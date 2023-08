Eine einzigartige Zeitleiste und Präsentation südasiatischer Spielerinnen im modernen englischen Spiel wurde im Wolves Museum ausgestellt.

Das Museum, das sich im Molineux-Stadion der Wolves befindet, beherbergt die Ausstellung in der nächsten Woche in seinem Empfangsbereich als Teil des Vermächtnisses der allerersten South Asian Heritage Month-Veranstaltung des Clubs, die am Mittwoch stattfand und gemeinsam mit ausgerichtet wurde die Punjabi-Wölfe.

Die Ausstellung im Empfang des Wolfsmuseums steht für Besucher bereit





Es ist das erste Mal, dass ein Museum eine Zeitleiste und eine Ausstellung präsentiert, die die Geschichte südasiatischer Spielerinnen festhält, die die gläserne Decke durchbrochen haben, um im britischen Fußball eine Spur zu hinterlassen.

Eine der in der Zeitleiste vorgestellten Spielerinnen ist die internationale Stürmerin Bala Devi, die als erste Inderin überhaupt einen Profifußballvertrag im Ausland unterzeichnete, als sie 2020 zu den Glasgow Rangers wechselte.

In einem auf Hindi geführten Interview erzählt die indische Nationalstürmerin Bala Devi von Sky Sports-Mitarbeiter Dev Trehan, was sie sich von ihrer Zeit bei den Rangers für die Spieler in ihrem Heimatland erhofft.



Devi, der aus Manipur im Nordosten Indiens stammt, verbrachte die letzte Saison bei Odisha FC.

Raj Athwal, Präsident des Odisha FC, sagte: Sky Sports News: „Bala Devi ist eine Vorreiterin im indischen Fußball. Jeder bei Odisha FC und in ganz Indien ist stolz auf ihre Leistungen und freut sich, dass sie dafür gewürdigt wird, Geschichte geschrieben zu haben, als sie zu den Rangers eines meiner ehemaligen Vereine wechselte.“

„Herzlichen Glückwunsch an alle, die an der Verwirklichung dieses Projekts beteiligt waren, und an die Wolves, die es während der 70. Jubiläumssaison des Vereins, der englischer Meister wurde, in den West Midlands ausrichteten.“

„Es ist wirklich wunderbar, diese Ausstellung im Museum eines der Gründungsmitgliedsvereine der Football League zu sehen.“

Roop Kaur Bath, Vorreiter im Frauenbereich von West Ham, ist in der Zeitleiste zu sehen und besuchte die Ausstellung in London





Die Wolves empfangen Brighton am Samstag und jeder, der das Spiel besucht oder sich in der Nähe des Spielfelds aufhält, hat die Möglichkeit, sich die Ausstellung vor dem Spiel sowie in den folgenden Tagen in der nächsten Woche anzusehen.

Sky Sports feierte Anfang des Jahres den Jahrestag seiner Partnerschaft mit der Wohltätigkeitsorganisation Sporting Equals, indem es eine Zeitleiste erstellte, die die Reise von Spielerinnen mit südasiatischem Hintergrund dokumentiert, die im modernen Frauenfußball in Ligen in ganz Großbritannien den Durchbruch geschafft haben.

Rayan Ait-Nouri von den Wolves kämpft beim Monday Night Football um Ballbesitz mit Antony von Manchester United





Das Schaufenster wurde im März nach einem erfolgreichen Pilotprojekt im Westen Londons an der Stamford Bridge eröffnet, bevor es ins Wembley-Stadion ging, wo in der Heimat des englischen Fußballs zwei Fußball- und Glaubensveranstaltungen stattfanden.

Neben der bahnbrechenden Zeitleiste werden vier Vorzeigespielerinnen aus der südasiatischen Gemeinschaft Großbritanniens vorgestellt, die derzeit im Frauenliga-Fußball aktiv sind.

Kira Rai ist in einer einzigartigen Zeitleiste und Ausstellung zu sehen, die die Geschichte südasiatischer Spielerinnen dokumentiert. Der Star aus Derby County hofft, dass es dazu beitragen kann, die Vielfalt im Frauenfußball zu verbessern und mehr Mädchen zu inspirieren, die wie sie aussehen.





Eine der hervorgehobenen Spielerinnen, Kira Rai aus Derby County, besuchte die Ausstellung im Wembley-Stadion und sagte, sie hoffe, dass der Zeitplan und die Präsentation die Fantasie anregen und zu einer Plattform für mehr Vielfalt und Repräsentation im Frauenfußball werden können.

„An der Seite einiger fabelhafter südasiatischer Frauen Teil der Geschichte des englischen Frauenfußballs zu sein, erfüllt mich, meine Familie und meinen Fußballverein mit großem Stolz“, sagte die Sikh-Punjabi-Angreiferin.

