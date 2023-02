Das Wetter in Deutschland bleibt turbulent – ​​am Wochenende droht ein neuer Kälteeinbruch

tz Welt

Von: Patrick Freiwah

Teilt

Viel Wasser ergießt sich über Deutschland. Dies gilt jedoch nicht für alle Regionen. Die Republik wird von unterschiedlichen Wetterwelten geplagt.

München – Das Wetter ist derzeit nicht typisch für Februar. Im Vergleich zu früheren Aufzeichnungen für diese Jahreszeit ist der zweite Monat des Jahres zu mild. Trotzdem kann man in Deutschland nicht von schönem Wetter sprechen: Die meteorologischen Bedingungen hierzulande sind eher abenteuerlich.

Verschiedene Welten dieser Bandbreite stehen uns derzeit zur Verfügung: Sturm, Regen und mancherorts Schnee sind die Wetterlagen, mit denen wir es in diesen Tagen zu tun haben. Wird sich das in naher Zukunft ändern? Laut Wettervorhersage nicht wirklich. Eines jedoch: Am Wochenende wird es vor allem im Süden frostig.

Schnee wird in den höheren Lagen vorhanden sein, wo die Temperaturen manchmal unter den Gefrierpunkt fallen, aber tagsüber bis zu 4 bis 6 Grad betragen können. Dort gibt es auch starke Winde mit Windböen. Wo die Bürger am Freitag (3. Februar) ebenfalls erschüttert werden, sind Teile der Ostseeküste.

Deutschlandwetter bleibt turbulent – gefühlte Temperaturen deutlich kälter

Zu den windigen Bedingungen des Sturmtiefs „Pit“ kommt in vielen deutschen Regionen Niederschlag: Während es vor allem im Osten und Süden des Landes regnet, bleibt der Westen eher verschont. Allerdings ist der Himmel auch hier bewölkt und bedeckt.

Im gesamten Nordosten Deutschlands regnet es stark, doch das soll sich Experten zufolge im Laufe des Tages ändern. Größere Chancen auf Wolkenlücken gibt es zum Beispiel in Südbaden, die sollten sich aber am Freitagnachmittag schließen. Im Allgäu könnte sogar die Sonne durchkommen, gleiches gilt für Teile der Nordseeküste.

Anfang Februar wird Deutschland tagsüber und nachts vielerorts von heftigen Regenfällen heimgesucht. © Gottfried Czepluch/Imago

Eine Eigenschaft der aktuellen Wetterlage, die wahrscheinlich die meisten von uns betrifft: Temperaturen fühlen sich kälter an, als sie tatsächlich sind. Der Grund für dieses Phänomen ist Regen und starker Wind. In Teilen Mitteldeutschlands (Rhein-Main-Gebiet) soll es sogar bis zu 12 Grad warm werden.

Wetter am Wochenende: Wechselhaft und meist bewölkt

Im Südosten Deutschlands ist es am Freitag bewölkt, es regnet aber nicht so stark wie im Norden. Der Himmel blieb das ganze Wochenende bewölkt und die Sonne war kaum zu sehen. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) erwartet für den Nordosten Deutschlands heftige Sturmböen, in einzelnen Gebieten soll es auch Gewitter geben.

Nördliche Regionen wie Schleswig-Holstein und Hamburg sind mit den Fronten eines Sturms aus Polen konfrontiert, der auch dort für wechselhaftes Wetter sorgt. Bayern soll am Wochenende vor allem mit Niederschlägen zu kämpfen haben, teilweise auch mit Hochwassergefahr verbunden sein. Anders sieht es südlich der Alpen aus: Österreich wird von einer „Schneewalze“ überrollt. In abgemilderter Form soll das aber auch auf uns zukommen.

Während die Temperaturen tagsüber deutlich über dem Gefrierpunkt liegen, ist die Kälte im Süden besonders beliebt: Dort liegen die Temperaturen laut Prognosen zwischen -4 und 2 Grad in Teilen Bayerns, vor allem in Richtung der Bergregion sind sogar Temperaturabfälle von bis zu -9 Grad möglich. Mittlerweile hat sich der Bayerische Wald in ein Winterwunderland verwandelt. (PF)