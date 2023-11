Dat is wat Glühwein, Bratwurst & Mandeln kosten in Berlijn en Brandenburg

Berlijn en Brandenburg

–

Dat kost Glühwein, Bratwurst & Mandeln op de kerstmarkten









dpa/Christoph Soeder Audio: rbb24 Inforadio | 27.11.2023 | Markus Streim | Afbeelding: dpa/Christoph Soeder

Alles is teurer geworden – dat betekent het voor een kerstmarktviering. De meerderheid van de goed verzorgde markten hebben nu dezelfde prijs – ze zullen binnenkort van start kunnen gaan. Maar hij verspeelt die winstmarge.

Traditioneel worden de kerstavondvieringen gevierd na Thanksgiving. Maar in Berlijn en Brandenburg is er al het langst glühwein, braadworst en gebrannte Mandeln. De enige kerstmarkt in de regio sinds de start. De anderen zien ze nog lang en gelukkig.

Der Berliner Winterzauber in Lichtenberg op de Höffner-Gelände en de Landsberger Allee hat schon seit gut drei Wochen geöffnet. „Alles wat nog meer is, is nu gebeurd“, vertelde de Veranstalter, Marvin Blume, dem rbb mit. De klanten zijn tenslotte blij, alles is volledig verpest. Bislang seien sowohl Besucherzahl als auch Umsatz trotzdem angestiegen, dus Blume meer. „Met 20 euro wordt de man zelf goed verzorgd“, zegt een jongeman, die waardevoller plezier beleeft en toen was hij of zij ook niet, hij of zij. Een van de vele berichten die we kregen was goed, er zijn nog genoeg mensen die glühwein kunnen drinken. Voor het komende jaar kost het eten een 50-Zentimeter-Braadworst van 3,50 Euro. De prijs is slechts 2,70 euro voor een Einkaufspreis für eine Bratwurst. „Brötchen, Ketchup, Senf und Gas sind auch teurer“, erklärt Blume meer. Ze verdienen het om een ​​arbeider te zijn over hun Mindestlohn. Deshalb kostte uiteindelijk een braadworst.

„Verkaufspreise kann man nicht endlos erhöhen“

Au ben Potsdamer Platz läuft der Weihnachtszauber het langst schoon. Rodelen zonder sneeuw inbegrepen. Geniet hier van uw euro voor de Glühwein met de Touristen Schlange. Die vegan braadworst kost euro’s. Ben Schöneberger Nollendorfplatz dat er onder de U-Bahn een kleine „Kerstlaan“ beschikbaar is. Ook hier vind je de Glühwein krokant met Euro. Op dem RAW Gelande in Friedrichshain Ontdek het later, medio november „Historische Kerstmarkt“ seine Pforten geöffnet. Bovendien is de Glühweinpreise vier euro waard. Wenn der traditionele kerstmarkt in der Spandauer Altstadt op 27. November begint, de glühwein is te koop vanaf 4,50 euro. Exclusief Schuss. De Braadworst kost ongeveer vier euro. Deze klanten hebben 24 mitgeteilt, wat betekent dat de handelaar in de toekomst zit, maar de „winstmarge is altijd winstgevender“. De Verkaufspreise hangt af van de man, ja, het is niet zo dat het normaal verdient meer een Weihnachtsmarkt te verdienen.

Snel 100 kerstmarkten in Berlijn

Ebenfalls ben 27. November zijn we er weer Prenzlauerberg loszittend. Met Scandinavische inspiratie Lucia Weihnachtsmarkt In de Kulturbrauerei ontvingen we de prijs voor een glühwein van de Veranstalter voor een woon-werkverkeer van vier tot vier euro. Braadworsten vanaf 5,50 Euro. Hirsch-oder Elchbratwurst sei aber beispielsweise teurer. Bovendien is hier de man die hier is, omdat met de Standbetreiber durch „viel höhere Einkaufspreise“ een kleinere nettowinst wordt behaald. Bovendien is de verwerking met de hints niet zo flexibel. De limiet voor glühwein met leuke euro’s is beschikbaar. Insgesamt es in Berlijn snel 100 Weihnachtsmärkte (berlin.de) in de afgelopen week – met een premium proeverij in Sachen Glühwein en Bratwurst.

De kerstmarkt op de Gendarmenmarkt in november 2023.

Zahlreiche Weihnachtsmärkte ook in Brandenburg

Auch in Brandenburg in diesen Tagen etliche Kerstmis en Adventsmärkte in die Saison. De grootste markten komen binnen Potsdam en Brandenburg an der Havel. In de Landeshauptstadt begint bij Montag der „Blauw Licht Glans“ De dag begint in Brandenburg an der Havel met de traditionele kerstmarkt Neustadtischen Markt. De grootste kerstmarkt in Südbrandenburgse hoed Cottbus zo bieten. Op dem „Bruiloftsmarkt van de Tausend Sterne“ Montage (t/m 27 december) Glühwein, geroosterde Mandeln en Co. – diverse winkelmogelijkheden langs de Spremberger Straße, de Platz am Stadtbrunnen en de Altmarkt in de Innenstadt. Het eerste dat u hoeft te doen, is een barrièrevrije gondel voor rollen aan het relingwiel hangen. De Glühweinpreise in Cottbus is sinds übrigens stabiel gebleven. Vier euro kostte de Glühwein hier in de meisten Ständen, en verdomd genauso viel wie het afgelopen jaar. In Frankfort (Oder) sinds Montag (en op 22 december) van de grote kerstmarkt, die „stadWeihnacht“, geoffnet. Dort sinds onze aankomst in de stad in de afgelopen 30 jaar en verdere informatie zal worden gevonden. Neu ist die Aufteilung: Den Lauten Rummel Gibt es am Brunnenplatz. Vóór het stadhuis is het meer druk met vakmanschap en regionale ambachten. Het prijsniveau ligt bij de eigen belangen van de handelaar onder de grote kerstmarkt in Berlijn. Gekonfijte snacks vanaf twee euro en glühwein vanaf 3,50 euro. Een overzicht van de kerstmarkt in Brandenburg vindt u hier.