„Wir wissen, dass der Frauenfußball nicht so vielfältig ist, wie er sein sollte, und ich möchte meinen Teil dazu beitragen, das zu ändern. Ich hoffe, dass dies die nächste Generation inspiriert und talentierten Mädchen, die wie ich aussehen, den Glauben gibt, dass sie es auch schaffen können.“ das Spiel.“

Mariam Mahmood, Stürmerin von West Brom, die in der Ausstellung zu sehen ist und zu Beginn ihrer Karriere in einem Entwicklungsteamspiel fünf Tore gegen die Wolves erzielte, sagte, es sei von entscheidender Bedeutung, die Geschichte südasiatischer Traditionsspieler festzuhalten, die den englischen Fußball bereichert haben.

„Es ist eine Ehre, in der Timeline zu erscheinen und meine Geschichte auf diese Weise präsentiert zu bekommen“, sagte sie.

„Bildung und die Schließung der Wissenslücke über Südasiaten im Fußball bleiben ein wichtiges Thema. Unsere Geschichten sind wichtig und ich hoffe, dass dies ein positives Bewusstsein weckt und mehr Kinder – insbesondere Mädchen mit südasiatischem Hintergrund – ermutigt, mit dem Spiel anzufangen und Spaß am Fußballspielen zu haben.“ „

Kandola begleitet die Punjabi Wolves beim South Asian Heritage Month in Molineux

Kam Kandola ist einer der talentiertesten britisch-südasiatischen Nachwuchsspieler im englischen Fußball





Der Innenverteidiger der Wolves, Kam Kandola, wechselte Mitte der Woche zu den Punjabi Wolves.Geschichten zum Erzählen Veranstaltung in Molineux, die gemeinsam mit dem Club zum Abschluss des South Asian Heritage Month veranstaltet wurde.

An der kostenlosen Veranstaltung, die Mitarbeitern, Unterstützern und Freunden offen stand, nahmen mehr als 100 Gäste teil, darunter der ehemalige Bürgermeister von Wolverhampton Greg Brackenridge und der Vorsitzende des Kuratoriums der Wolves Foundation Kevin Rogers.

Gäste hören während der Veranstaltung „Stories to Tell“ im Molineux zu





Der Abend beleuchtete nur einige der Errungenschaften der südasiatischen Gemeinschaft von Wolverhampton und bot den Gästen gleichzeitig die Möglichkeit, von einer Reihe von Generationen zu hören, von Menschen aus unterschiedlichen Berufen und Sportarten, darunter auch von denen, die näher an ihrer Heimat sind und weiterhin auf und abseits der Stadt etwas bewirken Feld.

Es gab auch die Gelegenheit, im Rahmen von Spotlight-Interviews, die von Riz Rehman und PFA von der PFA moderiert wurden, die Möglichkeit zu hören, was Spieler und Eltern von Elite-Fußballern mit südasiatischem Hintergrund zu sagen haben Sky Sportnachrichten‚ Dev Trehan.

Die Jodi-Tänzer bringen den Gästen einige Bhangra-Bewegungen bei





Gurpri Bains, Gleichstellungs-, Diversitäts- und Inklusionsmanagerin der Wolves, sagte: „Unsere allererste Veranstaltung zur Feier des South Asian Heritage Month war ein überwältigender Erfolg und es war großartig zu sehen, dass so viele Menschen an diesem inspirierenden Abend teilnahmen.“

„Südasien macht 25 Prozent der Welt aus und es war schön zu sehen, wie unsere Veranstaltung die große südasiatische Bevölkerung in ganz Wolverhampton widerspiegelte.

Die Mutter einer südasiatischen Fußballspielerin spricht mit Dev Trehan von Sky Sports auf einer Podiumsdiskussion neben Gurpri Bains von den Wolves





„Ich möchte allen Mitgliedern des Gremiums danken, die sich die Zeit genommen haben, über ihre persönlichen Geschichten zu sprechen, und wir alle schätzten die unterschiedlichen Altersgruppen, die Vielfalt und die Beiträge der Generationen in den Geschichten, die von den Gästen erzählt wurden.“

„Ein Rudel zu sein ist bei Wolves nicht nur eine Phrase, und Veranstaltungen wie diese beweisen, dass der Club und die Wolverhampton-Community zu den vielfältigsten im Land gehören. Es war auch toll, die Akademie, die Stiftung, den Vorstandsvorsitzenden und das zu sehen.“ Alle Fußballvereine kommen zusammen, um die Veranstaltung zu einem großen Erfolg zu machen.“

