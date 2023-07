Troy Hunt, Schöpfer der Website Have I Been Pwned, machte auf das Leck aufmerksam 18. Juli nachdem ihm „mehrere Personen“ mitgeteilt hatten, dass die privaten Daten online veröffentlicht worden seien. Laut einem von Hunts Quellen der erste Datenverstoß geht auf das Jahr 2021 zurück, breitete sich jedoch nicht über „innere Nischen-Betrüger-Communities“ aus Roblox.„Die Quelle behauptet außerdem, dass eine unbekannte Anzahl von „hochkarätigen Benutzern“, die von dem Leck betroffen waren, begonnen haben, böswillige Anrufe, Textnachrichten und E-Mails zu erhalten. Wie von bemerkt Computerspielr, die durchgesickerten identifizierenden Daten machen Einzelpersonen zu allen Arten von Betrügereien und Belästigungen, einschließlich Identitätsdiebstahl.

Have I Been Pwned berichtet, dass der ursprüngliche Verstoß möglicherweise noch früher, am 18. Dezember 2020, stattgefunden hat und dass 3.943 Roblox Konten wurden kompromittiert. Roblox hat den Verstoß erst diese Woche öffentlich bekannt gegeben. „Roblox hat jetzt alle Betroffenen kontaktiert“, sagte das Unternehmen in einer an Hunt gesendeten Erklärung. „Minimal betroffene Benutzer haben gerade eine Entschuldigungs-E-Mail erhalten. Für stärker betroffene Benutzer erhielten sie ein Jahr Identitätsschutz und eine Entschuldigung für alle anderen.“