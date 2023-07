Präsident Joe Biden unterstützt weiterhin Sus Nominierung und hochrangige Regierungsbeamte glauben, dass sie in dieser Rolle gut abgeschnitten hat. Laut einer mit ihren Plänen vertrauten Person planen Stabschef Jeff Zients und Legislativdirektorin Louisa Terrell, mit den Demokraten im Senat in Kontakt zu bleiben, falls sich die Abstimmungsaussichten ändern.

„Sie leistet großartige Arbeit, deshalb habe ich es zum jetzigen Zeitpunkt nicht eilig, sie bestätigt zu bekommen“, sagte Senator. Tammy Duckworth (D-Ill.), der mit dem Weißen Haus zusammengearbeitet hat, um Su zu unterstützen, und sich dafür eingesetzt hat, asiatische Amerikaner im Kabinett zu haben. „Sie macht den Job. Sie ist mehr als qualifiziert. Sie wurde einmal vom Senat bestätigt, also lassen Sie sie einfach weitermachen.“

Die Entscheidung der Regierung stößt bereits auf Widerstand seitens der Republikaner – und könnte die Grundlage für rechtliche Anfechtungen aller in Sus Amtszeit erlassenen Vorschriften des Arbeitsministeriums sein.

Laut einer für den Senator durchgeführten Analyse des Congressional Research Service hat Su am Donnerstag einen zweifelhaften Unterschied gemacht, als sie den Rekord aufstellte, die am längsten ausstehende Nominierung eines Beamten auf Kabinettsebene zu haben, als sowohl das Weiße Haus als auch der Senat von derselben Partei kontrolliert wurden. Bill Cassidy von Louisiana, der führende Republikaner im HELP-Gremium.

Cassidy warf dem Weißen Haus vor, den Senat zu umgehen.

„Wenn Ihre Regierung glaubt, dass Frau Su nicht die notwendigen Stimmen für eine Bestätigung erhalten kann, sollten Sie ihre Nominierung zurückziehen“, schrieb er am Donnerstag in einem Brief an Biden. „Jeder Versuch, den Willen des Kongresses zu umgehen, insbesondere seine verfassungsmäßig vorgeschriebene Beratungs- und Zustimmungsfunktion, ist inakzeptabel.“

Die Bemühungen der Regierung sind ein Versuch, die Wolke der Unsicherheit zu beseitigen, die Sus Status als umkämpfte Kandidatin umgibt, insbesondere da ein Sommer bevorsteht, in dem mehrere hochkarätige Arbeitsstreiks zu erwarten sind.

Sen. Bernie Sanders (I-Vt.), der Vorsitzende des Ausschusses für Gesundheit, Bildung, Arbeit und Renten, der das Arbeitsministerium überwacht, ist ebenfalls verwirrt über die Besetzung der freien Stelle im Kabinett.

„Sie wäre eine großartige Arbeitsministerin und ich hoffe sehr, dass sie die Sekretärin wird“, sagte er. „Wenn nicht, bin ich zuversichtlich, dass sie in ihrer Position weiterhin hervorragende Arbeit leisten wird.“

Die Demokraten hofften, dass durch die Aufstockung ihrer Fraktion bei den Zwischenwahlen im letzten Jahr um ein neues Mitglied die Bestätigungen im Senat in diesem Jahr einfacher sein würden. Sus Schwierigkeiten könnten bedrohlich für eine künftige Neubesetzung des Kabinetts sein und ereignen sich inmitten einer Handvoll anderer gescheiterter Kandidaten.

Aber nicht alle Demokraten haben die Niederlage öffentlich begrüßt. Mehrheitsführer im Senat Chuck Schumer sagte Reportern am Mittwoch, dass er und die Führung des Senats „schlicht und einfach alles tun, was wir können, um ihre Verabschiedung zu erreichen“.

Und einige Demokraten sind insgeheim der Meinung, dass Sinemas Position immer noch unbekannt ist – vielleicht sogar der Abgeordneten aus Arizona selbst.

Sen. Mazie Hirono (D-Hawaii), eine weitere prominente Su-Unterstützerin, sagte, sie bräuchte nur noch „eine weitere Stimme“, um Su über die Ziellinie zu bringen, gab jedoch zu, dass sie sich mehr Klarheit über die Bestätigungsaussichten des Weißen Hauses wünschte.

Die Bitte des Beamten des Weißen Hauses letzte Woche, dass Sinema und Manchin ihre Positionen zu Sus Nominierung noch einmal überdenken sollten, ließ die Möglichkeit einer Bestätigung offen. Doch Manchin verwies auf „echte Bedenken“ über Sus „progressiven Hintergrund“ und sagte, er werde die Nominierung ablehnen. Da Sinema – was sie häufig tut – ihre Position nicht öffentlich bekannt gegeben hat, könnte ein späteres „Ja“ gegen sie als Nachgeben gegenüber der Forderung des Weißen Hauses interpretiert werden. Su kann es sich leisten, nicht mehr als einen Senator zu verlieren, der mit den Demokraten zusammentritt, weil von den Republikanern erwartet wird, dass sie allgemein dagegen sind.

Su verhielt sich zunächst relativ zurückhaltend in der Öffentlichkeit, was für anstehende Nominierungen typisch ist. Aber als das Weiße Haus ihr Schicksal angenommen hat, ist Su, ähnlich wie andere Mitglieder von Bidens Kabinett, öffentlicher ausgestiegen. Sie erschien am Dienstag mit First Lady Jill Biden, um über den Investing in America Workforce Hub der Regierung in Pittsburgh zu sprechen. Anfang dieses Monats führte sie mehrere Medieninterviews im Zusammenhang mit dem monatlichen Stellenbericht, einer typischen Aufgabe einer Sekretärin.

Ein weiteres Zeichen für die veränderte Haltung der Verwaltung ist, dass das Arbeitsministerium voraussichtlich bald mehrere noch ausstehende Vorschriften veröffentlichen wird.

Sus unbestätigter Status hat Nachteile. Da sie derzeit Stellvertreterin ist, ist es unwahrscheinlich, dass die Abteilung diese Rolle mit einer anderen Person besetzen kann. Amtierenden Beamten wird oft auch vorgeworfen, es fehle ihnen an der Würde, die Bestätigung durch den Senat erfolgreich durchlaufen zu haben. Der frühere Arbeitsminister Marty Walsh, der im Namen von Su bei Sinema, Manchin und anderen Lobbyarbeit geleistet hat, lehnte diese Idee ab.

„Egal wie lange Julie Su amtierende Sekretärin oder Sekretärin ist, sie wird dem Job ihren Stempel aufdrücken“, sagte er. „Ich glaube nicht, dass das Wort ‚Schauspielerei‘ dazugehört.“

Vorsitzender des Repräsentantenhauses für Bildung und Arbeitskräfte Virginia Foxx (RN.C.) hat letzte Woche das Government Accountability Office gebeten, die rechtliche Befugnis des amtierenden Sekretärs zur Fortsetzung seines Amtes zu klären. Ein Sprecher der Agentur bestätigte am Donnerstag, dass sie eine Überprüfung eingeleitet habe, sagte jedoch, es gebe keinen Zeitrahmen für den Prozess. Es kann oft Monate oder länger dauern, bis GAO-Berichte veröffentlicht werden.

Nick Niedzwiadek hat zu diesem Bericht beigetragen.