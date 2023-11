Das Weiße Haus warnt Israel vor einer erneuten Besetzung des Gazastreifens, während Netanyahu signalisiert, wie ein Nachkriegsstreifen aussehen könnte



Washington

CNN

—



Das Weiße Haus beharrte am Dienstag darauf, dass es nicht der Meinung sei, dass israelische Streitkräfte den Gazastreifen erneut besetzen sollten, nachdem der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanyahu erklärt hatte, dass das Land nach Kriegsende für einen „unbestimmten Zeitraum“ die „allgemeine Sicherheitsverantwortung“ in Gaza tragen werde.

„Der Präsident glaubt immer noch, dass eine Wiederbesetzung des Gazastreifens durch israelische Streitkräfte nicht gut ist. Es ist nicht gut für Israel; „Das ist nicht gut für das israelische Volk“, sagte John Kirby, Sprecher des Nationalen Sicherheitsrates, bei „CNN This Morning“.

„Eine der Gespräche, die Außenminister (Antony) Blinken in der Region geführt hat, ist die Frage: Wie sieht Gaza nach dem Konflikt aus?“ Wie sieht die Regierungsführung in Gaza aus? Denn was auch immer es ist, es kann nicht das sein, was am 6. Oktober war. Es kann nicht die Hamas sein“, fügte er hinzu.

Die jüngste Warnung aus dem Weißen Haus kommt, nachdem Netanyahu am Montag gegenüber ABC News erklärt hatte, dass Gaza von „denjenigen regiert werden sollte, die den Weg der Hamas nicht fortsetzen wollen“, bevor er hinzufügte: „Ich denke, Israel wird dies auf unbestimmte Zeit tun.“ Wir tragen die Gesamtverantwortung für die Sicherheit, weil wir gesehen haben, was passiert, wenn wir sie nicht haben.“

Es war einer der ersten Hinweise, die Netanjahu über seine Vision für einen Nachkriegs-Gazastreifen gegeben hat, und deutet auf eine andere Sichtweise als die der USA hin, einschließlich der eigenen Aussagen von Präsident Joe Biden darüber, wie die Zukunft des Gazastreifens aussehen würde.

In einem Interview mit „60 Minutes“ von CBS letzten Monat sagte Biden, es wäre ein „großer Fehler“ für Israel, Gaza zu besetzen. Damals sagte Michael Herzog, der israelische Botschafter in den Vereinigten Staaten, gegenüber Jake Tapper von CNN, dass Israel nicht beabsichtige, Gaza nach dem Ende des Konflikts zu besetzen.

Während der Krieg andauert, sind in den letzten Wochen weitere große Kluften zwischen den USA und Israel entstanden. Letzte Woche drängte Blinken die Israelis zu einer „humanitären Pause“, um Geiseln und Zivilisten die Ausreise aus Gaza zu ermöglichen und den Palästinensern die Einreise zu ermöglichen, wurde jedoch von Netanyahu zurechtgewiesen.

Und trotz Blinkens eindringlicher öffentlicher Botschaft, dass „Zivilisten nicht unter den Folgen der Unmenschlichkeit und Brutalität der Hamas leiden sollten“, griffen israelische Streitkräfte nach dem Besuch des führenden US-Diplomaten weiterhin zivile Stätten an. Die Streitkräfte behaupteten, dass die Standorte von der Hamas genutzt würden.

Israelische Regierungsbeamte haben noch nicht näher dargelegt, wie Gaza regiert werden soll, wenn es ihnen gelingt, die Hamas zu eliminieren.

Verteidigungsminister Yoav Gallant sagte am Dienstag, dass Israel nach Kriegsende „völlige Handlungsfreiheit behalten werde, um auf jede Situation im Gazastreifen zu reagieren“. Gallant sagte, dass „am Ende dieser ‚Kampagne‘ die Hamas als militärische Organisation oder Regierungsbehörde in Gaza nicht mehr existieren wird.“ Gallants Kommentare wurden auf der Ynet-Nachrichten-Website veröffentlicht.

„Von Gaza aus wird es keine Sicherheitsbedrohung für Israel geben, und Israel behält die völlige Handlungsfreiheit, um auf jede Situation im Gazastreifen zu reagieren, die irgendeine Art von Bedrohung darstellt“, sagt Gallant in der Ynet-Aufzeichnung eines Treffens des israelischen Ausschusses für auswärtige Angelegenheiten und Verteidigung.

Die USA und ihre westlichen Verbündeten sagen ihren israelischen Amtskollegen seit Wochen, dass Israel klare Ziele haben sollte, wenn es um die Degradierung der Hamas geht, und eine langfristige Besetzung des Gazastreifens vermeiden sollte.

US-Beamte hatten zuvor gegenüber CNN erklärt, dass sie keine klare Vorstellung von den Absichten Israels in Gaza hätten und glaubten, dass es schwierig sein werde, die Hamas vollständig auszurotten.

Trotz der offensichtlichen Lücken zwischen seiner Regierung und der israelischen Regierung bekräftigte Biden während eines Telefonats mit Netanyahu am Montag seine Unterstützung für Israel, sagte Kirby.

„Eines der Dinge, die der Präsident dem Premierminister klar gemacht hat, ist, dass wir weiterhin an der Seite Israels stehen werden. Wir werden weiterhin sicherstellen, dass sie über die nötige Sicherheitsunterstützung, die Werkzeuge, die Waffen und die Fähigkeiten verfügen, um gegen die Hamas vorzugehen. Das hat sich seit dem 7. Oktober nicht geändert und wird sich auch in Zukunft nicht ändern“, sagte Kirby.

Jennifer Hansler, Hagi Cohen-Boland, Stephanie Halasz, Natasha Bertrand, Katie Bo Lillis, Oren Liebermann, Kareem El Damanhoury und Mitchell McCluskey von CNN haben zu diesem Bericht beigetragen.