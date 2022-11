Das Weiße Haus rüstet zum Kampf

Die Berater des Präsidenten wissen, dass sie wegen allem, vom chaotischen Rückzug aus Afghanistan über Migranten, die die Südgrenze überqueren, bis hin zur Familie Biden selbst zu unangenehmen, sogar zutiefst persönlichen Auseinandersetzungen kommen. Die neuen Ausschussvorsitzenden des Repräsentantenhauses haben bereits angekündigt, Ermittlungen gegen den Sohn des Präsidenten, Hunter, und seine Geschäfte einzuleiten.

Aber Beamte und andere an der Planung Beteiligte behaupten, dass das neue, schwierigere Terrain auch Möglichkeiten schaffen wird, Kontraste zu politischen Gegnern zu ziehen, deren Prioritäten sie als außerhalb des Mainstreams und offen gesagt als extrem ansehen.

Sie sind von der überraschenden Widerstandsfähigkeit der Demokraten in der Halbzeit ermutigt und stellen fest, dass Biden bereits den Grundstein gelegt hat, indem er Leute wie Rep. Marjorie Taylor Greene (R-Ga.), ein Gesetzgeber, den sie vor nicht allzu langer Zeit lieber ignorierten, jetzt aber zunehmend als nützliche Folie sehen. Die Theorie mehrerer Biden-Helfer und enger Verbündeter des Weißen Hauses besagt, dass die endlose Prüfung nach hinten losgehen und nur als parteiische Übertreibung angesehen werden wird.

„Vieles von dem, worüber sie gesprochen haben, interessiert die Amerikaner einfach nicht“, sagte ein Regierungsbeamter und hielt sich an ein Mantra, das die Nachrichtenoperationen des Präsidenten seit langem leitet.

Die jüngere politische Geschichte ist voll von Präsidenten, die davon profitierten, dass eine neu erstarkte Oppositionspartei nach einer Halbzeitwahl zu weit ging. Und Veteranen dieser Regierungen vermuten, dass das Gleiche bald wieder passieren könnte. Ben LaBolt, ein Ehemaliger von Barack Obama, sagte, die Erhebung und Umarmung rechtsextremer gewählter Persönlichkeiten durch die Republikanische Partei werde letztendlich ihre Notwendigkeit verdunkeln, den Kurs zu korrigieren, nachdem sie Anfang dieses Monats die Erwartungen nicht erfüllt hatte.

„Das sagt etwas über den Fokus der Republikaner auf das nächste Jahr aus“, sagte LaBolt. Die Partei, so behauptete er, sei „in einer rechten medialen Echokammer gefangen“, was es schwierig machen werde, auf die Realitäten vor Ort zu reagieren und Pläne umzusetzen, die breit genug Unterstützung finden, um voranzukommen. „Sicherlich brauchen Sie eine effektive schnelle Reaktionsoperation, die bereit ist, auf alles einzugehen, was aus einem von Republikanern kontrollierten Haus kommt. Die Republikaner werden letztendlich Nachrichten generieren, aber das bedeutet nicht, dass sie von Substanz und Bedeutung sind.“

Bisher hat das Weiße Haus telegrafiert, dass es plant, eine Mischung aus direkten Kontrasten und offener Abwertung zu verwenden, wenn es um GOP-Angriffe geht. Als Biden kürzlich nach Untersuchungen der Republikaner des Repräsentantenhauses in seiner Familie gefragt wurde – insbesondere nach den Geschäftsbeziehungen seines Sohnes Hunter –, zitierte er einen ehemaligen Trainer: „Viel Glück in Ihrem Abschlussjahr“, sagte der Präsident.

„Ich denke, das amerikanische Volk wird das alles als das betrachten, was es ist“, fügte Biden hinzu, nachdem er mögliche GOP-Versuche erwähnt hatte, ihn aus nicht näher bezeichneten Gründen anzuklagen. „Es ist fast eine Komödie. … Schau, ich kann nicht kontrollieren, was sie tun werden.“

Biden zuckte letzte Woche in ähnlicher Weise mit den Schultern, als er und der französische Präsident Emmanuel Macron im Ausland bei den G-20 gefragt wurden, ob sie auf Trumps Ankündigung reagiert hätten. Beide Anführer schienen zu lächeln. „Nicht wirklich“, sagte Biden gegenüber Reportern.

