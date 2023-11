Dat is sinds de gasten van Gottschalks Sendung heute lieten

Deutsche Stars, garniert met de grote Amerikaanse muziekindustrie en de Hollywood-glamour: Nach diesem Prinzip ware het de gast van ‚Wetten, dass..? We zien jullie op 25 november in de Ausgabe, met enkele wijzigingen.

Al met al waren er hier ook stercommentaren, die schoon waren, zoals „Wetten, dass..?“ noch op Röhrenfernsehern in de Livingzimmern der Bundesrepublik lief (met een Schüssel Salzstangen davor).

“Wetten, dass..?”: Die musikalischen Gäste op 25 november

Neem dat : De in 1990 opgerichte Britse Boygroup was meer dan gelukkig, inclusief zanger Robbie Williams, van hun leven.

: De in 1990 opgerichte Britse Boygroup was meer dan gelukkig, inclusief zanger Robbie Williams, van hun leven. Cher : De in 1946 geboren Pop-Ikone is single Art Dauergast en presentator op dezelfde dag als een Song van een kerstalbum.

: De in 1946 geboren Pop-Ikone is single Art Dauergast en presentator op dezelfde dag als een Song van een kerstalbum. Helen Fischer : De Schlagersängerin waren ook in Gottschalks Comeback-Sendung van 2021 met de Partie en kwamen niet alleen.

: De Schlagersängerin waren ook in Gottschalks Comeback-Sendung van 2021 met de Partie en kwamen niet alleen. Shirin David: De 28-jarige rapper werd geassocieerd met Helene Fischer en zong een versie van de hit „Atemlos“.

“Wetten, dass..?”: Die Wettpaten ben 25. November

Bastian Schweinsteiger en Ana Ivanović : De Fußballweltmeister van 2014 komt samen met de French-Open-winnaar van 2008, beiden sinds miteinander heiratet.

: De Fußballweltmeister van 2014 komt samen met de French-Open-winnaar van 2008, beiden sinds miteinander heiratet. Matthias Schweighöfer : Der Schauspieler hat im Kino und bei „Wetten, dass..?” een Art Dauerpräsenz entwickelt.

: Der Schauspieler hat im Kino und bei „Wetten, dass..?” een Art Dauerpräsenz entwickelt. Jan Josef Liefers en Stefanie Stappenbeck: Die Schauspieler sind dem ZDF-Publikum aus der Krimireihe „Rechtsanwalt Vernau“, Liefhebbers hebben ook meer gelezen „Wetten, dass..?”-Auftritte hinter sich.

Met hulp van Shirin David, Ana Ivanović en Stefanie Stappenbeck waren zij allen te gast bij “Wetten, dass..?” Op de vriendenlijst staan ​​onder meer Peter Maffay, Herbert Grönemeyer, Elton John en Mariah Carey. Hier zijn nu de fans van de eerste studies, auf Überraschungsauftritte zu courten, of the denen fellleicht nicht mal Thomas Gottschalk bisher etwas weiß.

Ebenfalls fehlen werd Samuel Koch. Sein schwerer Unfall als Wettkandidaat in december 2010 ging als schwärzester Tag in de Geschichte von „Wetten, dass..?“ een, Koch ist seitdem auf een Rollstuhl angewiesen. „Ik heb in de toekomst een speciale opleiding gevolgd aan een Mannheimer Gymnasium. Dat is de reden waarom de Entscheidung abgenommen“, sagte der 36-Jährige über seine Absage für Gottschalks letzte Sendung.

“Wetten, kerel..?” in Zahlen

Gottschalk über seinen Abschied

Gottschalk hat mit der Deutschen Presse-Agentur über seinen Abschied geprochen. Hier kun je de stijl van de Showmaster zien voor de seinshow „Wetten, dass..?“ – Laat een geweldige ervaring zien met geweldige resultaten. „Die tijden zijn anders en ik heb de beste ervaring„, het zei.

De moderator merkte op: „Ik ben altijd blij, maar ik ben heel voorzichtig met mijn gedrag, en ik ben er blij mee.“

Samenvattend, Gottschalk der Show gelassen entgegen: „Dieses Mal bin ich entspannter denn je, denn rausschmeißen sie mich ja nicht mehr.“ De ZDF zegt Gottschalks letztes „Wetten dass..?” ben Samstag vanaf 20.15 uur in Offenburg.

Tenslotte het 73-jarig jubileum van mijn eigen roots en ziel: “Ik heb honger naar mijn geweldige showervaring en het beste uit mijn bedrijf, dus ik ben blij!”

De „Wetten, dass..?”-Comeback 2021 in Neurenberg met snelle 14 Millionen Menschen. 2022 waren ongeveer 10,1 miljoen Zuschauer voor de Fernsehgeräten dabei. Wie met de Show is nadat Gottschalks Abschied weitergeht, ließ de Afzender bislang uit.

Insgesamt 26 Prozent der Deutschen gaben in een online-pagina van de Meinungsforschungsinstituts YouGov en, “Wetten, dass..?” ansehen zu wollen. 19 Prozent planen demnach, am kommenden Samstag live zuzuschauen. Sieben Prozent wollen die Show zwar ebenfalls sehen, aber zu einem anderen Zeitpunkt via ZDF-Mediathek.

De grote hoeveelheid frisheid van 64 Prozent verpasst hingegen Gottschalks Abschied von „Wetten, dass..?” na meer dan 150 Ausgaben. Elf Prozent kende noch noch zijn nichtje andere krachten dan Angabe.

Voor hen allemaal hebben de groepen een geweldige sfeer en een liveshow. Fans: Met de leukste verhalen van 25 tot 34 jaar (32 jaar) en 35 tot 44 jaar (31 jaar) is dat de laatste keer dat ze in Offenburg worden gestuurd. En lees je meer over de wensen van je man: met hun wollen 29 gelukkig, beide vrouwen sinds hun 22 jaar. (Tsp/dpa)