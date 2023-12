Startpagina Politiek

van: Richard Strobl

Wladimir Poetin moet gelukkig zijn in Oekraïne-Krieg. Er zijn nieuwe soldaten en arbeiders. De president heeft een Russische vrouw gepakt.

Moskau – Rusland is een land met veel vreugde en dergelijke in eigen land na nieuwe soldaten. Gleichzeitig zorgt voor de sancties van het Westen voor economische problemen in Rusland. Dit is Wladimir Poetin in der internationale Politik deutlich isoliert. Maar de machten van het Kremlin hebben de controle. In één actie was de toespraak voor elkaar van Russische vrouwen – met een eerste blik op de toekomst.

“De Rettung und Vermehrung de Russische volk is een steun voor het komende jaar. Ik heb nog meer verhalen – voor toekomstige generaties. “Dat is de toekomst van de Russische wereld en de toekomst van Rusland”, zei Poetin. Tas ben een dienst in een videobotschaft voor de bescherming van de Russische Volkes, een organisatie onder de Schirmherrschaft van de Russisch-Orthodoxe Kerk. Omdat het waar is, wordt de Duitse kijk op de geschiedenis van zijn eigen geschiedenis herinnerd.

Poetin is trots op “de toekomst van Rusland” – en op zijn vrouw

Voor de achtergrund hoher Verluste in Oekraïne-Krieg forderte Wladimir Poetin Russlands Frauen in seiner Rede auf, bis zu acht Kinder zu kommen. De Russische president is de leider van de generatie van de Großmütter en Urgroßmütter. Diese hätten sieben hebben acht of meer kinderen gehad. “Wij zijn toegewijd aan het behoud van deze tradities en het leven van hun leven”, zegt hij. Business insider uit de toespraak van Poetin. Grote gezinnen moeten normen worden, zoals de ontwikkeling van de Kremlin-Herrschers, namelijk: het gezin is niet het fundament van de staat en de samenleving, het is ook een ‘spiritueel fenomeen, een bron van moraliteit’.

Ob der Appell des Presidents aber Gehör findet lijkt kwetsbaar. Gerade liet eerst een groep Russische vrouwen wachten op hun rustige lucht. De Russische soldaten zijn verantwoordelijk voor hun oproep, in aanwezigheid van Poetin „Verrat“ onder hun eigen volk en „leerlingrelaties“ met de hulp van de Teilmobilmachung für de Ukraine-Krieg vorwerfen. De openlijke kritiek op de Russische geschiedenis is ‘merkbaar’ voor de Britse geheime dienst.

Het resultaat van de huidige situatie van Poetin is dat het huidige tempo van de gebeurtenissen in Rusland nog steeds rückläufig is. Kijk eens hoe lang het 24 jaar duurt voordat Poetin blij zal zijn met de situatie. Dit zou resulteren in een staatsachtige relatie, met familieleden met meer dan een kind. Deze Schritte heeft zoveel zin als er niet is gespeeld.

Poetin persoonlijk probleem plagen – in Oekraïne, Krieg en Rusland zelf

Ze zijn buitengewoon onbeleefd en de Poetins uit Aussagen zijn dat ook niet. Maar ze zeiden hoe dan ook dat Rusland het plagen van persoonlijke problemen heel serieus neemt.

Ik ben Oekraïne-Krieg sinds ik een Studie des Exil-Magazines heb gewonnen Meduza tot eind mei 2023 zwischen 40.000 en 55.000 Russische mannen tot 50 jaar gestorben. Als we rekening houden met de mannen die zo goed thuis zijn in de militaire dienst, zullen ze hun aantal uitbreiden tot minstens 125.000 soldaten. Onder: In deze gevallen zijn er wederom vermiste krijgsgevangenen, noch Oekraïense regeringsfunctionarissen uit de bezette gebieden, die zonder enige hulp voor Rusland vechten.

Oekraïne-Verluste en Massenabwanderung ontmoeten Rusland Schwer

De NAVO heeft geen grote Russische belangen in Oekraïne aus. Na de evaluatie van de verdediging van de Bündnissen konden de soldaten van de Russen de Marke von 300.000 überschriten krijgen. “Rusland heeft zijn militaire kracht in zijn strijdkrachten verloren”, zei NAVO-secretaris-generaal Jens Stoltenberg tijdens de bijeenkomst van federaal minister Dmytro Kuleba in Brussel. Ze zijn geboren met Hunderte Flugzeuge en Tausende Panzer. Stoltenberg waarschuwt je dat je blij zult zijn met je toekomst, omdat je blij zult zijn met het einde van de oorlog in Oekraïne. De Russische president Wladimir Poetin had een grote Toleranzschwelle, was de Opfer angehe, sagte van de Noren.

Veel succes met het feit dat Vladimir Poetin geen soldaten heeft, zonder hard te hoeven werken in Rusland. “Rusland verminkt zijn arbeidskrachten”, zegt Alexei Raksha, een demograaf die zich bekommert om het statistische werk van de staat, aldus AFP. Aangezien er sprake is van een “oud probleem”, betekent dit mobilisatie voor de Oekraïne-Krieg en een daaropvolgend massaal herstel. Je wordt verwelkomd door al diegenen die zich goed gedragen door de jongeren in het land. Rashka schätzt, dass allein in februari en maart 2022, ook kurz nach Ausbruch des Ukraine-Kriegs, 150.000 Menschen Russland heeft haben haben. Nadat Poetin in september zijn mobiliteit heeft aangekondigd, volgt hij nog een half miljoen, afhankelijk van de expert. (rist)