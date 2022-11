Das zweijährige Warten der Familie auf das Besuchervisum der Großmutter hat endlich ein Ende

Ein zweiter Antrag, eine Gebühr von 100 US-Dollar und mehr als zwei Jahre später sagt eine Frau aus Ottawa, die wissen wollte, warum der Visumantrag ihrer 79-jährigen Mutter durch das Raster gefallen ist, dass das Warten der Familie endlich vorbei ist.

Charlotte Clarke sagte CBC News im Juli, ihre Familie sei erschöpft von der Frage, warum ihre Mutter Victoria so lange auf ein Visum warten musste, das andere innerhalb weniger Wochen erhielten.

Jetzt ist sie endlich in Kanada angekommen für ihren lang ersehnten Besuch, um ihre Enkelkinder zu sehen.

„Es kam mir einfach unwirklich vor“, sagte Charlotte Clarke, als sie über die Reise nachdachte. „Es war ärgerlich.“

Clarke hatte ihrer Mutter, die im westafrikanischen Gambia lebt, geholfen, im Oktober 2020 bei Immigration, Refugees and Citizenship Canada (IRCC), der Bundesbehörde, die Einwanderungsanträge und Visa bearbeitet, ein vorläufiges Visum zu beantragen.

Clarkes Vater Malcolm starb im August desselben Jahres an COVID-19. Ihre Mutter war jahrelang seine Hauptbetreuerin gewesen, und Clarke sagte, sie wolle, dass sie eine Pause mache und ihre beiden Kinder und Enkelkinder in Ottawa besuche.

Anfang dieses Monats landete sie in Ottawa, nachdem sie endlich ihr Besuchervisum erhalten hatte, nachdem sie diesen September erneut beantragt hatte.

Diesmal dauerte es etwa fünf Wochen, bis das IRCC seinen zweiten Antrag von Anfang bis Ende bearbeitet hatte.

„Wir waren natürlich überglücklich und alle freuten sich für sie, denn zwei Jahre sind eine lange Zeit“, sagte Clarke.

„Ich fühle mich gut … Aber die Reise zu ihr war nicht gerade angenehm“, sagte Victoria Clarke und sah Charlotte vom Küchentisch in ihrem Haus in Ottawa aus an.

„Das fasst es zusammen – Erleichterung.“

Charlotte Clarke, links, umarmt ihre Mutter Victoria Clarke an ihrem Küchentisch. Charlotte sagt, der Mangel an Kommunikation und das lange Warten auf das Visum ihrer Mutter – dessen Bearbeitung einige Wochen dauern sollte – sei „ärgerlich“. (Priscilla Ki Sun Hwang/CBC)

Festsitzende Bewerber sind besorgt, „verblüfft“ über eine erneute Bewerbung

Als Antwort auf die Geschichte der Familie Clarke hatte das IRCC CBC mitgeteilt, dass einige Antragsteller ihre Visa erneut beantragen können, insbesondere wenn sie noch keine Antwort erhalten und sich vor dem 7. September 2021 beworben haben – dem Datum, an dem die kanadische Regierung endlich ihre Grenzen für eine vollständige Impfung öffnete Reisende.

Seit der Veröffentlichung ihrer Geschichte hat CBC von Dutzenden von anderen gehört, die ebenfalls jahrelang auf die Visa ihrer Familienmitglieder aus der ganzen Welt gewartet haben. Sie haben sich gefragt, ob eine erneute Bewerbung der beste Weg wäre, da sie Zeit und Geld verschwenden und bei Null anfangen würden.

Said Izawi, der in Montreal lebt, ist einer von ihnen.

Er sagte, er habe am vergangenen Sonntag seinen „zweiten Jahrestag“ des Wartens auf das Supervisum seiner Eltern hinter sich, nachdem er ihnen geholfen hatte, am 20. November 2020 einen Antrag auf Einreise aus Syrien zu stellen.

Dahinter steckt keinerlei Logik. Wie, warum? – Sagte Izawi

„Ich war sehr naiv. Ich hatte gehofft, dass sie kommen und Weihnachten 2020 bei uns verbringen würden“, sagte Izawi, der seine Eltern seit fünf Jahren nicht mehr gesehen hat. „Weihnachten 2021 kam und ging … jetzt sind wir im Jahr 2022.“

Izawi sagte, seine Familie sei „verblüfft“ über den Vorschlag des IRCC, dass sich die Antragsteller erneut bewerben sollten.

