und seine Muskeln gab. Mehrere Frauen drehten sich sofort um, obwohl ihr Partner sie ansprach. Eine Frau winkte ab, bevor sie ihrem Begleiter den Rücken zukehrte.

Mit einem verschmitzten Grinsen kam er direkt auf mich zu. Ich habe ihn auf Tinder gefunden und er hat dieses schicke Restaurant in der Hamburger Innenstadt für ein erstes Date vorgeschlagen. Als ich zum Tisch kam, stand ich auf, er umarmte mich zur Begrüßung und roch nach Dior Sauvage. Das hätte mir eine Warnung sein können, denn fast alle Bad Boys tragen dieses Parfüm. Seine ersten Worte waren mit sehr tiefer und dominanter Stimme: „Schön, Sie kennenzulernen. Haben Sie den Weg hierher gefunden? Ich hätte Sie gerne abgeholt, aber mein AMG ist noch in der Werkstatt.“ Sofort lief mir der „The Fast and the Furious“-Trailer mit Kevin statt Vin Diesel durch den Kopf.

Die Kombination aus Muskeln, Tattoos, AMG und Dior Sauvage bringt die meisten Frauen fast um den Verstand. Ich habe es gerade geschafft, an diesem Samstagabend nicht völlig bescheuert und sabbernd in diesem noblen Restaurant zu sitzen. Von diesem Moment an war es fast egal, was in den nächsten Stunden verbal aus Kevin herauskommen würde, wenn er jetzt nicht super hohl wäre. Aber nur fast.

Bad Boys sind die Alpha-Gorillas auf Monkey Rock in der Dating-Welt



Es ist eine Tierreich-ähnliche Attraktion, die Frauen immer wieder in einen groß gebauten bösen Jungen verlieben lässt. Mein Date musste nicht einmal den Affenfelsen erklimmen, sich mit allem vor meinen Augen paaren, was nicht um drei den nächsten Baum hinauf verschwunden ist und sich schließlich mit einem lauten Grunzen auf die Brust schlagen. Dies sind Teile, die Sie später in der Beziehung mit einem bösen Jungen live erleben können.

Auch wenn jede Frau weiß, dass solche Männer nicht gut für dich sind, nichts für andere tun als für sich selbst und meist auch nicht treu sind, schmelzen sie immer dahin. Der Abend verlief überraschend gut, obwohl es unser erstes Date war, wir haben viel gelacht, uns ohne Pause sehr flüssig unterhalten. Ich fand heraus, dass Kevin selbstständig war, aber ich verstand nicht genau was, es klang etwas nebulös, als er Geschäftspartnern erzählte, dass er viel unterwegs sei und gerne in Dubai chille. Insgesamt war er eloquent, lustig und charmant. Seine Ausstrahlung erfüllte noch immer den Raum, sogar die Kellnerin, die an unseren Tisch kam, flirtete direkt mit ihren Augen mit ihm. Und er tat, was diese Typen tun: Er erwiderte es mit einem herausfordernden Gesichtsausdruck und hatte immer eine komische Linie auf den Lippen.

Das Date lief so gut, dass wir über ein Wiedersehen sprachen. Ich schlug ihm Mittwoch nächste Woche vor. Aber Kevin konnte nicht, er fragte nach dem nächsten Wochenende. Aber ich war schon ausgebucht. „Dienstag nächste Woche?“ Ich fragte. „Passt leider nicht“, antwortete er. So ging es mehrmals hin und her. Die Atmosphäre wurde seltsam und es gab Pausen. Mein Gehirn funktionierte wieder, als ich sagte: „Wenn Sie das nicht sagen wollen, keine Sorge“. „Nein, das ist es nicht. Ich habe ein anderes Problem, ich kann nur am Wochenende gehen“, sagte er. Als ich nach Hintergrundinformationen fragte, wurde es noch ruhiger. Mein Kopf war schon Achterbahn, als ich fragte „Hast du Familie oder warum?“. „Nein“, sagte er, holte dann tief Luft und erklärte: „Eigentlich bin ich im Gefängnis, weil ich mit Marihuana gehandelt habe. Aber am Wochenende bin ich immer unterwegs. Dagegen können wir etwas tun.“

In wenigen Sekunden wurde ich ersetzt



Ich konnte nicht mehr als ein „Ohhh“ herausbringen. Dann stand ich auf, bedankte mich für den Abend und ging ohne ein weiteres Wort. Manche Aussagen und Daten bedürfen keiner mündlichen Schlussfolgerung. Als ich durch den Raum zum Ausgang des Restaurants ging, sahen mich die geilen Frauen mit einem Ausdruck an wie: „Der geile Typ muss die Tussi abgeladen haben“. Es war mir egal, nur wenige Sekunden später passierte ich die Glasscheibe von außen und sah, wie sich die Kellnerin auf meinen noch warmen Sitz setzte, ihre Brüste auf den Tisch legte und mit ihren Ellbogen fast in der Mitte des Tisches landete, wo sie war lächelte und legte ihr Gesicht in ihre Handflächen.

An diesem Abend schwor ich mir: „Ich muss wirklich aufhören, böse Jungs zu mögen. Du kannst sie alle haben.“

Die Geschichten in dieser Dating-Kolumne haben sich alle im wirklichen Leben zugetragen. Ich habe sicherlich nicht alle selbst erlebt, es sind auch Beiträge von Kollegen, Freunden und Bekannten darunter, aber alle sind es wert, erzählt zu werden.

