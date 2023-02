dass es schnell unbeschädigt ankommt.

Wegen beschädigter oder verloren gegangener Sendungen beantragten im vergangenen Jahr deutlich weniger Bürger ein Schlichtungsverfahren bei der Bundesnetzagentur als zuvor. 3180 solcher Anträge seien im vergangenen Jahr eingegangen, 15 Prozent weniger als 2021, teilte die Aufsichtsbehörde am Donnerstag in Bonn mit. 2019 lag der Wert bei 1453 und im Jahr darauf bei 1861.

„Die Zahl der Schlichtungsanträge ist nach wie vor hoch“, sagte Netzagenturpräsident Klaus Müller. „Dies zeigt, dass Verbraucher ein großes Bedürfnis nach einer neutralen Anlaufstelle im Streitfall mit einem Postdienstleister haben.“

Der Rückgang ist etwas überraschend, da einzelne Beschwerden von Bürgern bei der Bundesnetzagentur im vergangenen Jahr ihren Höhepunkt erreicht haben. Die Beschwerden, die ab Sommer 2022 zuzunehmen begannen, betrafen jedoch hauptsächlich die Briefzustellung, während die Schlichtungsanträge hauptsächlich Pakete betrafen. Der Rückgang sei nicht „eindeutig erklärbar“, sagte eine Sprecherin der Bundesnetzagentur.

Mögliche Erklärungen für den Rückgang

Einige Bürgerinnen und Bürger konnten nach ihren Beschwerden möglicherweise eine Einigung mit den Dienstleistern erzielen und ihren Streit beilegen. Nur wenn es zu keiner Einigung kommt, beantragen die Bürger ein Schlichtungsverfahren. Eine andere Möglichkeit ist, dass vielen Bürgern die Beschwerde genügte, um ihrem Ärger Luft zu machen – und ein Schlichtungsverfahren ihnen den Aufwand nicht wert war.

Seit März 2021 müssen sich alle in Deutschland tätigen Postunternehmen an dem Schlichtungsverfahren beteiligen. Früher war es freiwillig – was dazu führte, dass einige Unternehmen nicht teilnahmen. Seit knapp zwei Jahren wird das Verfahren mit einer neuen Pflicht aufgewertet.

Knapp die Hälfte der Schlichtungsanträge im vergangenen Jahr beklagten den Verlust oder Diebstahl des Inhalts einer Sendung, bei einem Viertel ging es um beschädigte Sendungen. Auch lange Wartezeiten und Unregelmäßigkeiten waren Probleme.

Laut Bundesnetzagentur richteten sich 81 Prozent der zulässigen Schlichtungsanträge gegen den Marktführer Deutsche Post DHL, 9 Prozent gegen Hermes, 4 Prozent gegen DPD und 3 Prozent gegen GLS. UPS lag knapp unter zwei Prozent.

Auch Schlichtung mit Telekommunikationsanbietern

882 Schiedsverfahren endeten im vergangenen Jahr mit einer gütlichen Einigung. In 146 Schlichtungsanträgen lehnte der Postdienstleister die Teilnahme am Verfahren ab, in 358 Fällen wurde der Antrag zurückgezogen. Die Behörde lehnte 1.247 Schlichtungsanträge ab, weil sie keine schiedswürdigen Tatsachen enthielten.

Neben den Post-Zahlen gab die Netzagentur am Donnerstag auch Zahlen für die Telekommunikationsbranche bekannt. In diesem Bereich gingen im vergangenen Jahr 2.389 Schlichtungsanträge ein, 47 Prozent mehr als 2021. Es ging um Vertragsinhalte, Störungen, reduzierte Datenübertragungsraten und Rechnungsreklamationen.

Ende 2021 war ein Gesetz geändert worden, das die Position des Verbrauchers gegenüber seinem Telekommunikationsanbieter stärkte. Dies fügte neue Tatsachen für das Schiedsverfahren hinzu. Zudem wurden die Voraussetzungen für die Eröffnung eines Schlichtungsverfahrens gesenkt – auch in diesem Bereich sind Schlichtungsverfahren für Verbraucher relevanter geworden als zuvor.