Caroline Schäfer

Hoch Olenka bringt für die kommenden Tage schönes Spätsommerwetter nach Deutschland. Die Temperaturen steigen auf über 30 Grad.

Kassel – Obwohl der meteorologische Herbst bereits am 1. September begann, nimmt der Spätsommer in Deutschland wieder richtig Fahrt auf. Die Temperaturen auf dem Thermometer klettern in den kommenden Tagen auf über 30 Grad. Vor allem im Süden Deutschlands wird es in den ersten Septembertagen heiß.

Temperaturen bis zu 33 Grad: „In ganz Deutschland herrscht Badewetter“

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) meldete, dass die sommerlichen Temperaturen in zahlreichen Regionen Deutschlands vorerst anhalten. „In den nächsten Tagen wird in ganz Deutschland Badewetter herrschen“, erklärte Meteorologin Corinna Borau von Weather.com.

Die Höchstwerte liegen im Süden des Landes bei bis zu 33 Grad. Im Norden und in den Bergen wird es dagegen etwas kühler. Aber auch am Mittwoch (6. September) und Donnerstag (7. September) sind an der Küste bis zu 27 Grad möglich. Nach Angaben des DWD bleibt es weitgehend trocken und es weht nur leichter Wind.

Wetter in Deutschland: Kleiner „Hitzepeak“ am Mittwoch

Laut Borau gibt es am Mittwoch einen kleinen „Hitzegipfel“ mit über 30 Grad im Südwesten. Erst am Sonntag (10. September) könnte der Himmel wieder etwas bewölkt werden. Bis dahin stehen uns aber noch zahlreiche Sonnenstunden bevor, prognostizierte Meteorologe Dominik Jung von wetter.net.

Der meteorologische Herbst werde „dem astronomischen Sommer deutlich hinterherhinken“, betonte DWD-Meteorologe Tobias Reinartz. Laut Kalender beginnt der Herbst am 23. September. In den kommenden Tagen soll es laut DWD so weitergehen:

Montag (4. September) 21 bis 31 Grad Dienstag (5. September) 24 bis 32 Grad Mittwoch (6. September) 26 bis 32 Grad Donnerstag (7. September) 27 bis 33 Grad Freitag (8. September) 30 Grad Samstag (9. September) 28 bis 32 Grad Sonntag (10. September) 27 bis 32 Grad

Spätsommerwetter im September: Hitzeblase breitet sich über ganz Deutschland aus

Lediglich am Freitagabend (8. September) könnte es im Westen und Südwesten vereinzelt zu Gewittern und Regenschauern kommen. Doch die Temperaturen bleiben hoch, weiß Jung. Für die Hitzeblase über Deutschland sind warme Luftmassen aus Nordafrika verantwortlich. Der Sommer scheint sich wieder „fast in ganz Europa“ auszubreiten.

Hoch Olenka sorgt wieder für September-Badewetter in Deutschland. © imago

Jung kann noch nicht absehen, wie lange das Spätsommerwetter anhalten wird. Das „Omega-Wettermuster“ könnte sehr stabil bleiben, möglicherweise sogar bis Mitte September. Jung hat kürzlich eine Prognose für den gesamten September gewagt. Allerdings ging Reinartz davon aus, dass die Temperaturen ab Sonntag wieder etwas sinken würden. Auch Regen ist wieder möglich. (kas/dpa)