Manuel Gräfe darf nicht mehr in der Bundesliga pfeifen, präsent ist iter aber dennoch: Den DFB verklatte is erfolgreich, außerdem kritisiert er seit Jahren Handelnde and Strukturen. Nun sieht er eine “beispielhafte Verdeutlichung personeller Fehlentwicklungen” – in persoon von Tobias Stieler.

Der frühere Schiedsrichter Manuel Gräfe hat seinen ehemaligen Kollegen Tobias Stieler nach dessen korrigierten Elfmeter-Entscheidungen kritisiert and erneut auch den Deutschen Fußball-Bund angegriffen. We hebben in het Bundesliga-spel gezworen Bayer Leverkusen en de FC Bayern München twee Strafstöße für die Rheinländer eerst nach Studium der Videobilder gegeben and dabei jeweils eine zuvorwegen vermeintlicher Schwalbe gezeigte Gelbe Karte zurückgenommen.

Mit dem Hashtag zum Spiel (#B04FCB) prangerte van 49 Jahre alte Gräfe an, dass es een persoonlijke “Fehlentwicklung des Letzten Jahrzehnts” gebebe. Diese droeg dadurch verdeutlicht, dass “solche Schiedsrichter” – gemeint ist Tobias Stieler – vom DFB “bis zur höchsten Gruppe der UEFA” protegiert würden, “aber die Leistungen es nie begründeten”, tweette Gräfe. Die Leistung Stielers würde sterft “beispielhaft verdeutlichen”.

Der 41 Jahre alte Stieler is sinds 2014 FIFA-Schiedsrichter en vertritt damit den DFB bei internationalen Spielen. Er zijn 2:1 von Leverkusen für die Unterstützung seines Bedankt video-assistenten. “Die Schiedsrichter-Seele weint black etwas, aber die Fußball-Welt kann, Denke ich, zufrieden sein”, zei Stieler.

Gräfe wirft dem DFB nach dem Ende seiner eigenen Bundesliga-Karriere Altersdiskriminierung vor en hatte den Verband deshalb erfolgreich verklart. Het Landgericht Frankfurt heeft op 25 januari een beslissing genomen om de wijziging van 47 jaar voor Spitzenschiedsrichter bij DFB nicht Rechtmäßig ist. Der frühere Referee erhält one Entschädigung in Höhe von 48.500 Euro aufgrund von Altersdiskriminierung, aber keinen Schadenersatz aufgrund von entgangener Einnahmen.