Gleichzeitig plant das Weiße Haus, politische Kontraste zu den Republikanern zu ziehen, um sie als unwillig darzustellen, Themen wie Inflation anzugehen, und obstruktionistisch um der Obstruktion willen. Biden wird sich verpflichten, konstruktiv mit denen beider Parteien zusammenzuarbeiten, die in gleicher Weise handeln.

„Der Präsident hat immer betont, dass er bestrebt ist, Gemeinsamkeiten zu finden und über den Gang hinweg zu arbeiten. Er hat auch immer gesagt: „Vergleichen Sie mich nicht mit dem Allmächtigen – vergleichen Sie mich mit der Alternative“, sagte der Sprecher des Weißen Hauses, Andrew Bates, in einer schriftlichen Antwort. „Und er hat immer wieder versprochen, sich gegen eine radikale Politik zu stellen, die Familien der Mittelklasse schadet und gegen Mainstream-Werte verstößt, wie inflationsverstärkende Steuergeschenke für die Reichen, die Privatisierung von Medicare oder das Verbot von Abtreibungen.“

Während Biden sich während seiner Präsidentschaft beträchtliche Zeit darauf konzentrierte, die Republikaner über Maßnahmen wie Infrastrukturausgaben und ein bescheidenes Paket zur Waffenkontrolle zu informieren, formulierte er zur Halbzeit einen Pitch um das, was er als republikanische Vorschläge ansah, die die Öffentlichkeit am meisten abstoßen würden. Das Ergebnis war ein Pushback gegen Republican Sens. Rick Scott von Florida und Ron Johnson aus Wisconsin wegen des Versuchs, Sozialversicherung und Medicare zu kürzen.

Peitsche der Hausminorität Steve Scalise (R-La.), wurde auch vom Weißen Haus kritisiert, nachdem er den Haushaltsplan der Partei unterzeichnet hatte, der Reformen der Sozialprogramme vorschlug.

Biden ist nicht der erste Präsident, der nach seinen ersten Zwischenwahlen seine Prioritäten auf eine defensivere Ebene verlagern musste. Doch in einer Hinsicht ist diese Situation einzigartig: Während der Präsident wiederholt betont hat, er wolle sich zur Wiederwahl stellen, kandidiert Trump bereits und ein großes Feld jüngerer republikanischer Spoiler bereitet eigene Herausforderungen vor.

Außerhalb des Weißen Hauses erstellen demokratische Aktivisten in enger Abstimmung mit dem Team des Präsidenten Recherchemappen zu den potenziellen Gegnern von 2024 und beginnen, die Akquisition von Top-Mitarbeitern zu planen. Und während die GOP-Viehrufe ernsthaft beginnen, einschließlich einer Veranstaltung am Wochenende in Nevada, bewegen sich die Demokraten, um GOP-Anwärter zu überwachen und anzugreifen, während sie ihre Schwünge durch verschiedene Staaten machen.

Auf die Annäherung an Ex-Präsident Trump angesprochen, wies eine Person aus dem Umfeld des Weißen Hauses darauf hin Videos im Rapid-Response-Stil veröffentlicht von Biden, um Trumps Amtszeit zu unterbieten und seine eigene zu stärken. Die Videos betrachteten Bidens Vorstoß, ein umfassendes Infrastrukturgesetz zu verabschieden, verglichen mit Trumps unerfüllten Bemühungen; zusammen mit Trumps Bemühungen, die Wahlen 2020 zu untergraben.

Im Moment scheinen die Vermögen der beiden Männer immer noch miteinander verbunden zu sein, auch wenn ihre Platzierungen in entgegengesetzte Richtungen zu gehen scheinen. Während mehr Republikaner immer noch wollen, dass Trump kandidiert, als Demokraten Biden wollen, stieg die Zahl der Demokraten, die glauben, dass Biden gewinnen könnte, von 60 Prozent im August zweistellig auf 71 Prozent, laut der neuen USA TODAY/Ipsos-Umfrage. Trumps Zahl unter den Republikanern fiel von 82 Prozent vor den Midterms auf 75 Prozent.