In der Nacht zum Montag bleibt es überwiegend bewölkt, in der Westhälfte sind Schauer und vereinzelte Gewitter zu erwarten. Der Start in die neue Woche verläuft voraussichtlich überwiegend bewölkt bis bedeckt. Es wird zeitweise Schauer und einige Gewitter geben. Am Abend klart es vom Westen her auf und die Niederschläge lassen nach. Die Höchsttemperaturen erreichen 19 bis 22 Grad, meldete der DWD.