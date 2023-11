PLYMOUTH – Mit der feierlichen Nachricht, dass Amerikaner endlich aus dem Kriegsgebiet in Gaza fliehen konnten, wo sie seit Wochen festsitzen, hat die Shafai-Familie aus Plymouth ist immer noch gefangen und zunehmend verzweifelt.

„Sie hatten die Namen meines Bruders und seiner Frau auf der Liste, aber die Kinder hatten sie nicht“, sagte Hani Shafai. Sein Bruder Hazem und seine Frau Sanaa waren begeistert, als ihre Namen auf einer Liste der Zollbehörden standen, auf der Personen aufgeführt waren, die in Sicherheit nach Ägypten gelangen konnten. Das Problem war, dass ihre drei Kinder nicht erwähnt wurden. „Ihnen wurde gesagt, dass sie die Grenze überqueren können, aber sie müssen die Kinder zurücklassen. Und wie Sie wissen, wird das kein Elternteil tun, und er sagte nein“, sagte Hani Shafai.

Die Familie Shafai aus Plymouth sitzt seit dem Angriff der Hamas auf Israel im Gazastreifen fest. Hani Shafai



Die Vorräte gehen zur Neige, Trinkwasser ist knapp. Der jüngste des Paares, ihr zweijähriger Sohn, ist krank. „Ihr Sohn hatte Durchfall, Erbrechen und etwas Fieber. Also fragte ich ihn, wie es ihm heute geht und ob sie einen Arzt aufsuchen könnten. Er sagte, er könne keinen Arzt erreichen“, sagte Hani Shafai.

Die Senatoren Elizabeth Warren und Ed Markey schickten einen Brief an den Außenminister, in dem sie sagten: „…Zivilisten in Gaza brauchen dringend mehr humanitäre Hilfe und schneller…“ In dem Brief hieß es weiter: „Wir fordern Sie dringend auf, weiterhin mit unseren Partnern zusammenzuarbeiten, um für Sicherheit zu sorgen.“ Passage für Amerikaner, die versuchen, Gaza zu verlassen, darunter eine Familie aus Plymouth, Massachusetts…“

Nachrichten über andere US-Bürger mit Kindern, die in den letzten Tagen ausgestiegen sind, darunter die Familie Okal aus Medway, gibt den Shafais Grund, positiv zu bleiben. „Das sind tatsächlich großartige Neuigkeiten. Der Grund, warum ich das sage, ist, dass es viel Hoffnung gibt“, sagte Hani Shafai.

Die Familie ist mit etwa 20 Personen zusammengekauert in einem Raum. Sie sagten, die Fahrt von dort bis zur Grenze von Rafah sei gefährlich und belaste die Kinder. Sie wollen es nicht noch einmal machen, es sei denn, sie haben die Garantie, dass die ganze Familie gemeinsam raus kann.