„Es hat überhaupt keine Logik dahinter. Wie, warum?“ er sagte. „Es ergibt keinen Sinn … warum jemand das tun sollte. Was ist mit der anderen Anwendung?“

Said Izawis Eltern sind hier zu sehen. Izawi hat mehr als zwei Jahre auf ihr Supervisum vom IRCC gewartet und sagte, er sei „verblüfft“ über den Rat des IRCC, dass er Tausende ausgeben und ihre Visa erneut beantragen solle. (Eingereicht von Said Izawi)

Das IRCC erhebt für die Beantragung eines Visums eine Gebühr von 100 USD pro Person. Die Krankenversicherung, die Izawi für seine Eltern abgeschlossen hat – eine Voraussetzung für ein Supervisum – kostete etwa 4.000 US-Dollar und ist inzwischen abgelaufen.

„Das ist Geld, das den Bach runter gespült wird“, sagte Izawi. „Es ist eine Bewerbung, auf die ich zwei Jahre gewartet habe – ich muss sie jetzt töten und eine neue starten? Und nur Gott weiß, wie lange es dauern wird.“

IRCC gab keine direkte Antwort auf die Frage von CBC nach der inzwischen abgelaufenen Krankenversicherung und sagte, der Antrag der Familie befinde sich seit Februar 2021 in der Phase der „Hintergrundprüfungen“.

IRCC erklärt, warum einige Visa zurückgelassen wurden

Ein IRCC-Sprecher erklärte, dass die Abteilung zwischen März 2020 und dem 6. September 2021 Anträge von Personen priorisiert habe, die von den Reisebeschränkungen für COVID-19 ausgenommen waren.

Visaanträge, die vor dem 7. September 2021 eingereicht wurden, wurden in eine „Warteschlange für nicht dringende Bearbeitung“ gestellt, sagte das IRCC.

Dies führte nach Angaben der Abteilung zu einer „Anhäufung eines großen Bestands an Anträgen auf Besuchervisa“.

Das IRCC begann mit der Bearbeitung des Rückstands, sagte jedoch, dass die meisten dieser früheren Anträge aufgrund ihrer „Komplexität aufgrund potenziell veralteter Dokumente und Informationen“ und „sich ändernder Umstände“ länger dauern würden.

Deshalb bitten sie einige Leute, sich erneut zu bewerben, sagte die Abteilung.

Die Menschen betreten im vergangenen Winter das CD Howe Building in der Innenstadt von Ottawa, in dem sich Immigration, Refugees and Citizenship Canada befindet. Laut IRCC könnten viele Anträge, die vor der Aufhebung der Reisebeschränkungen durch Kanada gestellt wurden, Dokumente enthalten, die jetzt veraltet sind. (Francis Ferland/CBC)

IRCC sagte auch, dass diejenigen, die Anträge zurückziehen, möglicherweise Anspruch auf Rückerstattung haben – nur wenn die Agentur nicht mit der Bearbeitung begonnen hat.

Auf der Website steht jedoch, dass es „keine Garantie“ gibt, und außerdem erhalten Bewerber keine schriftliche Bestätigung, dass sie zurückgezogen wurden.

Das ist ein Teil des Problems, sagte Clarke.

„Es scheint ungerecht [for IRCC] … all diese Zahlungen zu erhalten … [and] Sie sagen jetzt, dass Ihr Antrag null und nichtig ist“, sagte sie. „Wie können Sie ihr Geld gewissenhaft behalten?“

Während Clarke sagte, dass sie sich auch Sorgen machte, einen neuen Antrag einzureichen, obwohl es schnell funktionierte, kam es nicht ohne Herausforderungen.

Sie warnte davor, dass das Online-Portal des IRCC nicht intuitiv sei, und sagte, sie habe „unter Tränen“ Hilfe bei einem Familienmitglied gesucht.

Trotzdem hat Clarke eine Antwort für alle Bewerber, die sich nicht sicher sind, was sie tun sollen.

„Mein Rat wäre, sich zunächst erneut zu bewerben.“