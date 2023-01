Das wiederentdeckte Van-Dyck-Gemälde wird für 3 Millionen Dollar verkauft

Geschrieben von Von Zoe Sottile, CNN

Ein wiederentdecktes Gemälde von Anthony van Dyck, das einst in einem Schuppen auf einem Bauernhof zurückgelassen wurde, wurde bei einer Auktion für über 3 Millionen Dollar verkauft.

Das Stück ist eine Studie für ein späteres Gemälde des flämischen Meisters mit dem Namen „Der heilige Hieronymus“. Das letzte Gemälde befindet sich derzeit im Museum Boijmans van Beuningen in Rotterdam.

Die Studie, die einen nackten älteren Mann zeigt, der auf einem Hocker sitzt, ist laut der Auflistung von Sotheby’s aus mehreren Gründen einzigartig. Es ist eine von nur zwei großen Studien, die van Dyck anhand lebender Modelle erstellt hat. Laut Sotheby’s wurde es wahrscheinlich zwischen 1615 und 1618 gemalt, als van Dyck ein junger Künstler war, der neben Peter Paul Rubens in Antwerpen arbeitete.

Und auch das Ölgemälde hat eine unerwartete Provenienz. Die Studie wurde erst kürzlich als Werk von van Dyck identifiziert, sagte Sotheby’s in einer Erklärung, die CNN mitgeteilt wurde. Das Stück wurde Ende des 20. Jahrhunderts in einem Bauernschuppen in Kinderhook, New York, entdeckt.

„Die Person, die es gefunden hat, Albert B. Roberts, war ein leidenschaftlicher Sammler von ‚verlorenen‘ Stücken und beschrieb seine Sammlung als ‚ein Waisenhaus für verlorene Kunst, die unter Vernachlässigung gelitten hatte'“, sagte das Auktionshaus.

Roberts kaufte das heruntergekommene Gemälde laut Sotheby’s für nur 600 Dollar. Doch kurz darauf veröffentlichte die Kunsthistorikerin Susan J. Barnes einen Artikel, in dem sie das Stück als „überraschend gut erhaltenes“ Werk van Dycks ansah.

Das Gemälde wurde am Donnerstag für 3,1 Millionen Dollar verkauft.

Es wurde Sotheby’s von Roberts‘ Nachlass angeboten. Ein Teil des Erlöses kommt der Albert B. Roberts Foundation Inc zugute, die laut Auktionshaus Künstler und andere Wohltätigkeitsorganisationen finanziell unterstützt.

Die Studie wurde im Rahmen der Sotheby’s-Versteigerung „Master Paintings Part I“ am Donnerstag verkauft, die auch Werke von Agnolo Bronzino, Tizian und Melchior de Hondecoeter umfasste.