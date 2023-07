Das sagte Kamp am Montag, nachdem sie sich zuvor ähnlich gegenüber dem Portal netzpolitik.org geäußert hatte.

Die Prüfung bezieht sich unter anderem auf den konkreten Zweck und die Eignung der Maßnahme sowie die Art der Datenverarbeitung.

Datenschutzprofi Kamp prüft neue Sicherheitsmaßnahmen in Freibädern

„Grundsätzlich muss die Sicherheit in den Freibädern für alle Gäste gewährleistet sein, die Wahl der Mittel zur Gewährleistung dieser Sicherheit muss jedoch rechtlich zulässig und verhältnismäßig sein“, sagte Kamp. „Bei der Prüfung der Verhältnismäßigkeit ist auch das Grundrecht der Badegäste auf ihre informationelle Selbstbestimmung zu beachten.“

Es ist daher zu prüfen, ob eine Videoüberwachung oder eine Ausweispflicht geeignet, erforderlich und angemessen ist, um das gewünschte Maß an Sicherheit in den Freibädern zu erreichen. „Insbesondere sollte geprüft werden, ob mildere Maßnahmen in Betracht gezogen werden könnten, etwa eine Aufstockung des Sicherheitspersonals, der Einsatz von Deeskalationsteams, eine Begrenzung der Anzahl der Badegäste, eine sicherheitsfördernde Gestaltung des Freibadbereichs etc.“

Gewalttätige Auseinandersetzungen in Berliner Freibädern sorgten zuletzt bundesweit für Schlagzeilen. Berlins Regierender Bürgermeister Kai Wegner (CDU) und Innensenatorin Iris Spranger (SPD) kündigten daraufhin letzte Woche zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen an.