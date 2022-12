Datentransparenz zurück in die Hände der Verbraucher mit dem neuesten Galaxy Security and Privacy Dashboard – Samsung Global Newsroom

In unserer zunehmend vernetzten Welt treiben Daten fast alles an, was wir tun. Es beeinflusst die Art und Weise, wie wir suchen, einkaufen und online erscheinen, und es beeinflusst sogar die Funktionsweise unserer Geräte. Während sich die Menschen immer mehr der Notwendigkeit bewusst werden, ihre persönlichen Daten zu schützen, erkennen sie auch, dass es sich um ein wertvolles Gut handelt, das zur Verbesserung ihrer Online-Erfahrung verwendet werden kann. Neuere Forschung fanden heraus, dass mehr als die Hälfte (53 %)1 der Verbraucher weltweit glauben, dass der Datenaustausch wichtig für einen reibungslosen Ablauf der Gesellschaft ist. Fast genauso viele (47 %)1 teilen gerne Daten mit Unternehmen im Austausch für einen klaren Vorteil.

Im Einklang mit dieser, Nutzer von Samsung Galaxy können entscheiden, wer ihre Daten sieht und wie sie verwendet werden. Als Teil des neuesten Updates für One UI 5 wurde das Sicherheits- und Datenschutz-Dashboard auf Galaxy-Geräten aktualisiert, um die Verwaltung der Datensicherheit noch einfacher zu machen.

Die Menüs „Sicherheit“ und „Schutz personenbezogener Daten“ wurden zusammengeführt, sodass Benutzer Informationen sehen können, die möglicherweise gefährdet sind. An einem praktischen Ort kann das Dashboard den Sicherheitsstatus von Sicherheitselementen anzeigen, Benutzern die Möglichkeit geben, Einstellungen schnell zu ändern und ihnen dabei helfen, Risiken nahtloser zu verwalten. Die Elemente, die den größten Einfluss auf die digitale Sicherheit haben können — einschließlich Sperrbildschirm, Konten, SmartThings-Suche, App-Sicherheit und Updates — sind jetzt oben im Dashboard sofort zugänglich, und intuitive rote, gelbe oder grüne Warnmeldungen zeigen Probleme auf einen Blick und liefern klare Indikatoren, wenn Sicherheitsprobleme vorliegen. Der aktualisierte Hub enthält sofortige Aktionsaufforderungen, wie z. B. Berechtigungen, die Datenentscheidungen transparenter machen.



Wenn es um den Schutz personenbezogener Daten geht, ist die Überwachung der App-Berechtigungen eine der einfachsten Möglichkeiten, um sicherzustellen, dass Ihre Daten nicht unwissentlich weitergegeben werden. Hier sind vier wichtige Berechtigungen, die Benutzern helfen, ihre Datenfreigabe mit nur wenigen schnellen Klicks auf ihren Galaxy-Geräten zurückzufordern.

Anzeigen verwalten mit Leichtigkeit

Online-Shopping ist beliebter denn je, und bei so vielen Plattformen und Apps können Anzeigen und Empfehlungen schnell überwältigend werden. Begeisterte Käufer, die es vorziehen, nicht von gezielter Werbung überschwemmt zu werden, können zum Sicherheits- und Datenschutz-Dashboard gehen, auf die Registerkarte Datenschutz klicken, dann zum Anzeigenmenü gehen und „AD-ID löschen“ auswählen. Dies bedeutet, dass Benutzer unerwünschte Empfehlungen vermeiden können, während sie weiterhin in ihren Lieblings-Apps einkaufen und diese verwenden.

Steuern Sie Mikrofon- und Kameraberechtigungen

Galaxy-Benutzer können genau auswählen, auf wie viele ihrer Daten von einer bestimmten App zugegriffen werden kann. Je nach Situation benötigen Benutzer möglicherweise unterschiedliche App-Berechtigungen. Gamer müssen zum Beispiel oft mit anderen kommunizieren, während sie spielen. Wenn ein Benutzer jedoch feststellt, dass eine Gaming-App jederzeit auf das Mikrofon seines Geräts zugreifen kann, kann er zum Datenschutzmenü im Sicherheits- und Datenschutz-Dashboard navigieren, um seine Einstellungen anzupassen – einschließlich des Widerrufs des Mikrofonzugriffs, wenn eine App nicht verwendet wird, oder der Option für überhaupt keinen Mikrofonzugriff. Die gleichen Optionen stehen für den Kamerazugriff zur Verfügung.

Verwalten Sie standortbasierte Dienste einfach

Der Standort ist einer der größten Datenpunkte, über die Benutzer die Kontrolle haben möchten, da immer mehr Apps standortbasierte Dienste verwenden. Da unzählige Apps weiterhin den Aufenthaltsort der Benutzer im Auge behalten, können Benutzer im Datenschutzmenü im Sicherheits- und Datenschutz-Dashboard sehen, welche Apps ihren Standort in den letzten 24 Stunden verfolgt haben. Auf diese Weise können sie schnell eine neue Einstellung auswählen, z. B. nur teilen, während sie eine App für Dinge wie Mitfahrgelegenheiten verwenden, oder überhaupt nicht. Durch Umschalten der Einstellungen basierend auf individuellen Präferenzen kann der Benutzer die genaue Standortverfolgung deaktivieren und nur eine ungefähre Verfolgung zulassen.

Halten Sie Ihre App-Einstellungen auf dem neuesten Stand

Viele Apps werden zu bestimmten Anlässen heruntergeladen und dann für längere Zeit installiert und ungenutzt gelassen. Oft ist den Menschen nicht bewusst, dass diese Apps ihre Daten und Aktivitäten Monate nach der Installation weiterhin verfolgen, unabhängig davon, ob sie verwendet werden oder nicht. Um zu verhindern, dass Apps auf mehr Daten als nötig zugreifen, schützen Galaxy-Geräte die Privatsphäre der Benutzer proaktiv, indem sie Berechtigungen von Apps entfernen, die eine Weile nicht verwendet wurden. Wenn Benutzer die Berechtigungen wiederherstellen möchten, ist dies mit dem Security and Privacy Dashboard jederzeit einfach möglich.

Um mit der sich entwickelnden Welt Schritt zu halten, in der sich unser Leben immer mehr um die Datennutzung dreht, wird Samsung der Sicherheit und Privatsphäre der Benutzer weiterhin Priorität einräumen. Samsung stellt sicher, dass Galaxy-Benutzer ihre Daten nach ihren Vorlieben verwalten können, und ermöglicht es ihnen, sich in einer zunehmend datengesteuerten Welt einfach zurechtzufinden.

1 Global Data & Marketing Alliance: „Globaler Datenschutz: Was der Verbraucher wirklich denkt“ 2022