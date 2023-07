Windböen des Sturms „Poly“ fegen über den Strand von St. Peter Ording. © Bodo Marks/Bodo Marks/dpa

Ein heftiger Sturm löste gestern in Norddeutschland Hunderte Noteinsätze aus und kostete eine Frau das Leben. Nun dürfte sich die Wetterlage entspannen.

06.07.2023 06:42:00

Heute wird in Deutschland nach dem Durchziehen des Sturms „Poly“ wieder mit ruhigerem Wetter gerechnet. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) teilte mit, dass es südlich der Donau und im Norden weiterhin zu Schauern und einzelnen Gewittern mit vielen Wolken kommen könne. Ansonsten ist es bewölkt, teilweise mit längeren Sonnenperioden.

Bereits am Mittwochabend hatten die Meteorologen Entwarnung gegeben, in der Nacht zog „Poly“ dann weiter nach Südschweden und Dänemark. Zuvor waren Sturm- und Orkanböen über Norddeutschland hinweggefegt. Betroffen waren die Küstengebiete und das Festland von Niedersachsen und Bremen.

Im niedersächsischen Rhede an der Ems begrub gestern ein entwurzelter Baum einen Fußgänger unter sich. Die Frau wurde eingeklemmt und starb noch am Unfallort. An anderen Orten in Niedersachsen stürzten Bäume auf Gleise, wie eine Sprecherin der Bahn sagte. Polizei und Feuerwehr waren zu Hunderten Einsätzen in den betroffenen Regionen unterwegs, doch meist ging es nicht um größere Notfälle.

Am Abend berichtete ein Sprecher der Hamburger Polizei: „Gott sei Dank gab es keine schwerwiegenden Vorfälle, bei denen jemand ernsthaft verletzt wurde.“ Ähnlich fiel die vorläufige Bilanz in Schleswig-Holstein aus: „Es war bisher relativ ruhig – anders als erwartet“, sagte eine Polizeisprecherin in Flensburg.